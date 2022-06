Unterallgäu: Freundinnen erstellen Fake-Account von Mitschülerin - Polizei ermittelt

Bei Instagram sollen zwei Freundinnen unerlaubterweise ein Fake-Profil einer Mitschülerin angelegt haben. © Sri Loganathan/dpa

Unterallgäu - Weil sie versucht haben sollen, eine Mitschülerin mit einem neuen Instagram-Profil lächerlich zu machen, ermittelt die Polizei gegen zwei Schülerinnen aus dem Landkreis Unterallgäu.

Am Dienstagabend hatte die jugendliche Schülerin gesehen, dass ein neues Profil von ihr bei Instagram kursiert. Die Bilder dazu waren von ihrem eigenen Instagram-Account kopiert, anschließend bearbeitet und bei besagtem, neuen Account hochgeladen worden. „Die Bilder standen dort einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung und waren geeignet, das Opfer verächtlich zu machen“, berichtet ein Sprecher der Mindelheimer Polizei. Die Beamten ermitteln nun gegen eine Mitschülerin des Opfers und deren Freundin.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Thema „Cybermobbing“ (auch „Cyber-Bullying“) in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung bekommen hat, insbesondere weil junge Menschen heutzutage schon früh in Kontakt mit sozialen Medien kommen. Die Polizei erinnert Eltern an ihre Verantwortung bei Minderjährigen. „Der vernünftige und legale Umgang mit sozialen Medien muss im Elternhaus thematisiert werden. Opfer von Cybermobbing sollten sich von Spezialisten beraten lassen, wie sie sich gegen derartige Angriffe wehren können“, erklärt die Polizei. Neben der strafrechtlichen Ahndung bestehen die Möglichkeit zivilrechtlicher Forderungen sowie ein Anspruch auf Entfernung der Daten aus dem Netz.

Weitere Infos sind zu finden auf den Präventionsseite der Polizei www.polizei-beratung.de, „Dein Smartphone - Deine Entscheidung“ und bei den Opferschutzbeauftragten der Polizei.