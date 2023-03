Mitsprache im Bezirk

Unterallgäu: Freie-Wähler-Direktkandidaten für Landtags-, Bundestags- und Bezirkswahl stellen sich vor

Von: Melanie Springer-Restle

Auf dem Treffen der Freien Wähler stellte Bezirkstagskandidat Paul Gruschka (links) der Öffentlichkeit seine Ziele für den Bezirkstag vor. Auch Landrat Alex Eder (Mitte) kandidiert heuer erstmals für den Bezirkstag einen Stimmkreis weiter. Für die Freien Wähler in die Landtagswahl zieht Bernhard Pohl (rechts), in die Bundestagswahl Mariana Braunmiller (Mitte). © Springer-Restle

Kammlach - Nach der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler (FW) am vergangenen Donnerstag gab Landrat Alex Eder einen Überblick über aktuelle Themen im Landkreis. Danach hatten die Bürger die Gelegenheit, die FW-Direktkandidaten aus unseren Breitengraden in einer Vorstellungsrunde besser kennenzulernen.

Zünftig ging es zu im Gasthaus zum Schwanen: Besteck klapperte, die Kapelle „Milchharmonie“ spielte Blasmusik und das Publikum unterhielt sich angeregt. Vor den offiziellen Vorstellungsrunden gab Landrat Alex Eder Einblicke in die zentralen Themen des Landkreises. „Ich hoffe, Sie haben bis Mitternacht Zeit“, scherzte Eder.

Themen im Landkreis

Das Thema Flüchtlingspolitik liegt dem Landrat nach wie vor im Magen (Der Wochen KURIER berichtete ausführlich). Man wolle, so Eder, Flüchtlingen helfen und diese adäquat unterbringen, doch die Kommunen seien am Limit und Eder frage sich, wann der Bund weitere Zuströme unterbinde. Allein Bayern habe mehr Flüchtlinge aufgenommen als ganz Frankreich. Laut Verteilungsquote müsse der Landkreis noch 200 Ukrainer und 200 Flüchtlinge aus anderen Ländern aufnehmen, berichtete der Landrat. Endgültig die Hutschnur riss Eder dann nach eigener Aussage bei der neuen EU-Red-III-Richtlinie, der zufolge Holz nicht mehr als regenerativer Brennstoff gelten solle. „Wir sollen das Holz lieber verrotten lassen, statt damit zu heizen. Das ist aberwitzig“, so Eder, der jüngst gemeinsam mit Gemeindevertretern aller 52 Unterallgäuer Gemeinden einen offenen Brief verfasst hat.

Kritisch sah der Landrat auch das 49-Euro-Ticket, das ab 1. Mai rechtssicher und flächendeckend eingeführt werden soll – umzusetzen durch die Kommunen „Der Bund lässt sich für seine Ideen loben und die Kommunen rackern sich ab“, so Eder. Seit der Wohn­geldreform habe sich ferner die Anzahl der Anträge verdreifacht; am Landratsamt wurden zwei neue Stellen geschaffen.



Kritisch sah Eder, dass man die Pflegebranche so schlecht rede. Dies sei demotivierend, zumal es viele junge Menschen gebe, die gern in dem Bereich arbeiten wollen. Allein im Klinikverbund wurde zehn Prozent Personal aufgebaut. „Wir müssen aus dem Jammertal herauskommen“, so Eder. Apropos Klinikverbund: Die Kooperation mit dem Oberallgäu und Kempten laufe gut. Auch dass der Landkreis einen Kostendeckel für den Klinikneubau in Mindelheim eingezogen hat, sei richtig gewesen. „Wir müssen nicht wie andere Landkreise Millionenbeträge an Defizit reinstecken. Wir fördern nur Investitionen, die bleiben“, so Eder. Etwas neidisch auf das Unterallgäu schielte in diesem Punkt der Freie Wähler Jürgen Bischof aus Neu-Ulm, der ebenso für den Bezirkstag in seinem Stimmkreis kandidiert, sich auch kurz vorstellte und in dessen Landkreis der Klinikbau mangels Kostendeckel große Löcher in den Haushalt reiße.



Ein wenig stolz war Eder, dass die Freien Wähler mit ihrem Vorschlag zu einer landkreiseigenen Kreisenergiegesellschaft Rückenwind in die Energiepolitik gebracht haben. „Die Wertschöpfungskette muss bei den Kommunen bleiben“, so Eder, der hier eine Möglichkeit sieht, auch mal Geld einzunehmen, statt auszugeben.

Mitsprache im Bezirk

Der Landrat selbst wird für die Freien Wähler auch als Kandidat für den Bezirkstag in den Wahlkampf (Stimmkreis 712 Memmingen) ziehen. Der Bezirk Schwaben bekomme immerhin 49 Millionen Euro vom Landkreis. Eder möchte nicht nur das System verstehen, sondern auch mitbestimmen, wofür die Mittel des Bezirks verwendet werden. Analog dazu begrüßt der Landrat auch, dass einige Bürgermeister im Kreistag sitzen und ihrerseits mitbestimmen, wofür Landkreis-Mittel ausgegeben werden, die wiederum aus der Kreisumlage generiert werden.



Auch Paul Gruschka, Bad Wörishofens ehemaliger Bürgermeister und Vorsitzender der Freien Wähler in der Kneippstadt, wird für den Bezirkstag kandidierten, allerdings für den Stimmkreis 708 (Kaufbeuren/Unterallgäu). Gruschka wolle nicht nur bei der Verwaltung der Gelder mitbestimmen, sondern auch die Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben weiter voranbringen. Schon als Kneippstadt-Bürgermeister habe er sich um einen Behindertenbeauftragten bemüht. „Unsere Gesellschaft muss die Schwächsten versorgen“, so Gruschka, der sich für einen sozialen Bezirk Schwaben einsetzen möchte.



An dem Abend auch zugegen war Mariana Braunmiller aus Wolfertschwenden, die für die Freien Wähler in den Bundestag ziehen möchte. Ihr Fokus liegt in der Sozialpolitik. „Soziale Politik betrifft nicht nur Rentner, sondern den gesamten Mittelstand.“ Hier wolle die Wolfertschwenderin für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Mittel für Kommunen

Als Direktkandidat für den Landtag wird im Stimmkreis 708 wieder Bernhard Pohl (MdL seit 2008) in den Wahlkampf ziehen. Erst kürzlich hat Pohl hier in unserem Landkreisteil Gelder für die Sanierung der Mindelburg und für das Festival der Nationen in Bad Wörishofen mobil gemacht. Auch der Bahnhof in Fellheim, die Schlösser in Bad Grönenbach und Boos sowie das Projekt Staudenbahn profitieren finanziell von Pohls Einsatz für die Region. Die Pilotstudie zur Staudenbahn werde nun mit Steuergeldern gefördert. Pohls Credo: „Der Kontakt zu den Kommunen ist die DNA der Freien Wähler.“