Marktrat Türkheim verlängert Tempoversuch in der Uferstraße

Die Uferstraße in Türkheim nach der Verkehrsberuhigung mit Holzpollern.

Von Oliver Sommer schließen

Türkheim – Ein längerer Versuch macht noch klüger. Nach diesem Motto hat der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung den schon seit zwei Jahren andauernden Tempoversuch in der Uferstraße um zwei weitere Jahre verlängert.

Unter anderem wurde argumentiert, dass man in den vergangenen rund 700 Tagen die ein oder andere Messung noch nicht durchführen konnte.

Im März vor zwei Jahren hatte sich der Marktrat Türkheim nach einer längeren Diskussion dazu durchgerungen, die Verkehrssituation auf der Uferstraße in einem zweijährigen Versuch zu eruieren. Dabei sollte nicht nur die Geschwindigkeit beschränkt, sondern auch die Vorfahrtssituation auf der Straße zwischen Jakob-Sigle-Straße und dem Gewerbegebiet in der Ettringer Straße (in der Verlängerung der Uferstraße) geändert werden. Begründet wurde das Vorgehen seinerzeit mit den teils erheblich erhöhten Geschwindigkeiten, mit denen Autofahrer, darunter auch Anwohner, die Straße durch das Wohngebiet passiert hatten. Seitens der zuständigen Verkehrspolizei war der Versuch begrüßt worden, um belastbare Zahlen für eine mögliche, dauerhafte Verkehrsberuhigung zu gewinnen. Auch der Verdacht, dass die gut ausgebaute Straße entlang der Wertach vor allem vom Schwerlastverkehr als Abkürzung zur Umgehungsstraße genutzt wird, stand dabei im Raum.

Nun also war der Versuchszeitraum abgelaufen, allerdings ohne dass alle nötigen Zahlen ermittelt werden konnten. Während der Verkehrsreferent eine Verbesserung der Lebensqualität festgestellt haben wollte, hatte Peter Ostler vor allem eine Zunahme der E-Bikes in der Uferstraße registriert. Allerdings zog das Argument, dass zwei Jahre genug seien, nicht und somit votierte die Mehrheit der Räte für eine Verlängerung.