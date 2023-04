Versiegelung meiden

Unterallgäu: Gartentipps und Kuriositäten im BN-Vortrag „Jeder Quadratmeter zählt“

Von: Regine Glöckner

Es kann so einfach sein: Eine Bank unter einem blühenden Apfelbaum wird schnell zum Kleinod. © Glöckner

Unterallgäu - Nach der überaus gut besuchten Veranstaltung der BN-Regionalgruppe Memmingen-Unterallgäu im Forum Mindelheim blieb das Gefühl: Ein Leben mit oder in einem konventionell gestalteten Garten macht kaum Sinn und ein Leben ohne selbst gezogene Tomaten sowieso nicht.

Nach den „Profi-Tipps zur Naturgartengestaltung“ von Ingrid Völker aus Murnau und dem Vortrag des Pomodoro-Tausendsassas, Michael Schick, über „Tomaten und essbare Wildpflanzen“ dürfte es viele der zahlreichen Besucher in den Fingern gejuckt haben: unverzüglich loslegen, Spaten raus, Gummistiefel an und ab ins Freie zum Garteln, Buddeln und Tomaten pflanzen.



Und da hat man schon die Qual der Wahl: denn was der Schwabe Schick aus Bronnen/Achstetten an Vielfalt vor den Augen des Publikums sowohl mithilfe seiner Präsentation ausbreitete, als auch an seinem kleinen Verkaufsstand bereithielt, war üppig. Mit Tomatenpflänzchen, die so wohlklingende Namen wie Dreikäsehoch, Black oder Tigerette Cherry tragen und den von ihm geschilderten duftenden Vorzügen von Thymian, essbaren Schnittlauchblüten oder den Früchtchen des Rosenkranzstrauches, machte der in Italien als „deutscher Michel der Tomate“ bekannte und auch dort geschätzte Kenner der Nachtschattengewächse Lust auf mehr. Er berichtete kurz von Saatgut-Fragen zu Tomaten bei ihrer Einordnung als Zierpflanze oder Gemüse und schwärmte von weißlich-grünlichen und vor allem goldenen Tomaten mit dem entwaffnenden Hinweis: schließlich heißt es Pomodoro und nicht Pomorosso, alles claro? (ital. „oro“ = Gold)

Drinnen Theorie, draußen Praxis – Genau darauf kommt es an: kleinste, unscheinbare Flächen, wie hier am Eingang des Mindelheimer Forums, zu begrünen. © Glöckner

Ingrid Völkers` Vortrag hatte zuvor mit einem Ansatz beeindruckt, der immer wieder auf ein Ruhen – oder Sein-Lassen abhob, auf die nötige Geduld mit dem Wachsen und Sprießen von allerhand oft anfangs schier unscheinbaren Mauer-Blümchen, auf den nötigen langen Atem einer Blühwiese beim Anlegen und Entfalten zu helfen und insgesamt mehr Großzügigkeit – gegenüber vermeintlichen Unkräutern wie Löwenzahn oder Giersch, verblühten Pflanzen, Stengeln, Stauden.

Versiegelung meiden

Sie warb darum, im Privaten, bei Firmen oder Kommunen der Versiegelung entgegenzuwirken, Perfektionismus durch Natürlichkeit zu ersetzen; sie bewarb Totholz, Trockenmauern, Steine aller Art und Recyclingmaterial als Favoriten ihrer persönlich bevorzugten Gartengestaltungsmittel. Völker legte sich für Molche, Frösche und Libellen ins Zeug, denen sie – wie allen Insekten, Igeln und Kleinstlebewesen mehr Lebensraum, Gumpen und Tümpel in unseren Gärten wünschte. Völkers beförderte den üblichen Gartenliebhaber kurzerhand zum erwünschten Naturgestalter – und Beobachter, in dessen Möglichkeiten und Verantwortung es liege, selbst kleinsten Flächen zu neuer Belebung – durch Tier(e)-pflanzen zu verhelfen und diese in ökologisch wertvollen Naturraum, „strukturierte Wildnis “ umzuwidmen.

Sie gab auf Publikumsfragen von Lehmboden bis Zecken Antworten und zeigte Gestaltungsbeispiele, die auch insofern überzeugten, als sie mit wenig finanziellem Einsatz zu verwirklichen sind und dafür aber auch auf persönliches Engagement, Findigkeit und Ausprobieren setzen und erinnerte an Spalierobst, Strauchkronwicke und Seidelbast, Fassaden – oder Dachbegrünung.



Silke Lotterbach von der BN-Ortsgruppe Mindelheim hatte nicht zu viel versprochen, als sie eingangs die beiden Referenten unter dem Verbandsmotto „Jeder Quadratmeter zählt“ vorgestellt hatte.

Wertvolle Gartentipps erhalten Sie unter https://memmingen-unterallgaeu.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/mindelheim/jeder-m2-zaehlt.