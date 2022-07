Ortsdurchfahrt Könghausen ab Montag gesperrt

Könghausen wird ab Montag zur Großbaustelle. Autofahrer müssen ausweichen. © Thomas Sehr/A

Könghausen - Wie das Staatliche Bauamt Kempten mitgeteilt hat, wird Könghausen ab kommendem Montag, 11. Juli, zur Großbaustelle. Mehrere Straßenbauprojekte stehen an. Die ersten beiden Bauabschnitte sollen bis Dezember abgeschlossen sein.

Weil die Straße längst in keinem guten Zustand mehr ist die Infrastruktur für Fahrradfahrer und Fußgänger in Könghausen fehlt, hat sich das Staatliche Bauamt Kempten dazu entschieden, diverse Baumaßnahmen zu bündeln und baulich umzusetzen. So wird neben der Instandsetzung der Staatsstraße 2027 im Bereich zwischen den Landkreisgrenzen Unterallgäu – Günzburg und Unterallgäu – Augsburg, ein Geh- und Radweg nördlich von Könghausen bis zur Landkreisgrenze gebaut. Zudem werden erste Vorabmaßnahmen für den Hochwasserschutz durchgeführt. Deshalb ist die St 2027 im Bereich zwischen den Landkreisgrenzen ab kommendem Montag, 11. Juli, ab 8 Uhr gesperrt. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis 16. Dezember andauern.

Schon seit längerem werden in Könghausen verschiedene Projekte geplant: Neben den Baumaßnahmen des Staatlichen Bauamtes an Straßen und Brücken plant die Gemeinde mit der Teilnehmergemeinschaft Könghausen einen Notüberlauf für den Dorfweiher zum Hochwasserschutz. Außerdem strebt die Gemeinde die Verbesserung der Fußwege (u.a. für Kinder auf dem Weg zum Schulbus), eine Radwegeverbindung zu Nachbargemeinden sowie Fahrbahnteiler für die Geschwindigkeitsdrosselung an. Auch die Straßenbeleuchtung soll verbessert bzw. erweitert werden, wie der Gemeinderat im Mai entschieden hatte.

„Nachdem für den Großteil der Maßnahmen die gleichen Randbedingungen bei der Umsetzung gelten, entschied man sich, dass das Staatliche Bauamt Kempten alle Maßnahmen bündeln und als eine Baumaßnahme ausführen soll“, teilt das Staatliche Bauamt mit. Somit können Synergieeffekte genutzt und Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer und Anlieger minimiert werden. Die Maßnahmen sind in drei Bauabschnitte unterteilt. Der letzte ist laut Bürgermeisterin Susanne Nieberle vom 17. April bis 16. Juni vorgesehen.

Welche Änderungen sich für Autofahrer ergeben

Während der gesamten Bauzeit ist der komplette Streckenzug zwischen den Landkreisgrenzen Unterallgäu – Günzburg und Unterallgäu - Augsburg für alle Verkehrsteilnehmer (ausgenommen Schulbusse) vollgesperrt. Dementsprechend kann der von Westen kommende und Richtung Osten fahrende Verkehr nicht über Eppishausen fahren, sondern muss ab Kirchheim die St 2025 nach Süden bis Zaisertshofen nutzen. Von dort aus wird man dann auf der St 2026 über Markt Wald nach Mittelneufnach geleitet.

Auch die Süd-Nord-Umleitung erfolgt laut Bauamt größtenteils auf den gleichen Streckenzügen. Um in Richtung Norden zu fahren, muss die St 2026 weiter bis nach Walkertshofen genutzt werden. Von dort aus führt dann die Kreisstraße GZ 27 Richtung Aichen. Die Verkehrsführung ist für die umgekehrte Richtung identisch.

Nach der aktuellen Planung werden dieses Jahr der Bauabschnitt 1 und Teilbereiche von Abschnitt 2 fertiggestellt. Die Restarbeiten des zweiten Abschnitts sowie der Bauabschnitt 3 werden dann im Frühjahr 2023 baulich umgesetzt. Während des Winters werden die Vollsperrung sowie die Verkehrsumleitung aufgehoben. Erst nach Wiederbeginn im Frühling wird die Verkehrsumleitung reaktiviert.

Der Umleitungsplan kann auf der Homepage der Gemeinde Eppishausen eingesehen werden.