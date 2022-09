Unterallgäu: Kreisseniorenheime müssen Pflegesätze anheben

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Die Pflegesätze in den landkreisbetriebenen Senioreneinrichtung müssen erneut angehoben werden. Das Kreisseniorenheim in Türkheim treffen die Teuerungen dabei am heftigsten. Hier steigen die Pflegesätze um 6,99 Prozent (Westflügel) bzw. um 7,32 Prozent (Ostflügel). © Springer-Restle

Unterallgäu – In der letzten Kreis­ausschusssitzung für Personal und Soziales hatte Ara Gharakhanian keine guten Nachrichten für die Senioren, die in einer landkreisbetriebenen Unterkunft untergebracht sind: Der Eigenanteil zur Pflege muss erneut angehoben werden. Schuld daran sind unter anderem die Inflation und die gestiegenen Energiepreise. Der finanzielle Aufwand für die drei Einrichtungen des Landkreises kann mit den aktuellen Einnahmen nicht mehr gedeckt werden.

Obwohl die letzten Verhandlungen zu den Pflegesätzen in den drei Kreisseniorenwohnheimen erst im November des letzten Jahres stattfanden, war der Landkreis gezwungen, neue Sätze zu vereinbaren. Der Grund: Die in der letzten Verhandlung vereinbarten Personal- und Sachkosten liegen mittlerweile unter den Ist-Kosten und berücksichtigen nicht die jüngsten Entwicklungen in Hinblick auf die gestiegenen Energiekosten und die vorherrschende Inflation. Die Steigerungsraten liegen mit fünf bis zehn Prozent deutlich über denen der Vorjahre, in denen es nur 1,6 bis drei Prozent waren.



Zu den aktuellen, aus den Medien bekannten Teuerungen kommen Gharakhanians Schilderungen zufolge noch subtile, nicht angekündigte Kostensteigerungen wie etwa für Pflegebetten und Rollatoren. Hinzu komme: Einige Dienstleister machen neuerdings sogenannte „Dieselzulagen“ geltend oder erheben Kostenerhöhungen von fünf Prozent statt bisher einem Prozent. Gharakhanians Fazit: „Die Inflation, massive Steigerungen im Lebensmittelbereich und Tarifsteigerungen haben die Pflegesatzverhandlungen geprägt.“



So viel teurer wird´s

Die durchschnittlichen Pflegesätze erhöhen sich im Kreisseniorenwohnheim St. Andreas (Babenhausen) um 6,83 Prozent, im Kreisseniorenwohnheim Am Anger (Bad Wörishofen) um 5,07 Prozent und im Kreisseniorenwohnheim St. Martin (Türkheim) um 6,99 Prozent im Westflügel und um 7,32 Prozent im Ostflügel.



Fatale Entscheidung



In Türkheim wirken sich die jüngsten Gaspreissteigerungen besonders drastisch aus, denn hier wurden seinerzeit bei der Sanierung der Zentralküche ganz bewusst gasbetriebene Küchengeräte angeschafft, um Energie zu sparen. Dass hier die Energiekosten nachweislich um 200 Prozent gestiegen sind, ließ den Bezirk Schwaben unbeeindruckt. Nur 56 Prozent Energiesteigerung wurden dem Kreisseniorenwohnheim zugesprochen, da den Zuschuss-Berechnungen nicht die tatsächlichen Kosten zugrunde liegen, sondern externe Vergleichswerte. Gharakhanian fiel schwer, zu verbergen, dass ihm an dieser Stelle schier der Kragen platzte: „Diese Vergleichbarkeit ist eine Scheinheiligkeit!“, schnaubte er. Das Sozialgesetzbuch sieht vor, dass die Pflegesätze eine wirtschaftliche Betriebsführung ermöglichen. Beteiligt an der Finanzierung von Pflegeheimen sind die Pflegekassen, der zuständige Träger der Sozialhilfe (hier also der Bezirk Schwaben) sowie der Träger selbst. Zusammen setzen sich die Pflegesätze aus der Pflegevergütung für die Pflegegrade 1 bis 5, der Ausbildungsumlage, dem Investitionskostenanteil und dem Entgelt für Unterkunft und Verpflegung.

Verzögerungstaktik durch den Bezirk Schwaben



Die Pflegesatzverhandlungen, die Gharakhanian mit den Pflegekassen und dem Bezirk Schwaben führte, liefen alles andere als zufriedenstellend. Um längerfristige Unterdeckungen im Personalaufwandsbereich zu vermeiden, forderte der Landkreis die Pflegesatzparteien (Bezirk Schwaben und Pflegekassen) bereits zum 30. Mai dieses Jahres auf, in die Pflegesatzverhandlungen einzutreten. Obwohl der Bezirk innerhalb von sechs Wochen antworten sollte, kam die erste Antwort erst nach zehn Wochen. Doch da wurden lediglich 13 Gehaltsnachweise gefordert und ein Qualifizierungsnachweis für eine leitende Fachkraft, die der Landkreis bereits seit drei Jahren beschäftigt. Gharakhanian musste sich bei seinen Schilderungen sichtlich beherrschen. „Das ist eine reine taktische Verzögerungsmaßnahme“, echauffierte er sich. Das Ganze gipfelte dann darin, dass als Antwort auf die eingereichten Dokumente eine Abwesenheitsnotiz kam, da die zuständige Sachbearbeiterin im Urlaub war und von niemandem vertreten wurde.



Erst am 1. August habe der Landkreis eine akzeptable Antwort erhalten.„Ich frage mich, warum dann eine Bezirksumlage steigen muss“, warf Gharakhanian in den Raum.



Was den Verantwortlichen der Senioreneinrichtung besonders ärgerte: Sogar der Gesundheitsminister Karl Lauterbach forderte die landkreisbetriebenen Einrichtungen auf, die Preisentwicklungen im Nahrungsmittel- und Energiebereich entsprechend einzukalkulieren. Doch dies wurde weder von den gesetzlichen Krankenkassen noch vom Bezirk Schwaben berücksichtigt. Es kommt noch besser: Die Pflegekassen haben ihre pauschalen Leistungsbeträge seit 2017 nicht erhöht, obwohl der Bund forderte, die Sätze alle drei Jahre zu überprüfen. „Spätestens jetzt wäre die moralische Pflicht gegeben, denn wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragte Gharakhanian rhetorisch.



„Was ist los in diesem Land?“

Kreisrätin Christine Vogginger (CSU) schüttelte den Kopf, als sie sich zu Wort meldete. „Was ist los in diesem Land?“, fragte sie und erkundigte sich bei Landrat Eder , ob der Landkreis nicht einen Energiezuschuss leisten könne. Dies lehnte Alex Eder mit der Begründung ab, dass dieses Vorgehen ein Verstoß gegen das in der EU geltende Subventionsrecht wäre und somit nicht zulässig sei. Davon abgesehen sei es besser, energetisch zu sanieren statt mit Energiezuschüssen unter die Arme zu greifen. Eder bedauerte, dass es keine Alternative zur Erhöhung der Pflegesätze gebe, doch an der Personalschraube zu drehen war auch keine Option. „Wir wollen unser Personal fair bezahlen“, so der Landrat.



Agnes Schragl (FW) stieß auf, dass bei gleichbleibenden Heiz- und Energiekosten in den Einrichtungen die Plätze nicht voll belegt seien. Sie erkundigte sich nach der Personalsituation im Kreisseniorenwohnheim in Bad Wörishofen. „In Bad Wörishofen fehlen sieben Vollzeitkräfte, um das Haus voll belegen zu können“, so Eder. Gharakhanian ergänzte: „Wir reden hier von 15 Köpfen, da die meisten Mitarbeiter Teilzeitkräfte sind.“



Mangels sinnvoller Alternativen stimmten die Kreisräte des Ausschusses für Personal und Soziales der Anhebung der Pflegesätze zu.