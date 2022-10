Unfall in Oberegg: Autofahrerin ratscht mit Fußgängerin - plötzlich kracht´s

Oberegg - Damit hatten die zwei Damen wohl nicht gerechnet: Eine Autofahrerin hatte am Mittwochnachmittag in Oberegg angehalten und sich dort mit einer Spaziergängerin unterhalten. Mitten im Gespräch krachte ihr plötzlich ein anderes Auto ins Heck. Drei Personen wurden verletzt.

In der Unteren Hauptstraße in Oberegg hatte die 56-Jährige, nachdem sie gerade von Unteregg kommend in den Ort eingefahren war, angehalten - und das ganz ordnungsgemäß, wie die Polizei betont. Sie ließ die Scheibe runter unterhielt sich durch die Autotür mit einer 58-Jährigen, die auf dem Gehweg neben der Straße stand.

Ein 74-Jähriger, der gegen 17.20 Uhr ebenfalls aus der Richtung Unteregg kam und nach Oberegg einfuhr, schätzte die Situation laut Polizei falsch ein und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde das Auto der 56-Jährigen gegen die Spaziergängerin auf dem Gehweg geschoben. Dabei stürzte die 58-Jährige in ein Steinbeet und verletzte sich leicht.

Auch die andere Frau und der ältere Mann erlitten leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand nach erster Einschätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden (etwa 20.000 Euro).