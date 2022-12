Beruflich integriert

Unterallgäu: Der Bildungstreff für Integration und Bildungsberatung feiert Zehnjähriges

Von: Melanie Springer-Restle

Zum zehnjährigen Bestehen des Bildungstreffs gratulierten auch Mindelheims Erster Bürgermeister Dr. Stephan Winter (links) und Landrat Alex Eder (4. v. rechts) sowie zahlreiche Wegbegleiter und Dozenten. Anja Bäurle (8. v. rechts) stellte die Integrationsarbeit vor, Carolin Faulhaber (9. v. rechts) gab Einblicke in die Bildungsberatung. © Springer-Restle

Unterallgäu – Ein Leben lang für den gleichen Arbeitgeber tätig zu sein, ist ein Lebensmodell, das heutzutage nur noch auf sehr wenige Menschen zutrifft. Vielmehr prägen Flexibilität und lebenslanges Lernen die Arbeitswelt von heute. Dabei ist das Bildungsangebot in Deutschland vielfältig, für manche ein regelrechter Dschungel. Um sich in diesem zurechtzufinden und einen Beruf zu finden, der zu einem passt und Freude bereitet, wurde vor zehn Jahren die Bildungsberatung ins Leben gerufen. Letzte Woche feierte sie ihr zehnjähriges Bestehen.

In den Räumlichkeiten der Maximilianstraße 61 traf am vergangenen Freitag eine illustre Gesellschaft zusammen, darunter auch Mindelheims Erster Bürgermeister Dr. Stephan Winter, der in seinem Grußwort die Arbeit der Bildungsberater lobte. „Viele Biografien sind eben nicht geradlinig. Da ist es wichtig, kompetente Lotsinnen an der Seite zu haben, die das berufliche Fortkommen fördern“, so Winter. Eine klassische Unterbrechung im Berufsleben sei die Elternzeit. In unserer schnelllebigen Zeit können bereits zwei bis drei Jahre Pause einen Arbeitnehmer zurückwerfen. Auch die Interessen ändern sich im Laufe des Lebens. Da sei es wichtig, eine gute Beratung zu haben, so Winter.

Der Unterallgäuer Bildungstreff bietet nicht nur Berufs- und Bildungsberatung, sondern auch Integrationsberatung an. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir uns wieder inmitten einen Flüchtlingswelle befinden, kann eine fundierte Integration der Geflüchteten auch eine Chance für die deutsche Wirtschaft sein, in der händeringend Arbeitskräfte gesucht werden.



Zum Jubiläum gratulierte auch Landrat Alex Eder. „Unser Landkreis hat sich Bildung auf die Fahne geschrieben“, so Eder, der die luxuriöse Situation des Landkreises herausarbeitete, kommunal finanzierte Schulen zu betreiben.



Der Bildungstreff bestehend aus Bildungs- und Integrationsberatung befindet sich unter dem Dach der Volkshochschulen im Landkreis Unterallgäu e.V.. Geschäftsführerin und Leiterin Renate Deffner lobte rückblickend den Weitblick ihrer Mitarbeiterin Bettina Ertl, die bereits im Jahr 2006 der Ansicht war: „Wir brauchen ein Integrationsangebot!“ Als dann 2012 der Teeladen aus der Maximilianstraße 61 auszog, ergriff die Volkshochschule die Chance und mietete den barrierefreien Geschäftsraum an im ehemaligen Maria-Ward-Kloster an, dessen Räumlichkeiten mittlerweile über die WBG vermietet werden. Andere Landkreise würden das Unterallgäu für deren trägerunabhängige, objektive Bildungsberatung beneiden. „Was wir haben, ist ein Juwel. Vielen Dank an die Stadt Mindelheim und den Landkreis für die Unterstützung“, so Deffner am Ende ihrer Ansprache.

Integrationsberaterin Anja Bäurle führte die Gäste durch die Unterrichtsräume, in denen Deutschkurse – vornehmlich für geflüchtete Menschen – stattfinden. Sie öffnete die Tür zu einem laufenden Integrationskurs, dessen Teilnehmer die Augen auf die neugierigen Besucher warfen. Einer der Schüler fragte freimütig und in grammatikalisch korrektem Deutsch: „Wo kommen Sie her?“, was für einen kollektiven Lacher sorgte und deutlich machte, dass Sprache ein Türöffner ist.

Im Anschluss gab Bäurle Einblicke in die Integrationsarbeit. Zur Zielgruppe gehören Menschen, die Deutsch lernen möchten. Aktuell seien dies viele Ukrainer. Die Integrationskurse bestehen aus sechs Sprachmodulen und einem Orientierungskurs, in dem gesellschaftliche und kulturelle Inhalte vermittelt werden. Je nach Intensität könne der gesamte Kurs in neun bis fünfzehn Monaten in Mindelheim oder Bad Wörishofen absolviert werden. Auch Alphabetisierungskurse, in denen Menschen das deutsche Alphabet lernen, sind Bestandteil der Integrationsarbeit.

Beruflich integriert

Um den Gästen die Komplexität der Bildungsberatung vor Augen zu führen, griff Bildungsberaterin Carolin Faulhaber zwei Erfolgsgeschichten aus ihrer Zeit als Bildungsberaterin heraus. Eine Frau aus Bolivien, die in einem Café arbeitete und den Integrationskurs besuchte, kam nach Abschluss des letzten Lernmoduls zu Faulhaber in die Bildungsberatung. Die Dame hatte ursprünglich Geografie studiert, konnte aber aufgrund der Sprachbarriere zunächst nicht in ihrem ursprünglichen Beruf in Deutschland arbeiten. Nach einer viermonatigen, individuellen Begleitung inklusive Bewerbungstraining kam die Frau bei einer Firma für Geodaten unter und konnte wieder in ihrem gelernten Beruf arbeiten.



In einem anderen Fall wurde eine Schustermeisterin, die einen schweren Unfall erlitt, von Faulhaber begleitet. Für den ersten Arbeitsmarkt ist die Frau aufgrund der körperlichen Beeinträchtigungen nicht mehr verfügbar. Mit einem individuellen Change Coaching begleitete Faulhaber die Dame auch mental dabei, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Mittlerweile bietet sie stundenweise ehrenamtlich Reparaturarbeiten für Schuhe und Taschen an. Der Kontakt zu anderen Menschen und die Wertschätzung ihrer Arbeit täten ihr sehr gut, so Faulhaber.