Überlebenswichtig für kalten Winter: Unterallgäuer helfen an der rumänisch-ukrainischen Grenze

Teilen

Das AWO-Team (linkes Bild v. links) Josef Cebulj, Cosmin Rusu, Kurt Peterwinkler, Klaus und Regina Besch, Alexandra Rusu, Dieter Kühnel und Rudolf Stadler freuten sich über die Unterstützung für Ukrainer aus dem Unterallgäu. © Rusu

Wiedergeltingen – Wie nahe den Menschen auch in unserer Regionen das Schicksal vieler Ukrainer geht, konnte zuletzt der AWO-Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen bei den Vorbereitungen seines dritten Hilfs­transportes in diesem Jahr erfahren. Von Wiedergeltingen aus tuckerte ein Hilfskonvoi 15 Stunden lang bis an die rumänisch-ukrainische Grenze.

Die rumänische AWO hatte sich gesorgt, dass die an der rumänisch-ukrainischen Grenze lebenden Flüchtlinge zu wenig Wintersachen für die bevorstehende kalte Jahreszeit hätten und das Geld für Lebensmittel knapp werden könnte. Da wollten auch die AWO-Kollegen im Unterallgäu gerne helfen: „Wir haben bei den Vorbereitungen für den Oktober-Transport von so vielen Seiten eine großartige Unterstützung bekommen, sodass es eine gemeinsame Hilfsaktion war“, so das Fazit von AWO-Vorsitzender Regina Besch.



Nach Aufrufen über den Wochen KURIER und andere regionalen Medien sowie über private Initiativen kamen so viele Kartons mit Wintersachen und anderen Sachgütern von hilfsbereiten Bürgern zusammen, dass in der Sammelstelle im Wiedergeltinger Feuerwehrhaus kein Platz mehr war und die freiwilligen Sortiererinnen für die logistische Vorbereitung alle Hände voll zu tun hatten.

Auch lokale Unternehmer sprangen in die Bresche: Einen großen Transporter und eine Waage stellte die Huber Kunststoff & Technik GmbH aus Wiedergeltingen zur Verfügung. Als deutlich wurde, dass noch weitere Fahrzeuge für die vielen Sachspenden gebraucht werden, halfen auch die örtliche Zimmerei Wensauer und die Türk­heimer Firma Christian Schreiber mit Transportfahrzeugen. Zudem packten viele fleißige Helfer beim Wiegen und Verladen der Hilfsgüter mit an.



Bei der Vorbereitung hatten im Wiedergeltinger Feuerwehrhaus (rechtes Foto v. links) Maria Rück, Regina Besch, Hildegard Stangl, Christine Scherf, Heidi Pienle alle Hände voll zu tun. © AWO

Als auch noch weitere Fahrer für den Hilfstransport zusagten und von der AWO-Auslandshilfe Oberbayern die Übernahme von Benzinkosten und Mautgebühren sowie vom AWO Bezirksverband Schwaben eine Spende in Höhe von 2.000 Euro für den Kauf von Lebensmitteln bestätigt wurden, waren alle Rahmenbedingungen geklärt. Die Fahrt konnte losgehen: Nachts um 2 Uhr starteten die Transporter von Wiedergeltingen aus an die österreichische Grenze, wo ein weiterer Hilfs-Transporter des befreundeten AWO-Ortsvereins Fridolfing (Traunstein) wartete. Mit insgesamt sechs Fahrern fuhr der Hilfskonvoi durch Österreich, Ungarn und Rumänien und erreichte nach über tausend Kilometern und 15 Stunden Fahrt das Dorf Satmarel, das zum Kreis Satu Mare gehört.



Dort gibt es wie berichtet einen rumänischen AWO-Ortsverein unter dem Vorsitz von Cosmin Rusu, der im Norden von Rumänien nur 35 Kilometer von der ukranischen Grenze entfernt liegt. Sprachprobleme gab es an den Grenzen übrigens keine, da alle Fahrzeuge mit dreisprachigen Schildern auf die humanitäre Hilfe hinwiesen.



Am nächsten Tag wurden fünf Tonnen Wintersachen, Hygienemittel, medizinische Produkte, haltbare Kindernahrung und Lebensmittel zusammen mit den rumänischen Ehrenamtlichen ins AWO-Lager gebracht, von dort aus werden seit Ausbruch des Krieges auch ukrainische Flüchtlinge mit Hilfsgütern versorgt. Dies werde laut des AWO-Ortsvereins auch noch länger notwendig sein, denn es kommen immer noch Schutz suchende Flüchtlinge – vorwiegend Frauen und Kinder – in die grenznahen Gebiete oder sie gehen wieder in die Ukraine zurück.

Emotional wurde es, als das AWO-Team danach auch wieder eine ukrainische Einrichtung für geflüchtete Frauen und Kinder besuchte. Denn nach der Übergabe von Lebensmitteln, Kindernahrung und einige gespendete Hilfsgüter wurden sie von den Empfängern mit großer Dankbarkeit, Herzlichkeit und Freude überschüttet. Auch Einrichtungsleiter Nicolae Huzau bedankte sich für die „gelebte Nächstenliebe, aus der sie ein wenig Hoffnung schöpfen können“.