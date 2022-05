„Unerhört“: Interdisziplinäres Kunstfest steigt in Sontheim

Auch Anna Scholz aus Mindelheim stellt im Rahmen von „Unerhört“ in Sontheim aus. © Unerhört

Sontheim/Mindelheim – Unter dem Titel „Unerhört“ organisiert eine Gruppe junger Kulturschaffender aus dem Unterallgäu vom 7. bis 15. Mai ein „Kunstfest“ in Sontheim. Die Eröffnung in der Dampfsäg (Halle 2) steigt am Samstag ab 17 Uhr.

„Spontan, aus dem Stegreif und der Motivation heraus, neue Kunst im Allgäu zu zeigen und zu zelebrieren“, so beschreiben Christian Calderon Carranza und Bernadette Reithmayer sowie einige ihrer Kunstfreunde die Idee vom einwöchigen Kunstfest. In dieser Zeit wollen sie die Halle 2 der Dampfsäg in einen Kunst- und Eventraum verwandeln und die Besucher einladen, sich frei vom Gewohnten und dem Begriff der Schönheit zu machen – und sich zu öffnen für die Frage: „Ist es möglich, dass mir Neues gefällt?“

Knapp 20 Künstler zeigen zeitgenössische Werke aus Malerei, Zeichnung, Fotografie, experimentelle Musik, Video Art, freie Improvisation und „Community Movement“.



Highlight der Ausstellung ist der Auftakt am 7. Mai mit Programm ab 17 Uhr: Neben einem Austausch mit den Künstlern sind dort auch Konzerte geplant – experimentelle Musik von traditionellen Instrumenten wie Alp­horn, Kontrabass, hin zu Modular Synthesizer und Klangskulptur.

wk