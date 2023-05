Unterallgäu: Gelungene Veranstaltung der Koordinationsstelle Inklusion

Andrea Maurer-Aulenbach (hinten links) und Caroline-Maria Gsöllpointner (hinten rechts) informierten im Landratsamt über das Thema Inklusion. Tamara Morhart, Leiterin der Abteilung Soziales, Familie, Jugend und Senioren (links), und Monika Sirch, Ansprechpartnerin der Schwerbehinderten im Landratsamt (rechts), probierten ihren Hör- und Tastsinn aus. © Rustler

Unterallgäu - Wie kann man die Zukunft barrierefrei gestalten? So lautete das Motto des diesjährigen Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Handicap.

Anlässlich des Aktionstags am 5. Mai informierte die Koordinationsstelle Inklusion an einem Infostand im Landratsamt in Mindelheim. Um annähernd eine Vorstellung von einem Handicap wie Blindheit oder Taubheit zu erhalten, konnten Interessierte ihren Hör- und Tastsinn ausprobieren oder ihr Gedächtnis durch die Zuordnung von Bildern und Begriffen in Schwung halten. Außerdem bestand die Gelegenheit, mit den Mitarbeiterinnen der Koordinationsstelle Inklusion Andrea Maurer-Aulenbach und Caroline-Maria Gsöllpointner, ins Gespräch zu kommen und Ideen vorzubringen.



Die Koordinationsstelle Inklusion realisiert verschiedene Maßnahmen aus dem kommunalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. „Aktionstage wie dieser Protesttag sind wichtig, um alle für Inklusion zu sensibilisieren, das Bewusstsein für die Belange der Menschen mit Handicap zu schärfen und der Öffentlichkeit Denkanstöße zu geben“, so die Koordinationsstelle.

wk