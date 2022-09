Unterallgäu hat die drittniedrigste Arbeitslosenquote Deutschlands

Das Unterallgäu hat mit derzeit 2,0 sogar die drittniedrigste Arbeitslosenquote deutschlandweit. © Springer-Restle

Unterallgäu – Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen ist zum Stichtag im September erwartungsgemäß leicht um 0,1 Punkt auf 2,6 Prozent zurückgegangen. Im Unterallgäu, wo die Arbeitslosigkeit allgäuweit am niedrigsten ist, blieb die Quote mit 2,0 im Vergleich zum Vormonat unverändert. Laut Landratsamt liegt der Landkreis damit auf Platz 3 in Deutschland.

„Der Rückgang an arbeitslosen Menschen vollzog sich vor allem bei der Personengruppe der Jüngeren unter 25 Jahren“, erklärt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Viele junge Menschen, die sich über den Sommer nach Schul-, Studien- oder Ausbildungsende arbeitslos gemeldet haben, konnten im September eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen oder beginnen einen weiteren Schulbesuch. Dazu haben viele Firmen mit dem Quartalsbeginn am 1. September wieder begonnen, ihre offenen Stellen zu besetzen.“ Auch der Bestand offener Stellen ist weiter auf hohem Niveau: „Mit 8.100 zu besetzenden Stellen zeigt sich der Allgäuer Arbeitsmarkt weiterhin äußerst robust“, weiß Amtmann. „Trotz der diversen Krisen und den damit verbundenen Unwägbarkeiten ist der Fachkräftemangel weiterhin das beherrschende Thema bei den Unternehmen unserer Region.“



Die größten Sorgen der Wirtschaft in diesen Tagen aber: steigende Energie- und Materialkosten sowie die hohe Inflation. Inwieweit der Rückgang neu gemeldeter Stellen durch die Betriebe im Vergleich zu Vormonat und Vorjahresmonat damit zusammenhänge, lasse sich derzeit noch nicht sicher sagen, erklärt Amtmann.



Zum Ausbildungsstart am 1. September blieben bei den Allgäuer Betrieben viele Ausbildungsstellen unbesetzt: hier will die Berufsberatung der Arbeitsagentur zusammen mit den Kammern im Oktober Nachvermittlungsaktionen starten.