Nachhaltig saniert

Unterallgäu: Gesundheitsamt hat neue Bleibe im ehemaligen Maria-Ward-Kloster bezogen

Von: Melanie Springer-Restle

Mindelheim – Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben vor Kurzem ihre neuen Räumlichkeiten bezogen. Im zweiten Stock des ehemaligen Maria-Ward-Klosters ist der Bauherrin der umfangreichen Sanierung, der Wohnungsgenossenschaft Mindelheim eG. (WoGe), ein Spagat gelungen zwischen dem Erhalt historischer Substanz und einer modernen Ausstattung. Der Wochen KURIER hat die neuen Räumlichkeiten besucht und möchte die ersten Eindrücke mit seinen Lesern teilen.

1 / 10 Wo die alten Böden nicht erhalten werden konnten, hat die Bauherrin wertige Materialien wie dieses Fischgrätparkett verlegt. © Springer-Restle

2 / 10 In diesem Besprechungszimmer wurde die Stuckdecke aufwendig saniert. Der Raum ist nun entsprechend repräsentativ. © Hartmann

3 / 10 Der neue Besprechungsraum mit seiner restaurierten Stuckdecke begeisterte (von links) Medizinaldirektorin Dr. Bettina Leins-Beierle, Franz Sirch, Leiter des Sachgebiets Organisation- und IT-Management, Landrat Alex Eder, Organisationsleiter Stefan Drexel und WoGe-Vertreter Florian Schuster. © Springer-Restle

4 / 10 Mit viel Liebe zum Detail und Ehrfurcht vor der alten Substanz wurden auch die alten Holztüren aufbereitet. © Springer-Restle

5 / 10 Im Büro von Medizinaldirektorin Dr. Bettina Leins-Beierle konnte der alte Kassettenboden aus Eiche und Kiefer restauriert werden. Vor der Renovierung war dieser von einem PVC-Belag verdeckt. © Springer-Restle

6 / 10 Aus den ehemaligen Internatszimmern mussten zahlreiche Waschbecken entsorgt werden. © Hartmann

7 / 10 Ein Wermutstropfen: Hier musste ein altes Treppenhaus einer Aufzugsanlage weichen, die nun für Barrierefreiheit sorgt. © Hartmann

8 / 10 Was man nach der Renovierung nicht mehr sieht: kilometerlange Kabel, die neu verlegt werden mussten. © Hartmann

9 / 10 Hier in diesem Büro wurden die alten Holzdielen abgeschliffen und neu versiegelt. © Springer-Restle

10 / 10 Ein besonderes Highlight ist der Blick in die Herz-Jesu-Kirche. © Springer-Restle

Stefan Drexel, der Organisationsleiter des Gesundheitsamtes, atmete unüberhörbar auf, denn die alten Räumlichkeiten der Behörde im Mindelheimer Klinikum platzten ohnehin schon aus allen Nähten. Das Fass zum Überlaufen brachte dann die Pandemie. Für das Rückverfolgen der Infektionsketten musste reichlich Personal aufgestockt werden. Es gab Abordnungen seitens der Bundeswehr und diverser Landesämter sowie der Regierung von Schwaben. „Zu Spitzenzeiten hatten wir 128 Mitarbeiter, aber viel zu wenig Platz“, so Drexel. Die alten Räumlichkeiten im Krankenhaus boten Raum für 25 Arbeitsplätze, im alten Riebelgebäude in der Reinpoldstraße kamen dann kurzerhand noch circa 60 dazu. Vor Corona bestand die Stammmannschaft aus 15 Mitarbeitern, mittlerweile sind es 25 plus 40 Angestellte im Contact-Tracing-Team (Kontaktverfolgungsteam).

Glückliche Fügung

Die Tage des Gesundheitsamtes im Klinikum waren ohnehin gezählt, da dort eine große Sanierung ansteht. Mietverträge für neue Räumlichkeiten in der Bürgermeister-Krach-Straße waren bereits unterzeichnet gewesen. Doch die Pandemie machte deutlich, so Drexel, dass auch im neuen Gebäude mit nur 24 Arbeitsplätzen ein Platzproblem vorprogrammiert war. „Dann haben wir uns wieder auf die Suche gemacht“, so Drexel. Relativ zeitgleich kaufte die WoGe das ehemalige Maria-Ward-Kloster. Das Landrats­amt hatte bereits gute Erfahrungen mit der WoGe als Vermieter gemacht und konnte sich auch für das Gesundheitsamt ein Mietverhältnis vorstellen.



Und dann ging alles ganz schnell. Bei der ersten Besichtigung des alten Klosters, wurde den Entscheidungsträgern rasch klar, dass das zweite Obergeschoss wie gemacht schien für die räumlichen Anforderungen einer Gesundheitsbehörde. Die ehemaligen Schwestern- und Internatszimmer eigneten sich von der Größe hervorragend als Büroräume oder Behandlungszimmer. Insgesamt musste nur eine Zwischenwand entfernt werden, was auch die Denkmalschützer freute.



Laut Florian Schuster, Vertreter der WoGe, haben die Denkmalbehörden schnell erkannt, dass die Bauherrin sehr behutsam mit der alten Substanz umging und nur dort in die historische Substanz eingriff, wo unbedingt nötig. „Jeder Raum war eine Überraschung“, berichtet Schuster.

Nachhaltig saniert

„Altes zu erhalten, ist auch eine Form der nachhaltigen Sanierung“, bemerkte Franz Sirch, Leiter des Sachgebiets Organisation- und IT-Management. So wurden die alten Holztüren erhalten und restauriert. An mancher Tür befindet sich neben modernster Schließtechnik sogar noch ein historisches Kastenschloss. Holzböden, die zuletzt von einem PVC-Belag überdeckt waren, bereitete eine Firma aus Ottobeuren sorgfältig auf. Wenn neue Böden verlegt werden mussten, wurden wertige Materialien verwendet, wie etwa das Fischgrätenparkett in den langen Gängen. Der einzige Wermutstropfen: Ein altes Treppenhaus musste einem Aufzug weichen.



Doch dafür dürfen sich künftig auch körperlich beeinträchtigte Menschen freuen, denn das Gebäude ist nun weitgehend barrierefrei – abgesehen von ein paar ungleichen Bodenhöhen in einzelnen Büros, die dem Erhalt historischer Substanz geschuldet sind. Im Büro von Medizinaldirektorin Dr. Bettina Leins-Beierle, kam ein wunderschöner Kassettenboden aus Eichen- und Kiefernholz mit handgeschmiedeten Nägeln zum Vorschein, den die ­WoGe unbedingt erhalten wollte.



Überhaupt entstand der Eindruck, die Bauherrin habe sich ehrfürchtig den Gegebenheiten des alten Gemäuers gebeugt. Manch penibler Geist mag sich daran stoßen, denn nicht jeder Holzboden zu 100 Prozent gerade ist. „Wissen Sie, was das für eine Arbeit war, den Schrank ins Wasser zu bringen?“, erinnert sich Sirch und deutete auf den großen Aktenschrank an der Wand.



Ein besonderes Highlight ist der neue Besprechungsraum, der für Empfänge und dank modernster Technik auch als Multifunktionsraum genutzt werden kann. Besonders imposant in dem repräsentativen Zimmer ist die gut erhaltene und von einem Stuckateur aufbereitete Stuckdecke. „Hier hat die WoGe etwas aus hochwertiger Substanz geschaffen, das wir als verlässlicher Mieter nutzen können“, so Landrat Alex Eder. Eine benachbarte Kaffeeküche schafft auch Bewirtungsmöglichkeiten.



Neben einem weiteren multifunktionalen Raum mit Glasfront, der derzeit als Foyer dient, verfügt die neue Bleibe des Gesundheitsamtes nun auch über ein modernes Labor mit Durchreiche aus dem Toilettenbereich. „Ab und zu haben wir hier Drogenscreenings oder benötigen Urinproben und es macht einen Unterschied, ob man mit dem Becher über den Flur laufen muss oder ihn einfach in der Durchreiche abstellen kann“, so Drexel.

Mitten in der Altstadt

Neben einer Arbeitsatmosphäre in historischem Flair mit modernster Technik dürfen sich die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes auch über die neue Lage freuen. Mitten in der Altstadt zu arbeiten, hat auch den Vorteil, dass man in der Mittagspause nicht nur ein vielseitiges Angebot an Einkehrmöglichkeiten findet, sondern auch die ein oder andere Erledigung fußläufig tätigen kann. Indirekt trage dies auch zur Belebung der Altstadt bei, so Eder.

Besondere Einblicke

Das Herz dürfte den künftigen Besuchern des Gesundheitsamts auch aufgehen, spätestens wenn sie ein Fenster in den flankierenden Gängen zur Herz-Jesu-Kirche öffnen und einen Blick auf die historischen Deckengemälde und die imposanten Stuckarbeiten werfen. Vor dem Hintergrund, dass die WoGe erst im Februar mit der Renovierung der Räumlichkeiten begann, grenzt es – da waren sich alle Beteiligten einig – an ein Wunder, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamts bereits nach einem halben Jahr ihre neue Bleibe beziehen konnten.