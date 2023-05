Unterallgäu: Positives Resümee der Polizei zur Freinacht

Auch zum Ettringer Maibaum wurden wieder Klassiker wie Mülltonnen und Co. verschleppt. © Restle

Unterallgäu – Eine vergleichsweise ruhige „Freinacht“ liegt hinter den Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Es kam zu keinen größeren Einsätzen. Die Polizei zieht daher ein positives Fazit. Zu einigen Einzelfällen kam es jedoch trotzdem.

Lag die Einsatzzahl verbunden mit der Freinacht letztes Jahr noch bei 78, so verzeichneten die Beamten dieses Jahr zwischen 19 Uhr und 7 Uhr mit rund 150 Einsätzen etwa doppelt so viele. Die Einsatzanlässe waren aber überwiegend niederschwellig.



Sachbeschädigungen

So entfielen rund 25 Einsätze beispielsweise auf mitgeteilte Ruhestörungen. Noch in der Nacht wurden elf (Vorjahr: sechs) Sachbeschädigungen bekannt, bei denen nach ersten Schätzungen insgesamt ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro (Vorjahr: rund 3.000) entstand. Erfahrungsgemäß wird allerdings das genaue Ausmaß eventueller Beschädigungen erst im Laufe der nächsten Tage vollständig bekannt, die (Einsatz-)Zahlen können also nur einen Anhalt darstellen.



Insgesamt nahmen die Beamtinnen und Beamten sieben Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten (Vorjahr: vier) auf, erfreulicherweise kam es zu keinen Übergriffen gegen Polizeibeamte (Vorjahr: ein Fall).



Die Bilanz der Polizei ist damit positiv. Trotz im Vergleich zum Vorjahr verdoppelten Einsatzaufkommens wurde bisher kein gröberer Vandalismus gemeldet.



Der Dank der Beamten richtet sich daher an alle, die in der Nacht zur Brauchtumspflege unterwegs waren und dabei im Einklang mit Recht und Gesetz handelten.

Die Polizei meldete folgende Vorkommnisse in Zusammenhang mit der Freinacht:

Mülleimer abgetreten

In Bad Wörishofen wurde am Sonntagabend aus einer Jugendgruppe heraus in der Kathreinerstraße ein öffentlicher Mülleimer durch einen Fußtritt aus der Verankerung gerissen. Dabei handelt es sich um mutwillige Sachbeschädigung. Auch die Freinacht bietet dazu keinen Freifahrtsschein. Die Beamten der PI Bad Wörishofen stellten einen 14-Jährigen noch im Nahbereich fest. Er bekannte sich reumütig zu seiner Tat. Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung rechnen. (PI Bad Wörishofen)

Anhänger verzogen

Dass frei herumstehende Anhänger in der Freinacht zum Maibaum gezogen werden, ist keine Seltenheit. In diesem Fall in Wiedergeltingen stand der Anhänger jedoch auf einem umzäunten Grundstück und das Tor zur Einfahrt wurde durch den Besitzer mittels Drahtkonstruktion bewusst verschlossen. Trotz mehrerer Versuche des Eigentümers, die umherziehenden Jugendlichen zu verscheuchen, zeigten diese sich penetrant. Sie entfernten den Draht, verschafften sich somit unberechtigterweise Zutritt zum Grundstück und brachten den Anhänger fort. Damit machten sie sich des Hausfriedensbruchs strafbar. Zur Beruhigung des Eigentümers fanden die Beamten den Anhänger letztlich am Maibaum. (PI Bad Wörishofen)

„Verziehen“ missglückt

In Tussenhausen versuchten mehrere Jugendliche, einen Traktoranhänger zum Maibaum zu bringen. Die 14- bis 18-jährigen unterschätzten wohl das Gewicht des großen Gefährtes und blieben am Straßenrand stecken. Als sie das Streifenfahrzeug der Polizei sichteten, rannten sie weg, wobei ein Jugendlicher zurückblieb. Der Anhänger konnte schlussendlich vom hinzugerufenen Vater unter Zuhilfenahme seines Traktors, von der Straße und an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht werden. (PI Bad Wörishofen)

Gegenstände am Mindelheimer Maibaum

In der Freinacht wurden unter anderem mehrere Mülltonnen, Stühle, Einkaufswägen, sowie zwei Anhänger vor dem Mindelheimer Maibaum abgestellt. Soweit die Eigentümer bekannt waren wurden diese bereits durch den Bauhof verständigt oder um Abholung der Sachen gebeten. Eigentümer, die noch Gegenstände vermissen, sollten vor einer Anzeigenerstattung bei der Polizei erst am Maibaum nachsehen. (PI Mindelheim)

wk