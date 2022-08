Irsingen/A96: Kleintransporter ungebremst auf Lkw aufgefahren

Teilen

Irsingen/A 96 – In der Nacht von Sonntag (28.8.2022) auf Montag (29.8.2022) kam es gegen 3:30 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter fuhr aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf.

1 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

2 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

3 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

4 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

5 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

6 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

7 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

8 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

9 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

10 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

11 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

12 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

13 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

14 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

15 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

16 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

17 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

18 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

19 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

20 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

21 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

22 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

23 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

24 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

25 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

26 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

27 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

28 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

29 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

30 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

31 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

32 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

33 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

34 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

35 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

36 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

37 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

38 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

39 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

40 / 40 Ein Kleintransporter fuhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. © AOV

Durch den Aufprall wurde der Renault Traffic massiv im Frontbereich beschädigt und kam erst nach mehreren hundert Metern auf der linken Spur zum Stehen. Dabei wurden alle neun Insassen schwer verletzt und zur weiteren Behandlung an die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Neben einer Streife der Autobahnpolizei Memmingen waren die Feuerwehren aus Türkheim und Irsingen sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes bei der Unfallaufnahme beteiligt. Die Autobahn musste in Richtung München für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Wörishofen durch die verständigte Autobahnmeisterei Mindelheim ausgeleitet. Neben den zahlreichen Verletzten entstand noch ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Gegen den Fahrer des Kleintransporters, der zum jetzigen Stand als Unfallverursacher gilt, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in acht Fällen ein. Außerdem stellten sie fest, dass es sich bei der Fahrt des Kleintransporters um eine illegale Personenbeförderung handelte, die allein schon ein Bußgeld in vierstelliger Höhe zu Folge haben wird.

wk