Türkheims Kindergärten stellen sich rechtzeitig auf Zuwachs ein

Von: Oliver Sommer

Hier zu sehen ist einer der beiden gemeindlichen Kindergärten, St Joseph. © Oliver Sommer

Türkheim - Die Marktgemeinde ist ein beliebter Wohnort. Das macht sich nicht zuletzt in Belegungszahlen für die Kindergärten bemerkbar, schon jetzt gibt es 95 Neuanmeldungen für das nächste Kindergartenjahr, weshalb man nun, quasi auf Vorrat, eine neue Kindergartengruppe eröffnen will.

Waren es im vergangenen Kindergartenjahr „nur“ 80 Neuanmeldungen, so liegt die Zahl mit knapp unter 100 Zwei- bis Dreijährigen diesmal weit höher. Im Prinzip immer noch ausreichend, wie die zuständige Amtsleiterin Daniela Groß in der jüngsten Gemeinderatssitzung feststellte. „Wir können aktuell jedes Kind unterbringen“, sagte die Chefin des Ordnungsamtes.

Allerdings müsste man auch mit unterjährigen Zuzügen rechnen und nachdem es mittlerweile einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gibt, hatte man sich im zuständigen Amt Gedanken gemacht. Die aktuell freien Plätze, fünf an der Zahl, würden, so die Einschätzung, nicht bis zum Ende des nächsten Kindergartenjahres im August 2024 reichen. Deshalb kam der Vorschlag einer weiteren Kindergartengruppe. Derzeit gibt es fünf Kindertageseinrichtungen in Türkheim, neben der in Irsingen für ab Zweijährige, je zwei in den Häusern Sankt Michael und Sankt Elisabeth, mit in Summe, über einem halben Dutzend Kindergartengruppen sowie einem knappen halben Dutzend Kinderkrippen- und zwei Hortgruppen.

Je Kindergartengruppe sind maximal 25 Kinder möglich, je Krippengruppe 15 Kinder. Dies allerdings auch nur, wenn keine Sonderfälle wie integrative Kinder, etwa aufgrund der Sprache, dazukommen. Mit der nun genehmigten weiteren Kindergartengruppe sei man gerüstet für die kommenden zwölf Monate, allerdings auch nur, wenn entsprechendes Personal gefunden wird. Man suche immer beides, so Groß, Kinderpflegerinnen und Kindererzieherinnenm, wobei der Markt aktuell immer noch sehr „leergefegt“ ist. Pflegekräfte im Bereich der Kindererziehung sind sehr gefragt.



Aus Rückmeldungen des Landratsamtes aber wisse man, dass Türkheim dahingehend gut aufgestellt ist und immer sehr vorausschauend plane, sagte Daniela Groß gegenüber unserer Redaktion.



Die doch recht geringe Fluktuation gibt dem Arbeitgeber recht, sowohl die Bezahlung als auch die Qualität stimmen im Markt.