Unterallgäu: Achtung vor Anrufen von angeblichen Polizeibeamten

Teilen

Die Polizei Mindelheim warnt vor einer neuen Betrugsmasche. © Panthermedia

Mindelheim - Die Polizei Mindelheim warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Am vergangenen Dienstag erhielt eine Frau aus Sontheim in den Abendstunden den Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin, die von der Festnahme von Einbrechern berichtete.

Sie warnte vor den noch flüchtigen Mittätern und erkundigte sich, ob die Haustüre der Betroffenen verschlossen sei. Die Dame erkannte den Betrugsversuch und gab keinerlei Auskünfte.

Bei dieser Betrugsmasche bietet der oder die angebliche Polizeibeamtin in der Regel an, Bargeld, Schmuck und sonstige Wertgegenstände bis zur Festnahme der angeblichen Einbrecher in Verwahrung zu nehmen.

Die Polizei nimmt niemals Geld oder Wertgegenstände in Verwahrung. Mit dieser Betrugsmasche wurde bereits große Vermögen an die Täter ausgehändigt.

Es besteht die Möglichkeit, dass weitere Anrufe in unserer Region erfolgen, da die Täter im Falle vor Ort sein müssen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, können sie sich jederzeit bei ihrer örtlich zuständigen Polizeiinspektion vergewissern, dass dieser Anruf nicht von der Polizei getätigt wurde. Legen sie vor dem Anruf unbedingt den Hörer auf oder verwenden sie ein anderes Telefon. Manchmal gelingt es den Tätern durch einen Trick in der Leitung zu bleiben und sie telefonieren wieder mit ihnen statt mit der „richtigen“ Polizei.

Sollten Sie Fragen rund um den Einbruchsschutz haben, können Sie sich unter www.polizei-beratung.de oder beim örtlichen kriminalpolizeilichen Fachberater informieren.

wk