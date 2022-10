Unfall nach Firmenfeier: 26-jähriger Unterallgäuer in Untersuchungshaft

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall im Ostallgäu. Ein Unterallgäuer sitzt in Untersuchungshaft. © Michael Gstettenbauer via IMAGO

Unterallgäu - Ein 26-jähriger Unterallgäuer sitzt seit Ende letzter Woche in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, werde gegen den jungen Mann wegen versuchten Mordes ermittelt. Er soll nach einer Firmenfeier einen 43-Jährigen angefahren, schwer verletzt und dann einfach liegen gelassen haben.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (22. Oktober) hatte eine Autofahrerin gegen 5 Uhr einen schwerverletzten Mann neben der Kreisstraße zwischen Baisweil und Lauchdorf entdeckt. Ein Lkw-Fahrer, der ebenfalls anhielt, setzte die Rettungskette in Gang. So konnte der Schwerverletzte versorgt und in ein Unfallkrankenhaus gebracht werden. Der 43-Jährige erlitt unter anderem schwerste Kopfverletzungen und befindet sich derzeit noch immer in stationärer Behandlung.

Noch in der gleichen Nacht nahmen Beamte der Kaufbeurer Polizei die Ermittlungen auf: Aufgrund der Spuren vor Ort schlossen sie darauf, dass der 43-Jährige von einem Fahrzeug angefahren wurde. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Kempten die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an.

Die ersten Ermittlungen führten zu einer Firmenfeier in einem nahegelegenen Gewerbebetrieb, die das 43-jährige Opfer in den Stunden zuvor besucht hatte. Mitgefeiert hatte dort auch ein 26-jähriger Unterallgäuer, der nun unter Verdacht steht: An seinem Auto fand die Polizei passende Unfallspuren und auch die weiteren Gesamtumstände erhärteten den Tatverdacht.

Ob Alkohol im Spiel war, ist noch nicht klar. Zwar wurde bei dem 26-Jährigen bereits eine Blutentnahme durchgeführt, das Ergebnis steht aber noch aus.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 26-Jährige den 43-jährigen Fußgänger angefahren, schwer verletzt und dann liegen gelassen hatte. „Damit besteht nach Bewertung durch die Staatsanwaltschaft Kempten der dringende Verdacht, dass der 26-Jährige den Tod des 43-Jährigen zumindest billigend in Kauf nahm und seine vorangegangene Tat verdecken wollte“, erklärt ein Polizeisprecher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der 26-Jährige am letzten Donnerstagnachmittag unter anderem wegen Verdacht des versuchten Mordes der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Diese folgte dem Antrag, woraufhin der 26-Jährige in eine bayerische JVA gebracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Kaufbeuren unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.