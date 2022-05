Ein Besuch in Kirchheims Willkommensklasse

Von: Melanie Springer-Restle

Der Kirchheimer „Aushilfslehrer“ Christoph Freisinger (links) hilft der ukrainischen Viktoria, während die ukrainische Lehrkraft Oksana Melnychuk (hinten Mitte) der kleinen Milana und die pensionierte Lehrerin Andrea Kreuzer-Karl dem zehnjährigen Akim bei den Aufgaben unterstützen. © Springer-Restle

Kirchheim – Viele Gemeinden im Unterallgäu haben mittlerweile sogenannte Willkommensklassen für ukrainische Kinder an den Schulen eingerichtet. Der Wochen ­KURIER hat die Willkommensklasse in Kirchheim besucht. Die Eindrücke waren erhellend, aber auch bedrückend.

Was vor den Osterferien noch ein vager Plan war, hat mittlerweile feste Formen angenommen: Die Kirchheimer Willkommensklasse für ukrainische Flüchtlingskinder gibt fünf Kindern an fünf Vormittagen pro Woche einen festen Rahmen, in dem sie nicht nur die deutsche Sprache erlernen, sondern auch anfangen, Erlebtes zu verarbeiten.



Der Wunsch vieler ukrainischer Kinder: Der Sieg der Ukraine beendet den Krieg. © Springer-Restle

Eine große Hilfe dabei ist die ukrainische Lehrkraft Oksana Melnychuk. Die 58-Jährige flüchtete selbst mit ihren beiden Enkelkindern aus der Ukraine und ist bei einer Familie im Unterallgäu untergekommen. Nun arbeitet sie als Willkommenslehrkraft an der Kirchheimer Grund- und Mittelschule. Eine ihrer Enkelinnen, Viktoria, besucht regulär die dritte Klasse und ist auch in der Willkommensklasse.



Melnychuk ist gelernte Mathematiklehrerin und für Direktor David Ott ein absoluter Glücksgriff, denn neben ihrer pädagogischen Ausbildung spricht sie Ukrainisch und verhandlungssicheres Deutsch. „Wir sind sehr glücklich, dass wir sie anstellen konnten. Das sorgt auch bei den Schülern für eine Wohlfühlatmosphäre“, gesteht Ott, der vom Schulamt die Genehmigung erhielt, Melnychuk ordentlich anzustellen.

Hoffen und Bangen

Die Ablenkung tut der Ukrainerin gut, denn auch sie ist geplagt von Verunsicherung und Ängsten. Ihre Tochter blieb hochschwanger in der Ukraine zurück, genau wie der Rest der Familie, abgesehen von ihren Enkeltöchtern. Auf die Frage, warum die Tochter nicht mitkam, sagte Melnychuk: „Unsere Familie ist hart.“ Die Tochter sei in der Ukraine geblieben, um ihren Bauernhof zu bewirtschaften und die Soldaten mit Essen zu versorgen. Der Mann näht Uniformen für die Armee. „Alle arbeiten, um die Ukraine zu unterstützen. Das ist wichtiger als Sicherheit“, fasst Melnychuk zusammen, die jeden Tag aufs Neue auf ein Lebenszeichen ihrer Tochter wartet. Nachts schlafen kann sie kaum. Erst am vergangenen Dienstag sei es nur hundert Meter vom Haus der Tochter entfernt in der Stadt Lwiw zu Luftangriffen gekommen – allerdings ohne Vorwarnung, denn die Angriffe erfolgten aus so niedriger Höhe, dass die Flugkörper vom Radar nicht erfasst wurden. Melnychuk zeigte unserer Redaktion ein Video von den Bränden und Fotos von toten Soldaten. Sie erzählt von einem getöteten Baby aus ihrem Bekanntenkreis. Die Contenance zu bewahren, fällt ihr sichtlich schwer.



Willkommensklasse versus Regelklasse

Anders als bei der vorangegangenen Flüchtlingswelle sah das Kultusministerium diesmal vor, die Schüler gemäß ihrem Alter zu beschulen. Zunächst liegt der Fokus auf der Alphabetisierung und dem Spracherwerb. Der ist für die fünf Schüler von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe gleich. Die Willkommensklasse beschränkt sich auf die Hauptfächer. In Mathematik kann je nach Kenntnisstand dann differenziert werden, sodass niemand über- oder unterfordert ist. In Fächern wie Werken oder Sport sind die ukrainischen Kinder dann in ihren Regelklassen, um auch dort Sozialkontakte zu deutschen Mitschülern zu knüpfen.



Dass die ersten Sozialkontakte bereits Früchte tragen, erwies sich am Dienstag letzter Woche, an dem der zehnjährige Akim, der in Hasberg untergebracht ist (der Wochen ­KURIER berichtete), in den falschen Schulbus einstieg. Eine Mitschülerin hatte dies beobachtet und sofort ihre Mutter angerufen. Diese fuhr dann dem vermeintlich falschen Bus hinterher, schnappte sich Akim und brachte ihn an die richtige Schule.



Im Unterricht unterstützt wird Oksana Melnychuk von der pensionierten Kirchheimer Lehrerin, Andrea Kreuzer-Karl, und von Christoph Freisinger, ebenfalls aus Kirchheim. Der 41-jährige Diplomkaufmann macht dieses Jahr ein Sabbatical, also eine einjährige Auszeit von seinem Job in München. Sein Sohn besucht die zweite Klasse der Schule, an der der Papa jetzt aushilft.



Die ukrainischen Grundschüler machen gute Fortschritte, schreiben schon die ersten Wörter und sprechen die ersten deutschen Sätze. Was noch etwas Probleme bereitet, ist der Rhythmus. „Das Hauptproblem ist, Struktur in ihr Leben zu bekommen, weil sie erst sehr spät ins Bett kommen. Mehr als vier Stunden sind sie nicht beschulbar. Außerdem müssen sie erstmal verdauen, was sie erlebt haben“, berichtet Kreuzer-Karl. Bestätigt werden ihre Worte durch die gemalten Bilder, die an der Wand hängen. Fast auf jedem Bild sind ukrainische Soldaten in einer Siegerposition abgebildet mit ukrainischer Flagge. Auf manchen Zeichnungen ist auch ein toter Putin zu sehen. Akims Bild war weniger blutrünstig. Er malte eine Wiese mit gelbem Löwenzahn und einem Jungen, der rote Blüten sammelt: Ein Stückchen heile Welt und Frieden scheinen dem Zehnjährigen wichtiger zu sein als ein Sieg.



Der kleine Akim sehnt sich nach einer heilen Welt, in der er unbedarft Blumen pflücken kann. © Springer-Restle

Vom Kaltstart zum organisierten Unterricht

Direktor Ott ist erleichtert, dass bisher alles so gut läuft. Besonders dankbar ist er für die Unterstützung aus dem Kollegium. „Das war wirklich ein Kaltstart, der nur durch die Bereitschaft im Team und mithilfe der Externen bewerkstelligt werden konnte“, so der Direktor. Die Lehrkräfte an seiner Schule, die einst Deutsch als Zweitsprache (DAZ) studierten, haben über die Ferien bewährtes Unterrichtsmaterial organisiert. Am Anfang wird viel mit Piktogrammen und Bildern gearbeitet. Auch Material zum Schrifterwerbslehrgang besorgten die DAZ-Kräfte. Eine aus Kasachstan stammende Dame des Hauspersonals dolmetschte am Anfang, um Organisatorisches wie Busfahr- und Unterrichtszeiten abzuklären.



Ein toter Putin war für ein Kind offenbar die naheliegendste Lösung zum Beenden des Ukraine-Krieges. © Springer-Restle

„Manche Schüler machen am Nachmittag noch digitalen Unterricht auf Ukrainisch“, berichtet Kreuzer-Karl. „Die gehen davon aus, dass sie irgendwann wieder zurückkönnen und wollen den Anschluss nicht verpassen“, ergänzt die Kirchheimerin. In den Bastelstunden bastelten die ukrainischen Schüler zuletzt Muttertagsgeschenke.



„Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal“, verabschiedet sich die kleine Viktoria in fast perfektem Deutsch von unserer Redaktion.