Wie gut ist das Fahrradklima in Mindelheim?

Radfahrer sind derzeit wieder dazu aufgerufen, die Situation für den Radverkehr in ihrer Heimat zu bewerten. © wk

Mindelheim – Radfahrer können derzeit wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Dabei wird diesmal der Fokus auf den ländlichen Raum gelegt, denn dort gibt es teils großen Nachholbedarf. Bürgermeister Dr. Stephan Winter ruft die Bürger auf, bis Ende November zahlreich an der Abstimmung des ADFC teilzunehmen.

„Wir wollen einen nachhaltigen und klimafreundlichen Straßenverkehr, von dem alle Mindelheimer Einwohner profitieren. Dabei setzen wir auch auf das Fahrrad und haben bereits zahlreiche Projekte umgesetzt“, so Klimaschutzmanagerin Simone Kühn. Um weitere Maßnahmen anzustoßen, setzt die Stadt nun auch auf die Rückmeldung der Bürger. Deshalb sind alle Mindelheimer aufgerufen, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen.

2020 bewerteten knapp 230.000 Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in über 1.000 Städten und Gemeinden. Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 gleichbleibenden Fragen, die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen heuer fünf Zusatzfragen, die auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen. Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbar­orte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und um die Mobilität von Kindern und Jugendlichen.



Der ADFC-Fahrradklima-Test findet zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.