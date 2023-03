Unterallgäu: Kleidung für guten Zweck abgeben

Von: Melanie Springer-Restle

Mit der aktuellen Kleidersammlung unterstützt die Aktion Hoffnung die Ausbildung in einer Schneiderei in Uganda. © Aktion Hoffnung

Unterallgäu - Die Aktion Hoffnung bittet am Samstag, 11. März in den teilnehmenden katholischen Pfarrgemeinden im Landkreis Unterallgäu um Kleiderspenden.

Gesammelt werden gut erhaltene Damen-, Herren- und Kinderkleidung, Schuhe und Haushaltstextilien. Unterstützt wird die aktion hoffnung bei der Sammlung von freiwilligen Helferinnen und Helfern aus den einzelnen Pfarreien.



„Bitte unterstützen Sie die aktion hoffnung mit einer Spende bei der bevorstehenden Kleidersammlung“, ruft Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung die Bevölkerung im Unterallgäu auf. „In den letzten Jahren waren im Bereich der Kleiderspenden große Schwankungen zu verzeichnen. Waren noch vor drei Jahren große Mengen auf dem Markt, sind mittlerweile die Spenden zurückgegangen und die Aktion Hoffnung kann jedes Kilogramm Kleidung gut gebrauchen. Damit können wir unsere Secondhand-Shops in Augsburg, Ettringen und Nürnberg beliefern und mit den Verkaufserlösen Menschen in Not unterstützen“, informiert Müller.

Ehrenamtliches Engagement vor Ort

Die Sammelaktionen der Aktion Hoffnung werden getragen durch das oft langjährige Engagement der mehr als 2.000 ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Pfarrgemeinden. „Ihr tatkräftiger Einsatz schenkt unzähligen Menschen weltweit neue Hoffnung durch bessere Bildungschancen, medizinische Versorgung und Zugang zu Nahrungsmitteln“, dankt Anton Stegmair als Aufsichtsratsvorsitzender der Hilfsorganisation allen Helferinnen und Helfern.

Erlös zugunsten eines Ausbildungsprojektes in Uganda

Die Aktion Hoffnung unterstützt in diesem Jahr schwerpunktmäßig die Arbeit von „HOSFA“ in Mityana, Uganda. Die Organisation kümmert sich dort seit 1993 um Familien und Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden; der Fokus liegt auf der Ausbildung junger Menschen. „Derzeit haben besonders junge Mädchen und Frauen unsere Hilfe notwendig. Viele von ihnen konnten nach der Corona-Pandemie nicht mehr zur Schule zurückkehren, da sie durch Jobs ihre Familien finanziell unterstützen müssen. Nicht wenige von ihnen wurden in der Zwischenzeit (unfreiwillig) schwanger. Mit einem Fond soll ihnen geholfen werden, ihren Schulabschluss zu machen bzw. ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen“, erläutert Johannes Müller die Details zum Projekt.

Weitere Informationen zum Projekt und Spendenmöglichkeit unter www.aktion-hoffnung.de

Teilnehmende Pfarrgemeinden im Landkreis Unterallgäu (Raum Mindelheim):

Pfarrei Mariä Heimsuchung Amberg

Pfarrei St. Bartholomäus Apfeltrach

Pfarrei St. Georg Bedernau

Pfarrei St. Martin Breitenbrunn

Pfarrei St. Michael Dirlewang

Pfarrei St. Stephan Kirchdorf

Pfarrei St. Peter und Paul Kirchheim

Pfarrei St. Johannes Baptist Loppenhausen

Pfarrei Mariä Himmelfahrt Markt Wald

Pfarrei St. Vitus Nassenbeuren

Pfarrei St. Mauritius Oberauerbach

Pfarrei Patrona Bavariae Oberegg

Pfarrei Mariä Himmelfahrt Oberkammlach

Pfarrei St. Martin Oberrieden

Pfarrei St. Magnus Rammingen

Pfarrei St. Johannes Baptist Salgen

Pfarrei St. Nikolaus Schöneberg

Pfarrei St. Martin Tussenhausen

Pfarrei St. Michael Unterauerbach

Pfarrei St. Martin Unteregg

Pfarrei Maria, Königin des Heiligen Rosenkranzes Unterkammlach

Pfarrei Heilige Sieben Brüder Unterrieden

Pfarrei St. Ulrich Warmisried

wk