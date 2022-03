Ukraine-Hilfslieferung: Ettringer Reservisten packen spontan mit an

Gemeinsam Gutes getan: Der Hilfstrupp der Ettringer Reservisten um den Ersten Vorsitzenden Gerd Timmler (rechts), Thomas Stammel (4. v. rechts) sowie den beiden Initiatoren der Hilfslieferung Rainer Gellrich (3. v. links) und Denny Koller (6. v. links). © privat

Ettringen – Sie alle haben selbst gedient und wissen, was es heißt, sich aufeinander verlassen zu können. Und: Auch heute noch zeigen sie Einsatz für ihre Mitmenschen: Die Mitglieder der Reservistenkameradschaft Ettringen. Kürzlich half die Kameradschaft aus, als es um einen schnellen Transport von Hilfsgütern für die Ukraine ging.

Die Initiative, den „Ukrainischen Verein Augsburg“ zu unterstützen, ging von Rainer Gellrich und Dennys Koller aus (der Wochen KURIER berichtete). Beide hatten kurzfristig zur Spende aufgerufen und diese in Kollers Taekwondo-Schule in Bad Wörishofen gesammelt. Etwa 200 Spender, darunter viele Privatleute, aber auch Unternehmen, waren dem Aufruf gefolgt und hatten Sachspenden dafür abgegeben. Stolze 200 Umzugkartons voller Hilfsgüter waren das Ergebnis dieser Sammlung.

Doch wie nun die vielen Kartons nach Augsburg bringen? Da kam der Zufall ins Spiel – und die Ettringer Reservisten. „Mein Sohn Matthias geht in die Taekwondo-Schule von Dennys Koller“, berichtet Thomas Stammel, der acht Jahre lang den Vorsitz der Ettringer Kameradschaft innehatte. Als Stammel von der Aktion durch seinen Sohn erfuhr, stellte auch er bereitwillig Sachspenden zur Verfügung. Vor Ort in der Sportschule kamen Gellrich, Koller und er ins Gespräch. Sie schilderten ihr Problem des Transportes und Thomas Stammel gab es den Kameraden weiter. Noch am gleichen Tag organisierten die Ettringer den Abtransport: Spontan fand ein Korso aus sieben Fahrzeugen inklusive fünf Anhängern sowie ein Trupp aus 15 Helfern den Weg nach Bad Wörishofen, um dort in der Taekwondo Schule die Kisten zu verladen. Mit im Gepäck: Inhaltslisten für alle Kartons, in sieben Sprachen verfasst. „Es soll ja alles ankommen und gut verteilt werden können“, sagt Stammel.

Gemeinsam gelang den Ettringer Reservisten damit die Unterstützung, die Dennys Koller und Rainer Gellrich benötigten, um alles nach Augsburg zu karren. „Viele unter uns haben dafür private Termine verschoben“, sagt Stammel. Schnell anpacken, Unterstützung von Hilfsbedürftigen, für die Mitmenschen da sein – das war unisono allen beteiligten Reservisten wichtiger.

wk