Über 200 Kartons für die Ukraine: Große Hilfsbereitschaft in Bad Wörishofen

Von: Marco Tobisch

Teilen

Über 200 Kartons mit Hilfsgütern kamen durch die Sammelaktion in der Bad Wörishofer KTA zusammen. © Koller

Bad Wörishofen – Dennys Koller ist überwältigt. Über 200 Kartons mit Hilfsgütern für Flüchtlinge aus der Ukraine standen zuletzt auf dem Parkett seiner Bad Wörishofer Taekwondo Akademie. Eine zweite Hilfsrunde ist bereits eingeläutet.

„Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, den Menschen in der Ukraine zu helfen“, sagt Dennys Koller. Er selbst habe zunächst Geld gespendet, „aber dann wollte ich einfach mehr machen“, sagt der Taekwondo-Lehrer. Er habe daraufhin nicht lange überlegt, sondern einfach losgelegt – und erlebte gleich eine immense Welle der Hilfsbereitschaf, wie er selbst sagt.



Dass vom 1. bis 5. März Sachspenden in der Hauptstraße 1 abgegeben werden konnten, machte Koller zunächst in einer WhatsApp-Gruppe bekannt. „Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Nachricht verbreitet und die Menschen haben gespendet, was das Zeug hält“, berichtet Koller. Auch Bürgermeister Stefan Welzel habe er darum gebeten, die Werbetrommel zu rühren, und der Rathauschef kam der Bitte prompt mit einem Facebook-Beitrag nach – der ebenfalls eine große Resonanz erzielte. „In Bad Wörishofen kennt gefühlt jeder jeden. Da hat die Aktion schnell eine Eigendynamik bekommen und die Leute sind proaktiv auf mich zugekommen“, sagt „Meister Dennys“, wie ihn seine Taekwondo-Schüler nennen.



Auch Rainer Gellrich vom Kneipp Kurhotel Fontenay meldete sich. Mit ihm habe er einen topengagierten Unterstützer an seiner Seite gehabt, mit dem er dann letztlich bis einschließlich letzten Sonntag über 200 Umzugskartons mit Hilfsgütern zusammenstellte, berichtet Koller weiter. Unter anderem Medikamente, Tierfutter, Kleidung, Spielzeug, Hygieneartikel, Erste-Hilfe-Sets, Kleidung, Windeln, Lebensmittel und Babynahrung wurden in der Taekwondo-Akademie angenommen, sortiert, verpackt und in sechs Sprachen beschriftet. „Dann ist für alle klar, was drin ist“, sagt Koller. Auch dank der tatkräftigen Unterstützung der Reservistenkameradschaft Ettringen konnten die Hilfsgüter am gestrigen Sonntagvormittag dem Ukrainischen Verein Augsburg übergeben werden.

Was Koller besonders ans Herz gegangen ist: „Es sind Kinder zu uns gekommen, die uns ihre Stofftiere gespendet haben – für andere Kinder, die vielleicht keinen Teddy mehr haben. Das ist wirklich rührend.“ Auch Sozialhilfeempfänger, die etwas beitragen wollten, hätten bei Koller angerufen und gefragt, ob noch etwas gebraucht werde. Überhaupt sei die Solidarität und die Bereitschaft zu helfen in Bad Wörishofen riesig gewesen, freut sich Dennys Koller. Er dankt deshalb allen Spendern und Unterstützern.



Die nächste Aktion läuft bereits. Weitere Hilfsgüter können von Montag bis Freitag (15.30 bis 20.30 Uhr) in Kollers Taekwondo Akademie (Hauptstraße 1) abgegeben werden.