Fakten zum Wegweiser

Unterallgäu: Der neue Wegweiser für Ehrenamtliche ist erschienen

Landrat Alex Eder (links) nimmt von Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl (Mitte) und Bildungsregion-Koordinatorin Saskia Nitsche (rechts) den Wegweiser für Vereine entgegen. © Büchele

Unterallgäu – „Wir wollen ehrenamtlich Engagierte so gut wie möglich unterstützen“, sagt Landrat Alex Eder. Deshalb organisieren die Kreisjugendpflege des Landkreises und die Bildungsregion Memmingen-Unterallgäu auch heuer wieder viele kostenlose Veranstaltungen, um Ehrenamtliche zu informieren und zu schulen.

Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl erläutert: „Diese Fortbildungen findet man auf unserer Homepage und in unserem Wegweiser für Vereine. In dieser Broschüre sammeln wir zudem Veranstaltungen von anderen Anbietern, die für Ehrenamtliche nützlich sein könnten - von Fortbildungen für Jugendleiter bis hin zu Rhetorik-Seminaren.“ Zusätzlich werden Angebote vorgestellt, von denen die Ehrenamtlichen profitieren - zum Beispiel die Ehrenamtskarte und finanzielle Fördermöglichkeiten. Der Wegweiser für das Jahr 2023 liegt ab sofort im Landratsamt Unterallgäu, bei der Stadt Memmingen und in den Rathäusern der Gemeinden aus. Er steht außerdem unter www.unterallgaeu.de/ehrenamt zum Herunterladen bereit.



„Eine Besonderheit ist, dass wir für unsere Veranstaltungen heuer einen Schwerpunkt gewählt haben. Dieser lautet: ‚Unsere Vereine – fit für die Zukunft‘“, so Saskia Nitsche, Koordinatorin der Bildungsregion. Vereine können Möglichkeiten entdecken, um sich zukunftsorientiert aufzustellen. „Wir haben diesen Schwerpunkt gewählt, weil einige Vereine nach der Corona-Krise einen Mitgliederschwund zu verzeichnen hatten. Zudem erschwert die steigende Bürokratie den Ehrenamtlichen die Arbeit“, sagt Nitsche. Zum Beispiel geht es in den Seminaren um die Erneuerung von Vorstandsstrukturen, um Programme für die Mitgliederverwaltung und um Mitgliederwerbung. Vereinen, die in Schieflage geraten sind, zeigt ein Vereinsberater Wege aus der Krise und beim Vereinsstammtisch können die Ehrenamtlichen vom Erfahrungsaustausch untereinander profitieren. Im Herbst findet erstmals ein großer Vereinetag mit vielseitigem Workshop-Angebot statt.



Bei der Planung des Bildungsangebots gehen Nitsche und Veitenhansl auch auf die Wünsche der Vereine ein. „Wir freuen uns, wenn Ehrenamtliche auf uns zukommen und uns ihre Bedürfnisse und Ideen mitteilen“, sagt Veitenhansl.

Fakten zum Wegweiser

• Seit 2017 bieten die Jugendpflege des Landkreises und die Bildungsregion Memmingen-Unterallgäu Fortbildungen für Ehrenamtliche an. Bislang haben 39 Veranstaltungen stattgefunden, in denen insgesamt über 600 Ehrenamtliche geschult wurden. Heuer stehen zwölf Seminare an. Die Veranstaltungen des Landkreises und der Bildungsregion sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos.



• Ergänzt wird die Broschüre „Wegweiser für Vereine“ mit Seminaren von anderen Anbietern. So enthält der Wegweiser heuer insgesamt 19 Veranstaltungstipps für ehrenamtlich Engagierte.



• Ein besonderes Angebot ist der Vorstandsführerschein, der (angehende) Vorstände auf ihre Aufgaben vorbereitet und langjährigen Vorständen die Möglichkeit gibt, ihr Wissen aufzufrischen. Dieser findet heuer zum sechsten Mal statt. Insgesamt 99 Vereinsvorstände haben diese mehrteilige Seminarreihe bereits besucht.



Viele Tipps und Informationen für Vereine und ehrenamtlich Tätige gibt es auch auf der Homepage des Landkreises unter www.unterallgaeu.de/ehrenamt. Hier kann man sich auch zu den Veranstaltungen des Landkreises und der Bildungsregion anmelden.

wk