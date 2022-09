Unterallgäu: Grüne und SPD/FDP fordern greifbare Klimaziele

Von: Marco Tobisch

Anträge zum Klimaschutz haben zuletzt die Grünen und die SPD/FDP ans Landratsamt geschickt. © MK-Archiv

Unterallgäu – Die Unterallgäuer Kreisverwaltung und ihre Liegenschaften sollen spätestens bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein. So haben es die Unterallgäuer Kreistags-Grünen in einem Antrag formuliert, der bei Landrat Alex Eder eingegangen ist. Zudem fordern die Grünen ganz konkret, Eder solle mit einer Klima- und Energiestrategie die Thematik zur Chefsache machen. Auch die SPD hat zum Klimaschutz im Landkreis einen Antrag eingereicht.

Zunächst zu den Grünen: „Die Klimakrise hat uns nicht eingeholt, sie überholt uns auch nicht, sondern sie scheint uns gerade regelrecht zu überfahren“, erklärt Fraktionssprecher Daniel Pflügl. „Von den Allgäuer Gletschern ist so gut wie nichts mehr übrig, unsere Grundwasserpegel sinken dramatisch, die Böden sind ausgetrocknet, unsere heimische Flora und Fauna deshalb im Dauerstress.“ Der Temperaturanstieg berge nicht nur für die Menschen in der Region gesundheitliche Gefahren, auch die Tiere, insbesondere die wildlebenden, stünden vor existentiellen Herausforderungen, so Pflügl weiter.



Wörtlich heißt es im Antrag nun: „Wir fordern eine Unterallgäuer Klima- und Energiestrategie für unseren Landkreis. Ziel muss es sein, eine höchstmögliche Resilienz zu erreichen“, erklärt Pflügl für seine Fraktion. In einem ersten Schritt soll die Klimaneutralität der Verwaltung eingeleitet werden. Dazu gehöre nicht nur das Einsparen und Erzeugen von Energie auf kreiseigenen Gebäuden, das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen, oder eine konsequente Umstellung des Beschaffungswesens auf nachhaltig, fair und möglichst regional, sondern beispielsweise auch der ökologische, naturnahe Umbau kreiseigener Flächen und Grundstücke. „Das Ziel, eine klimaneutrale Verwaltung bis zum Jahr 2030 zu erreichen, ist nichts Abstraktes, sondern konkret und greifbar,“ so Daniel Pflügl.



Von Bedeutung aus Sicht der Fraktion wäre darüber hinaus auch die Unterstützung und Förderung regionaler Energiegenossenschaften (Nahwärmenetze, Windkraftausbau, Bürger-PV-Anlagen, Agri-Photovoltaik), um möglichst viel privates Kapital zu binden und gleichzeitig die „Energiewende in Bürgerhand“ voranzubringen, meinen die Unterallgäuer Grünen. Der Landkreis habe auch die Möglichkeit, in Form einer Betreibergesellschaft proaktiv zu sein, heißt es im Antrag. Zudem könnten sich bei der regionalen Energieerzeugung möglicherweise auch neue Perspektiven für die Landwirtschaft ergeben.



Auf Nachfrage des Wochen KURIER wollte sich der Landrat noch nicht zu Details äußern. „Wir machen schon viel und sind recht weit, aber natürlich noch nicht klimaneutral“, kommentierte Alex Eder den Antrag. Derzeit sei man dabei, in der Kreisverwaltung zu bilanzieren, wie weit man in einzelnen Bereichen schon sei. Bei Null müsse man mit der Analyse übrigens nicht anfangen, denn unter anderem im Rahmen des European Energy Award seien schon zahlreiche Maßnahmen und Prozesse untersucht bzw. beziffert worden. Im Umweltausschuss des Landkreises soll der Antrag der Grünen, so Eders Plan, voraussichtlich noch im Herbst vorberaten werden.

Klimaschutzkonzept: SPD/FDP fordert ein Update

Ebenfalls zum Klimaschutz im Landkreis hat die SPD einen Antrag gestellt. Das integrierte Klimaschutzkonzept des Landkreises Unterallgäu müsse unbedingt fortgeschrieben werden, heißt es darin. Das Klimaschutzkonzept war zwischen 2010 und 2012 entstanden und vom Bundesumweltministerium gefördert worden.



Die SPD/FDP-Kreistagsfraktion möchte, dass das Konzept nach nunmehr zehn Jahren evaluiert, fortgeschrieben und ergänzt wird. Es soll nach Ansicht der SPD/FDP künftig mindestens folgende Punkte enthalten: Eine fortschreibbare, detaillierte Energie- und CO ² -Bilanz, einen verbindlichen Klimaschutzfahrplan mit konkreten Maßnahmen, ein Controlling-Instrument zur Überprüfung und Umsetzung der Maßnahmen und ein Konzept zur Bürgerinformation. Vor allem die Messbarkeit der Ziele ist der SPD/FDP wichtig.