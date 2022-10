Ideal für Schulen

Ausstellung in Türkheim: Der erste Allgäuer Fußgänger

Von: Oliver Sommer

Udo (Bildmitte) bei der Türkheimer Ausstellung mit seinen neuzeitlichen Ahnen (v. links): Landrat Alex Eder, Torsten Stöckle (Förderverein Udo), Sandra Zacher-Schweigert (Förderkreis Türkheim) und Bürgermeister Christian Kähler. © Oliver Sommer

Türkheim – Im Rahmen der fünften Wissenschaftstage in Türkheim ist man auf der Spur unserer Urahnen. „Ganz schön affig – „Udo“ und das Miozän im Allgäu“ heißt die Ausstellung, die noch bis zum 24. November in den Räumen des Türkheimer Rathauses zu sehen ist. Bewundern kann man dort vor allem „Udo“, den Menschenaffen aus dem Miozän des Allgäus, der nach dem aktuellen Wissensstand das fehlende Bindeglied zwischen Menschen und Affen sein könnte.

Zum ersten Mal hat Danuvius guggenmosi, wie Udo offiziell heißt, benannt nach dem Fluss Donau (Danuvius) und zu Ehren seines Entdecker Sigulf Guggenmos, Unterallgäuer Boden betreten. Seit vergangener Woche wird in Türkheim die Geschichte des vielleicht „ersten Fußgängers der Geschichte“ erzählt, der unweit von Bad Wörishofen, allerdings auf Ostallgäuer Seite, vor wenigen Jahren das Licht der Welt wieder erblickte. Wir werden nie erfahren, wie Udo wirklich hieß, dafür kennt die ganze Welt jenen etwas über einen Meter großen Menschenaffen, der zu seiner Zeit, vor rund 11, 6 Millionen Jahren, als einer der ersten sich aufrecht durch die Vegetation des damaligen Allgäus bewegt hat. Darauf deuten die Knochenfunde aus der Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen hin, die wie kaum eine zweite mit ihren umfangreichen Funden das Wissen über die Lebenswelt des Miozäns bereichert hat.



„Lassen Sie sich ein auf eine Reise in die Vergangenheit“, wünschte sich denn auch die Erste Vorsitzende des Förderkreis Türkheim e.V., Sandra Zacher-Schweigert, zur Begrüßung der Gäste im Rathaus. Sie freute sich, zusammen mit den Vertretern aus Kommune und Landkreis, dass der Markt der erste Ort im Unterallgäu sei, der die Wanderausstellung, mit der der Förderverein4 Udo e.V. die Bürger informieren will, beherbergen kann. Schon vor einigen Wochen konnte Zacher-Schweigert die Tübinger Paläontologin Prof. Dr. Madelaine Böhme begrüßen, die über die geologische und paläontologische Erforschung der Hammerschmiede berichtet hatte. So berichtete die Universitätsprofessorin über die Fundstelle Hammerschmiede, wo in den 11,40 bis 11,67 Millionen Jahre alten Flussablagerungen auch eine hochdiverse subtropische Wirbeltierfauna, mit annähernd 150 Arten von Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren, entdeckt wurde.



Weltweite Aufmerksamkeit erlangte die Tongrube aber durch die Entdeckung des Menschenaffen Danuvius guggenmosi, „der wichtige Narrative der frühen menschlichen Evolution hinterfragt“. Während die erste Vorsitzende auf die bald 50-jährige Geschichte des Förderkreis Türkheim einging, der vor allem durch die Wissenschaftstage interessante Themen in die Öffentlichkeit und insbesondere in die Schulen trägt, gibt es den Förderverein Udo Danuvius guggenmosi e. V. erst seit diesem Jahr. Torsten Stöckle, Vorstand des Fördervereins und Zweiter Bürgermeister Pforzens, ließ die nicht weniger spannende Geschichte Revue passieren, die zur Entdeckung Udos führte. Er erzählte von Sigulf Guggenmos, der zwar als Hobbyarchäologe bezeichnet wird, sich aber eher mit der Paläontologie beschäftigt haben dürfte, einer Disziplin der Geologie, die nur die Lebewesen der verschiedenen Erdzeitalter und deren fossilen Überresten erforscht.



So gab Guggenmos, der seit 1972 in der Hammerschmiede zugange war, schließlich den Anstoß für die Funde. Seinerzeit hatte Guggenmos seine Funde nach München an die LMU gebracht, wo man aber wenig Interesse an der Ausgrabungsstätte hatte, sodass der Kontakt zur Uni in Tübingen entstand. „Pech für die Münchner“, befand Stöckle, denn wie sich zeigen sollte, dürfte die Hammerschmiede eine ähnliche Bedeutung für die Paläontologie haben, wie die Grube Messel bei Darmstadt in Hessen. In den Ölschiefern des dortigen Tagesbaus wurden eozäne (mehr als 33 Millionen Jahre alte) Fossilien, vor allem Vertebraten aber auch Insekten und Pflanzen gefunden. Mittlerweile besitzt die Grube Messel Weltnaturerbestatus, dort wurden 70 Individuen geborgen, unter anderem auch ein Primat, quasi ein entfernter Urahn Udos.



Die Wanderausstellung gliedert sich in mehrere Teile, neben dem Fundort und der Geschichte der Grabungen geht es auch um die Zeit. Mit dem Aussterben der Saurier an der Kreide-Tertiär-Grenze vor rund 65 bis 66 Millionen Jahren vor heute beginnt das Känozoikum oder „Erdneuzeit“ mit den beiden Systemen Tertiär bzw. Paläo- und Neogen sowie dem Quartär. Alle drei werden in stratigrafische Serien unterteilt. Das Miozän ist der ältere Teil des Neogens; das Eozän der mittlerer des Paläogens. Die unterschiedlichen Namen rühren von den jeweils beschreibenden Geologen bzw. deren stratigraphischer Einordnung und lokalen Ereignissen, so ist in der Wissenschaft nach wie vor vom Tertiär die Rede.



Eine weitere Station befasst sich mit den weiteren Funden in der Tongrube. So wurde neben Udo eine Vielzahl von Tieren, wie der Zitzenzahnelefant, eine Waldantilope und der Panda-Bär gefunden, auch eine Varietät des Nashorns sowie ein Riesensalamander und ein Riesenkranich bevölkerten die damalige Lebenswelt. Unter den über 100 Wirbeltierfunden befindet sich auch ein Zwergbiber und auch Fische wie ein Wels. Ärgster Feind Udos war der Vorläufer der Säbelzahnkatzen, Pseudaelurus quadridentatus, die der Taxidermist der Nachbildung Udos gegenübergestellt hat.



Man bekommt im Weiteren einen Eindruck der Funde, die bei den Grabungen zu Tage gefördert wurden, insbesondere durch die sich Udo abgrenzt von den „Affen“. Zwar verfügt er noch über vier Greifhände, auch an seinen Füßen hat er opponierende „Daumen“, um sich damit durch die Äste zu hangeln. Dennoch erkennt man schon, dass Danuvius guggenmosi etwas Besonderes ist, wohl das fehlende Bindeglied. Denn im Gegensatz zu den Menschenaffen kann Udo aufrecht gehen, zumindest für eine gewisse Zeit, Seine „Füße“, darauf verweist Stöckle, sind noch nicht dafür gemacht, lange Distanzen zurückzulegen und so dürfte Udo nicht nur niemals ins Unterallgäu gekommen sein, sondern hat vermutlich den Ort, wo Pforzen heute liegt, niemals verlassen. Und dennoch sind das gestreckte Skelett und die veränderten Muskelstränge eindeutige Anzeichen, dass sich hier der bipede Gang durchzusetzen beginnt.





Ideal für Schulen

So ist denn die Ausstellung auch gerade für Schulen gemacht, um die Faszination bei den Kindern zu wecken. Neben zahlreichen Artefakten sind auch Tondokumente und Zeitungsausschnitte zu sehen. Die Lebenswelt Udos wird dargestellt. Der Förderverein kümmert sich künftig um die Weiterführung der Ausstellung und alle Neuigkeiten rundum die Grube Hammerschmiede kümmern soll.



Die Ausstellung ist noch bis 24. November während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Sonderöffnungszeiten sind möglich.