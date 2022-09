Unfall zwischen Salgen und Mörgen: 16.000 Euro Schaden

Zwischen Salgen und Mörgen hat sich gestern ein Unfall ereignet. © AOV

Eppishausen – Am gestrigen Donnerstagnachmittag ist es auf der Kreisstraße MN 3 zwischen Mörgen und Salgen zu einem Verkehrsunfall gekommen – direkt an der Abzweigung Richtung Bronnen. Eine von Bronnen kommende 69-Jährige hatte beim Einfahren in die Kreisstraße ein anderes Auto übersehen.

Als die ältere Dame auf die Kreisstraße zusteuerte, fuhr dort gerade eine 64-Jährige in Richtung Mörgen. Das übersah die 69-Jährige offenbar, denn auf der Vorfahrtsstraße kam es zum Zusammenstoß.



Das hatte Folgen: Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, die 64-Jährige Fahrerin des anderen Autos wurde jedoch leicht verletzt in die Klinik Mindelheim zur ambulanten Behandlung gebracht. Der Hubschrauber, der angefordert worden war, konnte die Unfallstelle nach wenigen Minuten - glücklicherweise ohne Patient - wieder verlassen.

Beide Autos wiesen einen Totalschaden auf – mit einem Gesamtschaden von rund 16.000 Euro laut Angaben der Mindelheimer Polizei. Die umliegenden Feuerwehren waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.