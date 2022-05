Unterallgäu: Bau-Innung wählt Vorstand und berät sich zu aktuellen Themen

Materialengpässe und Digitalisierung

Unterallgäu – Durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen konnte endlich wieder eine Präsenz-Mitgliederversammlung der Bau-Innung Unterallgäu stattfinden. Obendrein konnten die bei der diesjährigen Jahresversammlung anstehenden Neuwahlen termingerecht durchgeführt werden. Diese gingen zügig über die Bühne, denn nur ein Posten musste neu besetzt werden.

Obermeister Wolfgang Zettler ‚(Memmingen) hatte sich zur Freude der Mitglieder für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung gestellt. Zettler engagierte sich bereits seit 1994 als stellvertretender Obermeister in der Innung und leitet seit 2003 als Obermeister deren Geschicke. Unterstützt wird er wieder von Roland Mang (Holzgünz) und Hansjörg Settele (Bad Wörishofen) als stellvertretende Obermeister. Dem Vorstand gehören weiterhin an: Manfred Sepp (Bad Grönenbach), Lehrlingswart Johannes Maier (Breitenbrunn), Bernhard Golsner (Eppishausen), Franz Josef Natterer (Markt Rettenbach) und Thomas Mayer (Memmingerberg). Neu hinzugekommen ist Karl Epple (Hawangen). So blieb den Mitgliedern auch viel Zeit für Gespräche, Erfahrungs- und Gedankenaustausch. Mit dabei war auch Enrico Karrer, seit zwei Jahren Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim. Karrer nahm die Gelegenheit wahr, sich persönlich den Mitgliedern der Bau-Innung Unterallgäu vorstellen zu können.

Die Probleme durch Corona und den Ukraine-Krieg belasten auch das Bau-Handwerk. Denn die durch Materialengpässe bedingten Preissteigerungen bei Baumaterialien erhielten durch den Ukraine-Krieg einen weiteren Schub und liegen weit über Vorjahresniveau. „Eine seriöse Kalkulation wird für uns dadurch fast unmöglich“, erläutert Obermeister Wolfgang Zettler.



Digitalisierung ist weiteres sehr wichtiges Thema für das Bau-Handwerk. Bei der Umsetzung sollen die Innungsmitglieder Unterstützung durch einen Experten erhalten. Wie Wolfgang Zettler berichtete, werden die schwäbischen Obermeister einen Antrag stellen, dass der Landesverband Bayerischer Bau-Innungen (LBB) eine Stelle für Digitalisierung im Bau schafft. Diese soll mit einem Bauingenieur besetzt werden, der die Bedürfnisse der Mitglieder kennt und diese bei der Umsetzung unterstützt.



Bei der Gesellenprüfung schnitt Denys-Pavlo Didyk, ausgebildet zum Betonbauer bei Kutter ­GmbH & Co. KG, Memmingen, als Innungsbester ab.

wk