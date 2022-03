Große Hilfsbereitschaft für Ukrainer im Landkreis - Dolmetscher und Pflegefamilien gesucht

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Die Anteilnahme der Unterallgäuer am Schicksal der Menschen in der Ukraine ist groß, die Hilfsbereitschaft auch. © panthermedia

Unterallgäu - Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch unseren Landkreis. Auf der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses war es Landrat Alex Eder ein Anliegen, ein paar Worte an die Kreisräte zu richten, bevor er zur Tagesordnung überging. „Krieg auf unserem Kontinent. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es sowas nochmal geben würde“, sagte Eder.

Laut Eder sind bisher lediglich 31 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis verzeichnet worden, die bisher alle privat untergebracht wurden. In Bayern rechnet man derzeit mit 100.000 Flüchtlingen. Das diffuse Ankommen der Menschen erschwere eine konkrete Planung seitens des Landkreises, so Eder. Viele Menschen kämen mit dem privaten Pkw, andere mit dem Flugzeug. Das Landratsamt hat einen Krisenstab gegründet mit Vertretern diverser Instanzen wie etwa der Ausländerbehörde, des Katastrophenschutzes, des Jugendamtes sowie des Bauhofs. Die Internetseite www.landratsamt-unterallgaeu.de/buergerservice/auslaender/fluechtlinge-aus-der-ukraine wird kontinuierlich aktualisiert. Für ukrainische Flüchtlinge gibt es mittlerweile auch Informationen auf Englisch.



Die Resonanz auf den Aufruf des Landratsamtes nach Unterbringungsmöglichkeiten sei enorm gewesen: Insgesamt 200 Rückmeldungen gingen beim Landratsamt ein. Viele private Personen, aber auch Hotels boten Räumlichkeiten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine an. Auch anderweitig nehmen die Unterallgäuer Anteil am Schicksal der Ukrainer. Allein im hiesigen Präsidiumsbereich meldete die Polizei 28 Friedensdemonstrationen.



Eder ist es ferner ein Anliegen, eine Friedensflagge vor dem Landratsamt zu hissen. Da diese Flagge aber nicht in der Verwaltungsordnung enthalten ist, der das Flaggenverordnungsgesetzes des Freistaates zugrunde liegt, holte er sich das Einverständnis der Räte ein.



Dolmetscher und Pflegefamilien gesucht

Derzeit sucht das Jugendamt am Landratsamt Unterallgäu Menschen aus dem Landkreis, die bereit wären, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, meist Jugendliche, aus der Ukraine aufzunehmen. Voraussetzung ist: Ein Erziehungsberechtigter der Familie muss Zuhause sein, denn die Jugendlichen benötigen eine 24-Stunden-Betreuung. „Wir gehen davon aus, dass die Jugendlichen aufgrund der schlimmen Ereignisse in der Ukraine stark belastet und teils traumatisiert sind“, sagt Jugendamtsleiterin Christine Keller. Unklar sei derzeit, wie lange die Jugendlichen dann in den Familien bleiben. Wer ein Kind oder einen Jugendlichen aufnehmen könnte, kann sich per E-Mail an das Jugendamt wenden unter pflegekinder-adoption@lra.unterallgaeu.de. „Bitte schreiben Sie ein paar Sätze über sich und hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten“, so Keller. Bei Bedarf setze sich das Jugendamt mit den Personen in Verbindung und leite eine Überprüfung ein.

Zudem sucht das Landratsamt Unterallgäu Personen, die russisch oder ukrainisch sprechen und ehrenamtlich als Dolmetscher aushelfen könnten.

Wer eine dieser Sprachen beherrscht, kann sich per E-Mail melden an ukraine-soziales@lra.unterallgaeu.de.

wk/ms