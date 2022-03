Über Deutschkurs zum geregelten Tagesablauf

Unterallgäu: Nur ein Bruchteil der Ukraine-Flüchtlinge kommt im Ankerzentrum an

Von: Marco Tobisch

Weniger Ukraine-Flüchtlinge als gedacht kommen direkt in der Bad Wörishofer Erstaufnahmeeinrichtung an. Derweil sucht der Landkreis nach Wohnraum und bereitet weitere Schritte vor. © Rustler/LRA

Mindelheim/Unterallgäu – Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Deutschland und auch im Landkreis Unterallgäu an – jedoch nur tröpfchenweise und überwiegend auf privatem Weg. Der Landkreis und auch die Stadt Mindelheim bereiten derweil neben Lösungen für Wohnraum schon weitere Schritte vor.

An Helfern, die den Ukraine-Flüchtlingen während ihrer Zeit in Deutschland unter die Arme greifen wollen, mangelt es offenbar nicht im Unterallgäu. Das war den Worten von Landrat Alex Eder bei der Bürgerversammlung in Mindelheim am Dienstagabend zu entnehmen. 600 Menschen, die Putins Krieg in der Ukraine entflohen, sind inzwischen im Landkreis angekommen – 100 von ihnen im „Ankerzentrum“ in Bad Wörishofen, der Rest und damit der deutlich überwiegende Teil über private Initiativen.

Was die vielen Helfer in Bad Wörishofen aber irritiert und, wie Eder sagte, auch frustriert: „Ständig sind Busse angekündigt und wir stehen mit einer großen Reihe von Helfern bereit. Aber dann kommen diese Busse einfach nicht.“



In den letzten vier Wochen habe man alles unternommen, um die Strukturen für ankommende Flüchtlinge zu schaffen, konstatierte Eder. Und mit dem Impfzentrum habe der Landkreis auch den richtigen Standort für die Erstaufnahme gewählt: die ärztliche Versorgung habe man bereits vor Ort, ebenso wie die nötige EDV. So ließen sich behördliche Vorgänge direkt vor Ort erledigen. Auch Dolmetscher gibt es hier. Die Kapazitäten von 150 Personen, die sich anfangs in der Erstaufnahmeeinrichtung unterbringen ließen, habe man inzwischen auf 300 erhöht, sagte Landrat Eder.

Auf diese „erste große Kraftanstrengung“ der Strukturschaffung folge nun mit der Klärung der mittelfristigen Wohnsituation der nächste. Die ersten der 72 Flüchtlinge, die Mitte März in einem Bus in Bad Wörishofen angekommen waren, seien inzwischen in ein Wohnverhältnis weitervermittelt worden, erklärte der Landrat im Forum. Weitere Personen im Ankerzentrum würden bereits „mit den Hufen scharren“, um bald in kleineren Einheiten unterzukommen. Wer helfen will: Das Landratsamt sammelt auch weiterhin Wohnangebote für Flüchtlinge und vermittelt. Angebote können Interessenten per E-Mail an ukraine-unterbringung@lra.unterallgaeu.de melden.

Geäußert hatte sich Alex Eder zur Flüchtlingssituation im Rahmen der Bürgerversammlung Mindelheims, als ein Bürger sich nach dem „Fahrplan“ der Stadt zum Thema Flüchtlinge erkundigt hatte. Bürgermeister Dr. Stephan Winter hatte entgegnet, dass die Schaffung von Strukturen für die Flüchtlingsaufnahme Aufgabe des Landrats­amtes sei und es keinen Sinn mache, dass jede Stadt oder Gemeinde eigenmächtig vorgehe.



Über Deutschkurs zum geregelten Tagesablauf

Wo die Stadt aber auch eigen­initiativ tätig werden muss: Auf die Wohnungsfrage folgt im nächsten Schritt die Bildungsfrage, wie Landrat Eder und Bürgermeister Winter unisono erklärten. In Mindelheim beispielsweise leiste die vhs wertvolle Integrationsarbeit und biete Deutschkurse für Geflüchtete an. An Kapazitätsgrenzen stoße man hier glücklicherweise bislang nicht, berichtete Winter. Geschult wird übrigens nicht nur in der Kreisstadt selbst, sondern die Lehrer bieten nach Aussage des Bürgermeisters auch Kurse im Ankerzentrum an. „Dabei geht es nicht darum, perfekt deutsch zu sprechen, sondern um einen strukturgebenden Tagesablauf“, sagte Winter.



Eine Herausforderung steht in den nächsten Monaten auch den Kitas bevor – bzw. der Stadt, die viele Kinder unterbringen muss. Schon vor dem Ukraine-Krieg sei es schwer gewesen, Kita-Personal zu finden, nun verschärfe sich der Engpass, sagt Bürgermeister Winter. Sowohl für Kindergartenkinder als auch für geflüchtete Schüler hofft Winter auf eine schnellstmögliche Lösung, um auch Kindern einen festen Tagesablauf zu ermöglichen. Auch das Schulamt sei bereits in Gesprächen mit dem Landratsamt, bestätigte Landrat Eder.



Für Fragen rund ums Thema Flüchtlinge aus der Ukraine betreibt das Landratsamt eine eigene Hotline. Sowohl Geflüchtete als auch Helfer und Helferinnen sowie Bürger und Bürgerinnen können sich an die Hotline unter Tel. 08261/995-8008 wenden. Diese berät von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

