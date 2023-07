Unterallgäu erhält Leader Förderung

Teilen

Ab jetzt können wieder Ideen für förderungswürdige LEADER-Projekte eingereicht werden. Für die nächsten vier Jahre stehen der Region knapp zwei Millionen Euro Fördermitteln zur Verfügung. © Archivfoto wk

Unterallgäu - Auch in den nächsten Jahren fließen wieder Fördergelder aus dem EU-Programm LEADER ins Unterallgäu. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Kneippland® Unterallgäu hat den Zuschlag für die neue LEADER-Förderperiode vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erhalten.

„Für die nächsten vier Jahre stehen der Region knapp zwei Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung, die direkt in die Weiterentwicklung des Landkreises Unterallgäu investiert werden können“, freut sich Landrat Alex Eder, der auch Vorsitzender der LAG ist.

In den vergangenen Monaten haben sich viele Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer Gedanken darüber gemacht, wie die Zukunft ihrer Heimat aussehen soll. In einem Online-Portal und bei einer Online-Zukunftswerkstatt konnte sich jeder einbringen. Es entstand eine Lokale Entwicklungsstrategie (LES), die die Stärken und Schwächen, Potenziale und Bedarfe des Unterallgäus zusammenfasst. Unter dem Leitbild „Regionalentwicklung aus einem Guss – Auf neuen Wegen zu Gesundheit und Wertschöpfung“ entwickelte die Lokale Aktionsgruppe daraus Ziele für den Landkreis. „Diese betreffen Bereiche wie Klima- und Umweltschutz, Freizeit und Tourismus, Bürgerengagement und Daseinsvorsorge“, erläutert Florentine Waldmann, Projektleiterin für Regionalentwicklung am Landratsamt. Projekte, die diesen Zielen entsprechen, können nun wieder finanziell gefördert werden.

Unterallgäu erhält LEADER Förderung - Idee einreichen

Konkrete Projektideen für LEADER können bei der Geschäftsstelle des Vereins eingereicht werden. Das Regionalmanagement des Landkreises berät und steht koordinierend und vernetzend zur Seite.

LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union (EU) und des Freistaates Bayern zur Förderung der nachhaltigen ländlichen Regionalentwicklung. Es steht für „Liaison entre actions de développement de l‘économie rurale“ aus dem Französischen und wird übersetzt mit „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raums“.

Eine wichtige Rolle bei diesem Förderprogramm spielen die Lokalen Aktionsgruppen (LAG). Das sind Partnerschaften aus Kommunen, Vereinen, Verbänden, Unternehmen und Privatpersonen. Unter anderem stellt die LAG das Gremium, das über die Verwendung der Fördergelder entscheidet.

Das wird gefördert

Gefördert werden können grundsätzlich Projekte, die den Entwicklungs- und Handlungszielen der Lokalen Entwicklungsstrategie dienen und den Förderbestimmungen von LEADER entsprechen. Merkmale des EU-Programms sind Bürgerengagement, Vernetzung, Innovation und Kooperation.

Weitere Informationen zur lokalen Aktionsgruppe Kneippland Unterallgäu und zum LEADER-Förderprogramm gibt es unter https://lag.unterallgaeu.de, telefonisch unter 08261/99 56 44 oder per E-Mail an regionalentwicklung@lra.unterallgaeu.de.