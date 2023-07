Unterallgäu: Lesepaten bilden sich fort

Die Lesepatinnen besuchten eine Fortbildung zum „dialogischen Lesen“. © Schaffenslust

Unterallgäu – Unter dem Motto „Dialogisches Lesen richtig umsetzen“ fand kürzlich im Eisenburger Kindergarten eine Fortbildung für alle Lesepatinnen statt, die sich ehrenamtlich in Kindertagesstätten in Memmingen und dem Unterallgäu engagieren.

Stefanie Huber, Sprachfachkraft am Eisenburger Kindergarten, erläuterte den Begriff „Dialogisches Lesen“ bei dem – anders als beim klassischen Vorlesen – der Dialog zwischen der Lesepatin und den Kindern im Vordergrund steht. Die Kinder sollen in ihrer Sprachentwicklung angeregt werden. „Beim Dialogischen Lesen ist es nicht wichtig die Geschichte zu Ende zu lesen, sondern mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und sie „blubbern“ zu lassen“, so Stefanie Huber. Über Fragestellungen oder Wiederholungen kann der Dialog mit den Kindern hergestellt werden. Ein Kurzvideo veranschaulichte zusätzlich, wie das Dialogische Lesen mit Kindern gestaltet werden kann. Bei der Fortbildung blieb genügend Raum für Fragen und sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen.

Sollten Sie Interesse an einer Lesepatenschaft haben, schicken Sie unverbindlich eine Email an isabella.steuer@ fwa-schaffenslust.de oder rufen Sie unter Tel. 08331/96 133 95 an.