Türkheim: 84-Jähriger kracht in 40-Tonner

Türkheim - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am gestrigen Montagabend bei Türkheim (Unterallgäu) gekommen. Ein 84-Jähriger kam mit dem Auto von der Straße ab und prallte in einen Lkw, der am Straßenrand geparkt hatte.

1 / 13 Ein 84-Jähriger krachte gestern Abend bei Türkheim ungebremst in einen Lkw. © AOV

Warum der 84-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei noch unklar. Jedenfalls prallte das Auto des Rentners ungebremst in den 40-Tonner, der auf einer Parkfläche neben der Staatsstraße abgestellt war.

Ersthelfer befreiten den Mann aus seinem Auto - und das gerade noch rechtzeitig, denn kurz danach brach im Motorraum des Autos Feuer aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, standen Auto und Brummi bereits in Flammen. Die Feuerwehr Türkheim konnte den Brand nach wenigen Sekunden unter Kontrolle bringen.

Am Auto entstand Totalschaden. Nicht ganz so schlimm hat es den Lkw erwischt, aber auch dieser war laut eines Polizeisprechers nicht mehr fahrtauglich. Der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Straße musste gestern Abend für mehrere Stunden gesperrt werden. Der 84-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.