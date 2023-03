Tussenhausen: Überholmanöver endet in Böschung

Teilen

Zwischen Tussenhausen und Markt Wald ist am Sonntag ein Auto bei einem versuchten Überholmanöver ins Schleudern gekommen und in der Böschung gelandet. © AOV

Tussenhausen - Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße MN 23 zwischen Tussenhausen und Markt Wald ein Verkehrsunfall.

Der 52-jährige Pkw-Fahrer setzte zu einem Überholmanöver an, musste dieses allerdings wegen Gegenverkehrs abbrechen. Durch das starke Abbremsen und Lenken geriet er ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Durch erneutes Entgegenlenken kreuzte er dann die Fahrbahn und fuhr links neben der Fahrbahn in eine Böschung. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

Durch den Unfall entstand ein leichter Sachschaden an der Böschung. Den Unfallverursacher erwartet eine Bußgeldanzeige.

wk