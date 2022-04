Ukraine-Netzwerk in und um Kirchheim trägt erste Früchte

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Manfred Schmid (links) und sein Partner Werner Wallner aus Derndorf haben nicht nur ihren blauen Lada mit einem gelben Streifen und den Worten „Peace for the Ukraine“ versehen, sondern die Ukrainerinnen Oksana (3. v. links) und Alyanka (rechts) bei sich aufgenommen. © Springer-Restle

Kirchheim – Erst vor Kurzem kamen die ersten ukrainischen Flüchtlinge in Kirchheimer Breitengraden an und es werden immer mehr. Um den Menschen mehr Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen, gab es ein erstes Netzwerktreffen mit allen Geflüchteten, Gastfamilien und Helfern.

Das erste Netzwerktreffen fand am vergangenen Donnerstag im Biergarten des Kirchheimer Lokals „Zum Sohr“ statt. Nicht nur Petrus war den Besuchern wohlgesonnen, sondern auch der Wirt, der der gesamten Gruppe ein Eis spendierte. Den Rest der Zeche übernahm die Marktgemeinde, deren Vorsteherin es selbst ein Anliegen war, ein Austauschtreffen zu ermöglichen.



Insgesamt fünf ukrainische Haushalte waren mit einem Ansprechpartner aus deren Gastfamilien zu dem Treffen gekommen. Die Ukrainer freuten sich über den Austausch mit ihren Landsleuten, die Gastfamilien waren froh, sich miteinander bekannt zu machen.



Gekommen waren auch Kirchheims ehrenamtliche Flüchtlingshelfer Jürgen Mendheim und Andrea Kreuzer-Karl. Die beiden hatten sich bereits zur ersten großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 für geflüchtete Menschen engagiert. Der Aufbau einer Infrastruktur ist ihnen daher bekannt, auch wenn sich diesmal einige Dinge geändert haben. „Die sprachliche Verständigung ist schwieriger, da fast niemand Englisch spricht“, erklärt Mendheim.

Schnell in Lohn und Brot

Dafür haben die in und rund um Kirchheim angekommenen Ukrainer eines gemeinsam: Sie alle wollen möglichst schnell in Lohn und Brot. Dass dies nicht nur Lippenbekenntnisse sind, zeigt die Tatsache, dass die meisten bereits in Verhandlungen mit ihren künftigen Arbeitgebern sind. Sogar der 15-jährige Artem, der mit vier weiteren Familienmitgliedern in der Familie von Tobias Guggenmos in Kirchheim untergekommen ist, macht bereits einen Ferienjob bei der Firma Franz Wolf Kunststoffverarbeitung GmbH. Die Frauen wurden in der Gastronomie und in der Pflege vorstellig. Auch da sieht es gut aus, wie die Gasteltern gegenüber unserer Redaktion berichteten.



Bürgermeisterin Susanne Fischer (hinten) hielt eine Ansprache auf Englisch und Deutsch. Die in Spöck untergebrachte Ukrainerin Magerita dolmetschte ins Ukrainische. © Springer-Restle

Susanne Fischer hielt eine Ansprache auf Deutsch und Englisch. Die 20-jährige Ukrainerin Margerita, die in Spöck untergekommen ist, spricht ein verhandlungssicheres Englisch. Margeritas Mutter hatte einst die Schwiegermutter von Linda Reif aus Spöck gepflegt. Dieser Kontakt kam Margerita jetzt zugute, denn sie konnte im Haus von Reifs Nachbarn einziehen.



Margarita dolmetschte Fischers Worte ins Ukrainische. Die Bürgermeisterin hieß alle willkommen, bedauerte die Zustände in der Ukraine, zeigte sich aber erfreut, wenigstens durch Wohnraum und das Engagement der Gastfamilien und Helfer ein wenig Unterstützung leisten zu können. Sie signalisierte gegenüber den Geflüchteten, dass sie jederzeit ein offenes Ohr für sie habe und man im steten Austausch mit den Helfern sei. Die Ukrainer bedankten sich, Margerita dolmetschte.



Jetzt geht es darum, alle Formalitäten zu erledigen. In der Gemeinde haben sich alle Ukrainer bereits angemeldet. Einzelne warten noch auf einen Registrierungstermin beim Landratsamt. Sobald dieser stattgefunden hat, kann einen sogenannte „Fiktionsbescheinigung“ von der Ausländerbehörde ausgestellt werden. Die Bescheinigung attestiert das vorläufige Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik. Danach kann alles andere erfolgen.



Manfred Schmid und sein Partner Werner Wallner aus Tiefenried haben die Ukrainerinnen Oksana (38) und Alyanka (19) bei sich aufgenommen. Als der Krieg in der Ukraine begann, wollte Schmid ein Zeichen setzen und klebte einen gelben Streifen auf seinen blauen Lada aus russischer Herstellung. Diese Geste sorgte bei den Ukrainerinnen für Vertrauen. Oksana hat sich bereits als Pflegekraft im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg vorgestellt, Alyanka als Servicekraft im Klosterbräuhaus.



Das Dominikus-Ringeisen- Werk in Ursberg sucht derzeit händeringend Ukrainisch sprechende Mitarbeiter für die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung aus ihrem Land. Neben einem Arbeitsvertrag kann auch Wohnraum vermittelt werden. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 0157/83926724 oder per Mail an ukraine@drw.de. Während die Gasteltern ihre erwachsenen Gäste zu Bewerbungsgesprächen fahren, laufen hinter Kirchheims Kulissen die Vorbereitungen für eine Willkommensklasse an der Grund- und Mittelschule.



Willkommensklasse nach den Ferien

Die pensionierte Lehrerin Andrea Kreuzer-Karl wird zusammen mit Christoph Freisinger die Willkommensklasse leiten. Egal, welche Vorkenntnisse die Schüler haben, so muss zunächst die Alphabetisierung sichergestellt werden, denn in der Ukraine wird das kyrillische Alphabet verwendet. Die Kinder müssen sich zunächst mit den Buchstaben des deutschen Alphabets vertraut machen. Bisher sind drei ukrainische Kinder angemeldet. „Vielleicht kommen ja bis zum Schulanfang noch mehr“, so Kreuzer-Karl. Wenige Minuten später klingelt Kreuzer-­Karls Handy. Gerade ist ein weiteres Kind in Kirchheim angekommen.

Der ehrenamtliche Flüchtingshelfer Jürgen Mendheim (links) und die pensionierte Lehrerin Andrea Kreuzer-Karl haben sich bereits 2015 für geflüchtete Menschen in Kirchheim engagiert. © Springer-Restle