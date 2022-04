Unfall in Mindelheim: Skaterin stürzt, Autofahrer flieht

Einen Unfall mit einem Auto konnte eine junge Skateboard-Fahrerin in Mindelheim gestern gerade noch verhindern. Trotzdem verletzte sich die Frau. (Symbolfoto) © Panthermedia

Mindelheim - Einen Zusammenstoß mit einem Auto konnte eine junge Skateboard-Fahrerin am gestrigen Mittwochnachmittag in Mindelheim gerade noch verhindern. Dennoch stürzte sie schwer und verletzte sich. Der Autofahrer machte sich unterdessen einfach aus dem Staub.

Am Mittwochnachmittag fuhr die junge Frau mit dem Skateboard auf dem Fußweg in der Allgäuer Straße Richtung Bad Wörishofer Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer kam zur gleichen Zeit aus der Industriestraße und bog in die Allgäuer Straße ein. Dabei übersah er offenbar die junge Skaterin, die Vorfahrt gehabt hätte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Skaterin aus und kam dadurch zu Fall. Obwohl der Verursacher den Sturz offensichtlich bemerkt hatte, hielt er nicht an und ließ die Frau einfach liegen. Die Skaterin wurde anschließend in der Notaufnahme der Klinik behandelt und meldete sich bei der Polizei.

Die Mindelheimer Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. „Wer hat die Unfallflucht gegen 15.45 Uhr beobachtet und kann Hinweise zum Flüchtigen oder dessen Fahrzeug machen?“, heißt es im Aufruf. Zu erreichen ist die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Tel. 08261/7685-0.

