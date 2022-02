Freistaat fördert weitere Grabungen zu Danuvius guggenmosi

Teilen

So soll er ausgesehen haben: der wohl berühmteste Vorfahre aus der Region. Nun fördert der Freistaat Bayern großzügig weitere Grabungen in der Hoffnung, noch mehr Spuren vom aufrecht gehenden Menschenaffen zu finden. © Rekonstruktion: Velizar Simeonovski

Pforzen/München – Da wollte wohl niemand alt aussehen: Der Landtag stellt weitere 600.000 Euro für die Fortführung der Grabungen in der Tongrube Hammerschmiede zur Verfügung. Geplant ist nämlich, den Sensationsfund vom ältesten, aufrecht gehenden Menschenaffen neu zu beleben. Insbesondere der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) hatte sich für die Bereitstellung weiterer Gelder aus dem bayerischen Haushalt stark gemacht. Mit ihnen soll auch die touristische Erschließung der Fossilienfundstelle ermöglicht werden. Pohl hofft außerdem, „dass wir noch mehr Affen finden“.

Der Freistaat Bayern unterstützt die Ausgrabungen in der Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen sowie die touristische Erschließung der „Udo“-Fundstelle mit insgesamt 600.000 Euro. Die Mittel stammen aus der 60 Millionen Euro schweren Fraktionsreserve der beiden Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern zum Haushalt 2022, wie die beiden CSU-Landtagsabgeordneten Angelika Schorer und Franz Josef Pschierer mitteilten. In einer Pressekonferenz haben zudem die beiden haushaltspolitischen Sprecher der Regierungsfraktionen, Josef Zellmeier (CSU) und Bernhard Pohl (Freie Wähler), gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl (Freie Wähler) und Thomas Kreuzer (CSU) die Haushaltsanträge der Regierungsfraktionen vorgestellt. Dabei setzten die Fraktionen in besonderem Maße regionale Akzente für wichtige Projekte, unter anderem auch im Bereich Kunst und Kultur.

Förderung über Antrag sichergestellt

Pohl, stellvertretender Vorsitzender der Freie Wähler-Landtagsfraktion, richtete dabei ein besonderes Augenmerk darauf, dass die Grabungen zu Danuvius guggenmosi wieder weitergeführt werden können. Insgesamt stehen damit 600.000 Euro zur Verfügung. „Ich habe mich schon sehr frühzeitig darum gekümmert, dass im Staatshaushalt Gelder für die weitere Förderung der Grabungen eingestellt werden“, so Pohl. „Im Herbst 2021 habe ich ein Gespräch mit Staatsminister Bernd Sibler geführt, um eine Dauerförderung zu erreichen. Letztlich bin ich mit dem Minister so verblieben, dass wir die Grabungen für 2022 über einen Haushaltsantrag der Regierungsfraktionen sicherstellen. Selbstverständlich habe ich dabei die örtlichen Abgeordneten Pschierer und Schorer ebenfalls mit ins Boot genommen.“

Der Gemeinde Pforzen sowie dem neugegründeten Förderverein Udo war es ein besonderes Anliegen, eine Besucherplattform und einen Pavillon auf den Weg zu bringen. Pohl warb daher auch für die Bereitstellung dieser Mittel im Staatshaushalt: „Es ist nicht Aufgabe einer Gemeinde oder eines Landkreises, touristische Highlights zu setzen. Das muss der Freistaat Bayern tun“, betont der Haushaltspolitiker.

Für die Gemeinde Pforzen ist dies eine positive Nachricht. „Ich freue mich sehr über die Unterstützung des Freistaats für dieses Projekt“, sagt Pforzens Bürgermeister Herbert Hofer. „Die Förderung erlaubt es uns, den Ausgrabungsort des Danuvius guggenmosi touristisch zu erschließen und weiteres Interesse in der Bevölkerung zu wecken.“ Auch die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker ist hocherfreut über die Zuwendung von staatlicher Seite. „Udo“ sei für den Landkreis ein echter Glücksfall. „Die Ausgrabungen rund um den Urmensch Udo haben riesiges Potenzial für die Kreis­entwicklung. Mit der großzügigen Zuwendung können wir dieses Potenzial noch schneller nutzbar machen“, so Zinnecker.

Pohl bedankte sich indes nicht nur bei den beiden Regierungsfraktionen, sondern auch bei den emsigen Initiatoren vor Ort: „Ich finde es bemerkenswert, was das „Udo“-Team um Josef Freuding und Günter Wolf hier leistet. Sie haben als Ideen- und Taktgeber einen erheblichen Anteil daran, dass wir im Bayerischen Landtag für unsere Region tätig werden können.“

„Udo“: Evolution im Licht neuer Erkenntnisse

Im November 2019 versetzte der Fossilienfund des Menschenaffen „Danuvius guggenmosi“, auch „Udo“ genannt, die Welt in Erstaunen. Denn die rund zwölf Millionen Jahre alten Knochen vereinen Skelettmerkmale, die in dieser Konstellation noch nie zuvor gesehen waren. Der aufrechte Gang des heutigen Menschen soll sich gemäß dieses Fundes zuerst in Europa und nicht wie bislang angenommen in Afrika entwickelt haben. Die bisherige Sichtweise auf die Evolution der großen Menschenaffen und des Menschen wurde dadurch gänzlich in ein neues Licht gerückt.