Unterallgäu: Mehr Personal fürs Landratsamt

Von: Melanie Springer-Restle

Auch der Pflichtumtausch der alten Führerscheine führt zu erheblicher Mehrarbeit in der Führerscheinstelle. © privat

Unterallgäu – Lange Wartezeiten in der Führerscheinstelle, eine anstehende Flut an Asylanträgen sowie die Wohngeldreform und deren Heizkostenzuschüsse sorgen für einen höheren Personalbedarf am Landratsamt. Deshalb wird nun Personal aufgestockt.

Wie die Sachgebietsleiterin für Personalmanagement, Ingrid Arnold, auf der jüngsten Kreisausschussitzung für Personal und Soziales verkündete, stehen die Mitarbeiter des Sachgebietes Soziales, Senioren (Wohngeld, Bildung und Teilhabe) vor einer großen Aufgabe. Hintergrund: Die von der Bundesregierung geplante Auszahlung eines weiteren Heizkostenzuschusses birgt erhebliche Herausforderungen, insbesondere für die Wohngeldstellen.

Verdreifachung der



Empfängerhaushalte



Im Rahmen der Wohngeldreform wird angestrebt, die Zahl an berechtigten Empfängerhaushalten innerhalb kürzester Zeit zu verdreifachen und beantragtes bzw. benötigtes Wohngeld soll in kürzester Zeit an die Leistungsberechtigten ausgezahlt werden.



Für die Verwaltungen bedeutet die Umsetzung der beiden Gesetzesvorhaben zum Januar 2023 einen immensen Mehraufwand ohne zeitlichen Spielraum, sich auf die neue Situation einzustellen. Kurzfristig ist dieser Mehraufwand mit dem vorhandenen Personal nicht zu stemmen. Ohne entsprechendes zusätzliches Personal wird es zu erheblichen Verzögerungen in der Antragsbearbeitung kommen.„Neues Personal muss auch erst eingearbeitet werden“, gibt Arnold zu bedenken. Ferner handle es sich bei den Antragsstellern um eine Klientel, die das Geld direkt brauche, so Arnold.



Alle Räte stimmten für die Aufstockung von 1,5 Stellen für den Bereich Wohngeld sowie eine halbe Stelle für Bildungs- und Teilhabeleistungen.



Lange Wartezeiten bei der



Führerscheinstelle



Ein weiteres Sorgenkind ist die Führerscheinstelle, die seit Monaten trotz mehrfacher Bemühungen um Abhilfe personell stark geschwächt und zusätzlich zuletzt mit einer regelrechten Antragsflut konfrontiert ist. Neben der saisonbedingten hohen Zahl an Anträgen für Zweirad-Klassen über den Sommer hängt dies vor allem mit einer Rechtsänderung im Frühjahr 2022 bei der Umschreibung ausländischer Führerscheine zusammen.



Führerscheine sollen in Zukunft EU-weit einheitlich und fälschungssicher sein. Außerdem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um möglichen Missbrauch zu vermeiden. Mitte Februar 2019 hat der Bundesrat den gestaffelten Pflichtumtausch von Führerscheinen beschlossen. Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen bis zum 19. Januar 2033 in einen befristeten EU-Scheckkartenführerschein getauscht werden.



Die Räte beschlossen folglich einstimmig, im Sachgebiet Fahrerlaubnis und Fahreignung eine zusätzliche Stelle zu schaffen.



Asyl-Aufnahmequote erst zu 75 Prozent erfüllt



Der Landkreis Unterallgäu erfüllt seine Aufnahmequote derzeit nur zu 75 Prozent, sodass noch zusätzlich mit einer verstärkten Zuweisung von Asylsuchenden gerechnet werden muss. Die Verwaltung schlug vor, eine Stelle als Gruppenleitung für die Asylunterkünfte und zwei Stellen für Hausmeister für die Asylunterkünfte und die Unterkünfte der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sowie zwei weitere Stellen für die Sachbearbeitung der Asylangelegenheiten zu schaffen. Die Räte stimmten dem Beschlussvorschlag zu.