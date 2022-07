Experten an Board

Zwei verdiente Ettringer Gemeinderäte verabschiedet

Von: Melanie Springer-Restle

Robert Sturm (Mitte) überreichte den ausgeschiedenen Gemeinderäten Ulrich Plukas (rechts) und Markus Maier (links) gerahmte Urkunden sowie die goldene Ehrennadel an Ulrich Plukas und die silberne an ­Markus Maier. © Springer-Restle

Ettringen – Als Ettringen im Jahr 2019 seine Soziale Mitte eröffnete, hat die Gemeinde in Sachen Ortsgestaltung und Nahversorgung einen wichtigen Schritt gemacht: Sie hat für Senioren die Möglichkeit geschaffen, in ihrem Heimatort wohnen bleiben zu können – und zwar mittendrin. Zwei Gemeinderäte waren an dem Projekt maßgeblich beteiligt: Ulrich Plukas und Markus Maier. Beide hat Bürgermeister Robert Sturm nun mit einem kleinen Festakt geehrt und verabschiedet.

Es kam nicht von ungefähr, dass die jüngste Gemeinderatssitzung nicht im Mehrzweckraum der Grund- und Mittelschule stattfand, sondern in Ettringens Sozialer Mitte. Die Soziale Mitte ist als Wohnkonzept gedacht, das in erster Linie Senioren, aber auch anderweitig integrationsbedürftigen Menschen eine Heimat gibt, in der es vor allem um eins geht: Nicht allein sein.

Ettringens Seniorenbeauftragte, Gabriele Strüwing, hat bei der Vorstellung ihrer Seniorenarbeit sehr deutlich herausgearbeitet, wie schambehaftet Älterwerden in unserem Kulturkreis ist. Jeder wolle möglichst unabhängig sein und anderen nicht zur Last fallen. Gerade ältere Menschen leiden häufig an Einsamkeit, sprechen aber kaum darüber.



Als 2011 in Ettringen der erste Arbeitskreis zur Seniorenarbeit gegründet wurde, führte die Gemeinde eine Umfrage durch, bei der der Bedarf nach alternativen Wohnkonzepten im Alter ermittelt wurde. Die Resonanz ging seinerzeit gegen Null. „Die Leute waren damals einfach noch nicht so weit“, sagt Sturm rückblickend. Dennoch entschied sich der Rat dafür, an der Maßnahme festzuhalten. Um das finanzielle Risiko zu begrenzen, wählte die Gemeinde die WBG als Projektpartner, die das Haus baute und sich auch um den Verkauf der Eigentumswohnungen kümmerte. Zwei Wohnungen hat die Gemeinde selbst gekauft und vermietet.

Experten an Board

Bei den Verhandlungen mit dem Bauträger war die Gemeinde froh, Ulrich Plukas in ihren Reihen zu wissen. Der Ettringer Steuerberater gilt im Ort als Finanzexperte. Er war ein ebenbürtiger Verhandlungspartner, genau wie Markus Maier, dem man in Sachen Bau nichts vormachen könne, so Sturm. „Ohne die beiden hätten wir dumm aus der Wäsche geschaut“, lobt Sturm seine Gemeinderäte.



Dass die Gemeinde nun ausgerechnet „zwei Stammspieler“ verliert, wie Sturm Plukas und Maier nannte, trifft den Ortsvorsteher hart.



Plukas war 30 Jahre im Ettringer Gemeinderat, führte sein Amt als Vorsitzender des Rechnungsprüferausschusses mit Bravour durch, war 24 Jahre im Schulverband tätig, Gründungsmitglied diverser Vereine und hatte bereits 2020 die Ehrenmedaille des Freistaats in Bronze erhalten. Nun bekam er die goldene Ehrennadel der Gemeinde Ettringen, die neben dem Wappen auch einen Wertachkiesel enthält. Auch Markus Maier ist für die Gemeinde nicht wegzudenken. „Gemeinsam sind wir eine Macht“, lautete sein Credo, das er durch sein ehrenamtliches Engagement den Folgegenerationen als langjähriger Trainer auf dem Fußballplatz oder als Zweiter Vorstandsvorsitzender und Vorplattler bei den Ettringer Wertachtalern vorlebte. Für seine 13-jährige Ratstätigkeit erhielt er nun die silberne Ehrennadel.





Zurück zur Mitte

In Ettringens Sozialer Mitte wohnen derzeit zwölf Senioren. Im Gebäude befinden sich auch das Büro der Seniorenbeauftragten sowie eine Tagespflege. Das Haus, insbesondere der große Gemeinschaftsraum, stehe aber nicht nur den Bewohnern zur Verfügung, sondern allen Ettringern.



Kaffeekränze und Spielenachmittage werden mittlerweile auch von älteren Ettringern angenommen, die nicht in der Sozialen Mitte wohnen. Doch das war nicht immer so, denn der gemeine Ettringer hat so manch neuen Konzepten gegenüber eine gewisse Grundskepsis. Diese scheint sich allerdings langsam zu legen, wie auch Gemeinderat Roland Doll bemerkte: „Alle, die beim Kaffeekränzchen oder beim Kartenspielen waren, haben geschwärmt.“ Man müsse die Seniorenarbeit mehr publik machen, forderte er. Bürgermeister Robert Sturm glaubt, dass die Zögerlichkeit auch an der falschen Auffassung des Wortes „Tagespflege“ liegen könnte. Der Fokus liege dabei nämlich nicht auf der körperlichen Pflege, sondern auf der seelischen. Die Tagespflege schafft einen Rahmen, innerhalb dessen Senioren ihre Freizeit verbringen können und Ansprache finden.



Um dem Haus noch mehr Leben einzuhauchen, fände es die Seniorenbeauftragte Gabriele Strüwing schön, wenn sich noch ein paar ehrenamtliche Helfer fänden, die sie in der Seniorenarbeit unterstützen.



Der Festakt zur Verabschiedung der Ettringer Urgesteine begann im Garten der Sozialen Mitte bei kräftigem Sonnenschein und mit ansprechender Musik der Blaskapelle Ettringen. Bänke und hübsch dekorierte Tische sowie Speis und Trank standen bereit, als es inmitten von Sturms Ansprache plötzlich zu einem Wolkenbruch kam. Regenmassen ergossen sich über die Gäste, die sich in den Gemeinschaftsraum flüchteten, wo Sturm die Ehrung fortsetzte.



Dass auch der Himmel bei der Verabschiedung der geschätzten Räte weinte, nahm ihm niemand übel. Das Engagement der beiden Urgesteine wird in Ettringen noch lange nachscheinen.