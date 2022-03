Wiedergeltingen hat nun einen „Gedächtnishüter“

Von: Oliver Sommer

Wiedergeltingens neuer Archivar Ulrich Müller erklärten den Räten auf der jüngsten Gemeinderatssitzung, wie er seine neue Aufgabe angehen möchte. © Oliver Sommer

Wiedergeltingen – Im Prinzip muss jede Kommune ein Archiv beherbergen. Dort werden alle Vorgänge der Verwaltung, alles Sitzungsprotokolle des Gemeinderates, alle Bebauungs- und anderen Pläne abgelegt und archiviert. Und darüber hinaus alle Vorgänge, die den Ort betreffen, sowie historische Dokumente. Dafür konnte Bürgermeister Norbert Führer nun einen neuen Archivar gewinnen, Ulrich Müller. Der pensionierte Gymnasiallehrer hat sich bereits einen Namen im Heimatverein in Buchloe gemacht.

Über 30 Jahre lang hat Ulrich Müller sein Wissen an junge Menschen weitergegeben als Lehrer, zuletzt Studiendirektor, am Gymnasium. Nicht ganz so lange heißt sein Wohnort Wiedergeltingen, wo er in eine der alten Familien eingeheiratet hat und sich hier „wohl und gut aufgehoben“ fühlt. Allerdings etwas unterfordert, wie Müller mit anderen Worten in der jüngsten Gemeinderatssitzung meinte. Dort stellte sich der neue Archivar den Gemeinderäten vor und erklärte, was fürderhin seine Aufgabe in Wiedergeltingen sein wird.



Schon bisher habe er sich „ringsum“ in historischen Angelegenheiten engagiert, sagte Müller im Gremium. Unter anderem war er auch im Heimatverein Buchloe tätig, hatte mitgeholfen, das Heimatmuseum aufzubauen und schreibe den einen oder anderen Artikel. Allerdings empfinde er einen gewissen Mangel, so der Studiendirektor a.D. „Wenn der Esel zu g’scheit wird und nichts zu tun habe“, so Müller, dann sei man selbst schuld. Das sei der Ausgangspunkt gewesen für seine Entscheidung, in die Archivarbeit einzusteigen.



Aus Kisten und Kartons wird ein Archiv

Die Pflege eines Archivs gehört zu den Pflichtaufgaben einer Kommune, so Bürgermeister Norbert Führer. Und man sei ja auch dabei, ein Archiv einzurichten, derzeit besteht dieses mehr oder weniger nur aus Kisten und Kartons, die im Obergeschoss des Rathauses, für jedermann unzugänglich, lagern, was sich mit Müller nun ändern soll. Müller klärte die Räte erst einmal über den Unterschied zwischen Registratur und Archiv auf.



Wer sich in der Verwaltung auskenne, sagte Müller, „der weiß, da wird viel Papier produziert“. Adenauer soll einmal gesagt haben, „regiert wird schriftlich“. Das heiße nichts andres, so Müller, als dass immer Papier, immer Schriftstücke „anfallen“. Protokolle über die Gemeinderatssitzungen etwa in denen auch sehr weitreichende Beschlüsse getroffen werden können. „Es wird etwas festgehalten und genau das tut auch ein Archiv, es hält etwas auf Dauer fest“, so Müller. In der Registratur, so Müller, werde, wie es der Name andeutet, jedes Schriftstück, aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb, registriert. In der Registratur werden die Dokumente für 30 Jahre für den laufenden Betrieb der Verwaltung bereitgehalten. Nach diesen drei Jahrzehnten dann werden die Akten und Dokumente ins Archiv überführt. Damit ändere sich auch der Rechtscharakter, sagte Müller, denn die Registratur bewahre Verwaltungsschriften, während das Archiv „Kulturgut“ bewahrt. Im Archiv soll auf Dauer aufbewahrt, vor allem aber auch zugänglich gemacht werden, was speziell für die Gemeinde Wiedergeltingen aufbewahrenswert ist. Nicht alles, vor allem nicht jede Satzung und jeder Beschluss seien aufbewahrungs-, das heißt archivwürdig. Wahlzettel etwa müssen nur bis zur nächsten Wahl aufbewahrt werden, desgleichen interessiere sich niemand nach Jahrzehnten für eine Hundesteuer. Da spiele auch die Interessenslage eine Rolle, wie er auf der Weiterbildung für die Archivare gelernt habe.



Andererseits gibt es Akten, die unersetzlich sind und genau nur einmal existieren, nämlich die Personalstandsakten, die Geburt, Hochzeit und Tod dokumentieren. „Wie sonst wollen Sie ihre Existenz nachweisen“. Desgleichen auch Grundstücksangelegenheiten, also Rechtstitel, die sicher verwahrt werden müssen. „Hier liegen die Anfänge des Archivwesens“, sagte Müller, nämlich Rechtstitel für die Zukunft zu sichern. „Das ist das Gedächtnis eines Ortes“. Hier könne man sicher alle Nachweise suchen. Dazu allerdings müsse man das Gedächtnis auch abrufen können, weshalb heutzutage alles rechnergestützt, also mit Hilfe von Computern archiviert und registriert wird. So könne man leichter Unterlagen ablegen und wiederfinden. Diese Computer müssten gefüttert werden, das sei die eigentliche Arbeit des Archivars.



Trotz eines relativ gut aufgestellten Archivs, das die Bürgermeister Wiedergeltingens in der Vergangenheit schon angelegt und geführt hatten, kommt noch einiges auf den Ort zu. Man müsse in der Registratur und im Archiv nacharbeiten, so Müller, vor allem aber müssen die Akten aus dem Dachgeschoss ins Obergeschoss gebracht werden.



Metallteile schaden dem Papier

Weiterhin werde er alle Metallteile, vor allem Klammern und ähnliches aus den Papieren entfernen, so Müller. Metall roste und schädige dem Papier. Außerdem würden die Dokumente aus den Ordnern in lichtgeschützte Kartons umgepackt, die leichter zu ordnen und wegzustauen sind. Auch muss sich Müller künftig darum kümmern, welche Daten wem zugänglich gemacht werden dürfen, etwa nach dem Tod einer Person, andere Daten sind absolut nicht für die Öffentlichkeit zugänglich wie Arztakten. Wichtig sei es nun, das Archiv für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, außerdem muss sich Müller auch um andere Zeitdokumente wie Photographien und andere „Sammlungen“, auch von privater Seite, kümmern.

