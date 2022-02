A96: Unfall bei Stetten mit vier Beteiligten

Stetten/Unterallgäu - Zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagmorgen auf der A96 kurz nach der Anschlussstelle Stetten (Fahrtrichtung München). Ersten Informationen zufolge wurde mindestens eine Person verletzt.

1 / 6 Wegen eines Unfalls bei Stetten war am Montagmorgen die A96 in Fahrtrichtung München zeitweise gesperrt. © AOV

Wie es genau zum Unfall gekommen war, ist noch unklar. Ein Auto war in der Leitplanke gelandet, drei andere Fahrzeuge teils in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. Deshalb musste die Fahrbahn verengt, beziehungsweise kurzfristig gesperrt werden. Mindestens eine Person, so die erste Information, wurde beim Unfall verletzt.

Erschwerend zur Unfallsituation auf der A96 kam hinzu, dass ein Lkw-Fahrer direkt in der Abfahrt Stetten hielt und seinen Brummi verließ. Dadurch konnte bei Stetten niemand mehr von der Autobahn abfahren. Durch den Unfall auf der Autobahn und den geparkten Lkw in der Abfahrt kam es zu einem massiven Rückstau. Inzwischen fließt der Verkehr aber wieder.