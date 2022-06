Besorgte Fischer: Klimawandel auch in Unterallgäuer Gewässern angekommen

Ein Gewinn für die Fische: Die neu geschaffene Mindelschleife bei Schöneberg. © Putz

Salgen – „Der Klimawandel ist bereits in unseren heimischen Gewässern angekommen und die Entwicklung ist dramatisch.“ Mit diesen Worten brachte der Fischereifachberater des Bezirks Schwaben, Dr. Oliver Born, bei der Jahreshauptversammlung der Fischereigenossenschaft Obere Mindel die aktuelle Entwicklung auf den Punkt.

Sichtbar werde dies laut Born daran, dass wärmeliebende Fischarten wie der Aitel sich zusehens in Gewässerstrecken vermehren, die bisher Forellen vorbehalten waren. Die bis dato heimischen Forellen würden dabei verdrängt. Hinzu komme, dass es den Forellen in ihren angestammten Gewässern zu warm wird, so Born. Schon jetzt seien Gewässererwärmungen um drei Grad festzustellen. „Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welchen Katastrophenplan wir für dieses Szenario haben, um dieser Entwicklung begegnen zu können“, kommentiert Edgar Putz, Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft.



Wie Born vor Ort beantwortete, könnte die Lösung in einer intensiveren Beschattung von Gewässern liegen. So könne die Wassertemperatur um bis zu sieben Grad abgesenkt werden, schätzt der Fachmann. Die aktuelle Rote Liste zeige jedenfalls, dass die Entwicklung unter Wasser sehr dramatisch sei.

Flusskilometer gewonnen durch neue Mindel-Schleife

Geschäftsführer Edgar Putz betonte eingangs, dass die Fischereigenossenschaft auch im 70. Jahr ihres Bestehens noch so bedeutungsvoll sei wie bei ihrer Gründung. Über die Jahre hinweg hätten sich zwar die Schwerpunkte gewandelt, aber an Herausforderungen würde es auch heute nicht mangeln. Aktuelle Themen seien die Restwasserführung im Zusammenhang mit Kraftwerken, die Durchgängigkeit von Gewässern oder strukturverbessernde Maßnahmen auch an kleineren Gewässern. Putz lobte anhand von Fotos Renaturierung der Mindel, die im Bereich von Schöneberg erfolgt war. Durch eine Schleife habe man hier an Flusskilometern gewonnen. Born betonte in diesem Zusammenhang die überaus gute Arbeit der Flussmeisterstelle in Türkheim.



Im Rahmen des jährlichen Gewässerbesatzes haben die Genossenschaftsmitglieder auch in diesem Frühjahr wieder über 32.500 Jungfische in die heimischen Bäche und Flüsse eingebracht. Diese Menge soll nach dem Beschluss der Genossenschaft auch im Frühjahr 2023 wieder besetzt werden. Mit welchen Kosten das verbunden sein wird, könne aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zum heutigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden, so Putz.

Weirather als Vorsitzender wiedergewählt

Bei der Jahreshauptversammlung wurde neben einigen Ehrungen, die vorgenommen wurden, schließlich noch die neue Vorstandschaft gewählt: Neben Geschäftsführer Edgar Putz gehören diesem der wiedergewählte Vorsitzende Hans-Joachim Weirather, sein Stellvertreter Michael Häring sowie die Beisitzer Klaus-Jürgen Klose, ­Bernhard Müller, Manuel ­Weigele und ­Tobias Höbel an.

