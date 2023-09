Unterallgäu: 20 Absolventen bestehen Examen als Pflege-Spezialisten

Von: Regine Glöckner

Teilen

Erfolgreich bestanden: Examinierte mit Verantwortlichen des Klinikums Mindelheim (Mitte: Pädagogin Sabine Komes). © Glöckner

Mindelheim/Unterallgäu - Die erste Generation, der erste Jahrgang der 2020 eingeführten generalistischen Pflegefachausbildung verlässt nach bestandener Prüfung die Schule. Und alle neunzehn Absolventinnen und ein Absolvent wissen, wie sehnsüchtig sie auf dem Arbeitsmarkt erwartet werden. Bei der Examensfeier im Mindelheimer Klinikum erhielten die Pflegefachleute ihre Zeugnisse und viele gute Wünsche.

Die Pflege, das Megathema unserer Zeit auch im politischen Diskurs, wird zumeist mit Defiziten verbunden: zu wenig Fachkräfte, zu wenig Zeit, zu wenig Geld, systemische Pro­bleme, überforderte Familien, eine Alterspyramide mit Sprengkraft. Besorgniserregende Umstände allenthalben. Wenn man allerdings die Examensfeier der Pflegefachkräfte am Klinikum Revue passieren lässt, keimt Hoffnung auf. Berechtigte Hoffnung: Zwanzig junge Menschen haben ihre – erstmals generalistische – Fachkraftausbildung abgeschlossen und wirken bei der Feier und im persönlichen Gespräch zuversichtlich, aufgeräumt und mit Feuereifer ausgestattet für die auf sie wartenden Aufgaben und beruflichen Herausforderungen. Und das sind ja keine kleinen. Klinikverbundsgeschäftsführer Florian Glück begrüßte die etwa einhundertsechzig Anwesenden und auch Landrat Alex Eder war es, der die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Pflegeberufes hervorhob, als er die Examinierten beglückwünschte und sich über den pflegerischen Nachwuchs auch für den Landkreis sichtlich freute.

Die Schulleiterin des Berufsfach-Institutes, Dr. Jannine Weishaupt-Nussbaumer, schilderte eingangs die erst noch am selben Vormittag erfolgte mündliche Prüfung und Bekanntgabe der Ergebnisse durch die Vertreterin der Regierung und berichtete, dass da zwar „die Schule bebte, aber noch steht“. Und in einer empathisch-zugewandten und auch von heiteren Momenten durchsetzten Ansprache führte sie aus und rief nochmals in Erinnerung: Nämlich dass die Ausbildung dieses Jahrganges erstmals generalistisch angelegt war, also Kinder-, Alten – und Krankenpflege vereint, unter Corona-Bedingungen stattfand und damit in vielerlei Hinsicht Premierencharakter hatte: Sowohl was Lehrpläne, neu zu erstellende Curricula, Praxisbegleitungen, Lernmaterialien und überhaupt die gesamte Studienstruktur betraf. Und dass und wie erfolgreich man das gemeistert habe. Und dies vor allem gemeinsam. Auch an verschiedenen Einsatz­orten wie etwa bei Einsätzen in Ambulanter Pflege oder Altenheimen, in Kinder – oder Rehaklinik für die praktische Ausbildung. Weishaupt-Nussbaumer, die anerkennend in Schülerkreisen als „wandelndes Lexikon“ geschätzt wird, scheute nicht den Begriff „Versuchskaninchen“ für die Absolventen dieses erstmals praktizierten Ausbildungsganges und bezeichnete sie zugleich als „neue Spezies, als Generalisten“ für die anspruchsvolle und wenig „Barbiepinke“ Berufswelt, in die die frisch Examinierten nun eintreten würden.

Teamwork, Gemeinsamkeit, pädagogische Kompetenz der Lehrkräfte und Praxisanleiter war ein roter Faden, der die Beiträge dieser Feier durchzog. Gerade als Maresa Heiß und Charlotte Autenrieth unterstützt von Chiara Qagish das Schulgeschehen schilderten und dabei Wesensmerkmale und persönliche Eigenschaften von Lehrkräften humorvoll zum Besten gaben. Dazu nett bebildert ließ man die Schulzeit vorüberziehen und traf ganz offensichtlich den Nerv auch von anwesenden Mitschülern anderer Klassen, der Lehrkräfte und Praxisanleiter und der Festgemeinde, darunter viele Eltern und Angehörige. Vor allem aber eben den der zwanzig Absolventen, die für ihre Aufgabe brennen, von denen manche aber auch jetzt mal paar Wochen abschalten möchten, bevor sie im Unterallgäu und in Memmingen ihre Arbeit aufnehmen.



Und auch aus Elternmund, wie von Stephanie Qagish, einer ausgebildeten Pflegepädagogin und ihrem Mann Stephan Qagish, Eltern der frisch gebackenen Pflegefachfrau Chiara Qagish, war zu hören, wie sicher bestimmt die Arbeitsplätze dieser Generation seien, aber eben auch wie viel Verantwortung auf deren Schultern liege. Dem stimmten auch Michael Csoljak und Nico Möller sowie ihre vier Mitschülerinnen aus dem zweiten Pflegefachausbildungsjahr zu, die als Servicekräfte beim Festessen für ihre Vorgängerklasse tätig waren. Und die den Eindruck bestätigten: Man weiß um die Bedeutung des Themas Pflege und zugleich wird so selbstverständlich uneitel darüber gesprochen, wie sehr man sich dem Wohlergehen der Menschen verpflichtet fühlt. Die tarifgebundene Ausbildungsvergütung sei gut, die Berufsgehälter später dann aber gemessen am Anforderungsprofil und der gewünschten Einsatzbereitschaft eher mau. Wobei Aufstiegsmöglichkeiten durch Weiterbildung in viele Richtungen möglich seien. Insofern würden die Befragten derzeit keinen anderen Studiengang oder Beruf wählen. Und nicht zuletzt deswegen war sich Schulleiterin Weishaupt-Nussbaumer nicht zu schade, ganz deutlich um Nachwuchs zu werben: Kurzentschlossene könnten sich jetzt noch an der Pflegefachschule um Aufnahme für die kostenfreie Ausbildung bewerben.

Die Examinierten: Ailili Alibasic, Charlotte Autenrieth, Nikol Contreras, Johanna Demmler, Sara Grüner, Elisabeth Häusler, Maresa Heiß, Maya Kienle, Ariana Krasnici, Sude Kuscali, Natalie Milz, Eldar Music, Romina Piller, Chiara Qagish, Veronika Schulz, Nathalie Schwarz, Alvenita Shasivari, Lisa Willer, Carina Wiltschko und Emily Zimmermann.