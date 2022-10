Unterallgäu: Pschierer-Wechsel von der CSU zur FDP sorgt auch im Kreistag für Wirbel

Franz Josef Pschierer nimmt an einer Pressekonferenz der FDP teil. © Sven Hoppe/dpa

Mindelheim/Unterallgäu – Nach dem Austritt von Franz Josef Pschierer aus der CSU Ende September hat die CSU-Fraktion im Kreistag gefordert, Pschierer solle sein Mandat niederlegen. Dieser hatte zuletzt erklärt, er wolle dem Kreistag fortan fraktionslos erhalten bleiben. Gedanken an einen Rücktritt hegt der ehemalige Wirtschaftsminister keinen, wie er nun bekräftigte. Im Kreistag am gestrigen Montag sorgte die Personalie Pschierer abermals für Wirbel.

Nach dem Wechsel von der CSU zur FDP erklärte Pschierer zuletzt auf Nachfrage, er werde sich im Kreistag nicht der SPD/FDP-Fraktion anschließen. Das habe er einvernehmlich mit dem Fraktionsvorsitzenden Roland Ahne (SPD) so beschlossen und werde deshalb künftig „fraktionslos“ agieren. Brisant: Durch Pschierers Ausscheiden aus der CSU ändern sich die Kräfteverhältnisse im Kreistag. Nach dem in der Geschäftsordnung für den Kreistag festgelegten Proporzverfahren verliert die CSU in den Ausschüssen, die aus jeweils zwölf Kreisräten bestehen, sieben Sitze zugunsten der Grünen.



Welcher CSU-Kreisrat in welchem Ausschuss abberufen wird und wer den Sitz für die Grünen übernimmt, wurde nun am Montag bei der Kreistagssitzung im Forum bekannt gegeben.

Die Grünen rücken nach

• Kreisausschuss: Lisa Steber (Grüne) löst Alfons Weber (CSU) ab.

• Bauausschuss: Josef Doll (Grüne) übernimmt das Mandat von Otto Göppel (CSU).

• Ausschuss für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung: Helmut Scharpf (Grüne) löst Robert Sturm (CSU) ab.

• Ausschuss für Personal und Soziales: Dr. Doris Hofer (Grüne) übernimmt den Sitz von Verena Winter (CSU).

• Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz: Verena Winter (CSU) macht den Platz für Andreas Blank (Grüne) frei.

• Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus: ­Josef Doll (Grüne) folgt auf Michaela Bahle-Schmid (CSU).

• Schul-, Kultur- und Sportausschuss: Christine Vogginger (CSU) macht den Weg frei für Sandra Neubauer (Grüne).

Zurück zu Pschierer: Dass der Mindelheimer künftig fraktionslos im Kreistag sitzt, sehen seine ehemaligen Fraktionskollegen kritisch: Wie CSU-Fraktionsvorsitzender Andreas Tschugg im Vorfeld zur Kreistagssitzung erläuterte, haben „die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme Pschierer als CSU-Mitglied und damit auch der Partei gegeben und eben nicht einem fraktionslosen Kreisrat“. Verlasse der 66-Jährige nun die Partei, sei es nur konsequent, auf das Kreistagsmandat zu verzichten. Nur so werde der Wählerwille abgebildet und respektiert, hieß es Ende letzter Woche in einer Pressemitteilung der CSU-Fraktion.



Ferner habe man bei der CSU-Fraktionssitzung am Mittwoch einstimmig den Beschluss gefasst, Pschierer dazu aufzufordern, er möge seinen Sitz in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse Schwaben-Bodensee sowie seinen Aufsichtsratsposten der Klinikverbund Allgäu GmbH räumen. Der FDP-Landtagsabgeordnete denkt aber nicht an einen Rückzug: „Es ist das gute Recht der CSU-Fraktion, das zu fordern. Ich fühle mich aber in erster Linie den Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Landkreis verpflichtet und werde deshalb meine Mandate bis zum Ende dieser Legislaturperiode engagiert wahrnehmen“, erklärt Pschierer auf Nachfrage. Dies hat der Staatsminister a. D. auch auf der jüngsten Kreistagssitzung wiederholt. „Ich verstehe mich in erster Linie als Vertreter der Gebietskörperschaft Unterallgäu“, so Pschierer, der die Ansicht vertritt, die Bürger haben ihn als Persönlichkeit gewählt und nicht als CSU-Mitglied. Für den Landkreis wolle er sich auch künftig einbringen. Rückendeckung erhielt er dabei von Landrat Alex Eder: „In meinen Augen sind Sie ein verdientes Mitglied dieses Gremiums.“

Heftiger Schlagabtausch

Anders sah das Andreas Tschugg, der daran erinnerte, dass Pschierer bei der Erklärung seines CSU-Aus im ersten Impuls seinem Herz gefolgt sei und sein Kreistagsmandat, wie er in einer emotionalen E-Mail erklärte, niederlegen wollte. Dann aber habe der Verstand übernommen und Pschierer sei zurück gerudert.



Tschugg dankte allen Kreisräten, die ihre Plätze in den Ausschüssen nun freiwillig und „ohne Murren“ räumten.



Der CSU-Vorsitzende des Kreisverbandes Unterallgäu, Martin Osterrieder fand deutliche Worte für Pschierers Verhalten: „Das Schaustück, das Du in Deiner selbstgewählten Opferrolle abgezogen hast, ist lächerlich.“ Osterrieder mokierte sich auch über den Wortlaut Pschierers, mit dem er die CSU und langjährige Parteifreunde als „Intrigantenstadel“ bezeichnete. Pschierer solle lieber seine eigenen Intrigen mal aufschreiben. Damit könne er ein großes Buch füllen, so Osterrieder. Allein aus Anstand solle Pschierer auf seine Sitze im Aufsichtsrat des Klinikverbundes und in der Verbandsversammlung der Sparkasse räumen. Pschierers Engagement für den Landkreis sei in den letzten Jahren auch sehr überschaubar gewesen, meinte Osterrieder.



Das wollte Pschierer nicht auf sich sitzen lassen. Er habe auf nur zwei Kreistagssitzungen gefehlt und alle Mandate mit großem Engagement wahrgenommen. Als Meilensteine seines politischen Einsatzes nannte Pschierer die Schulsanierungen, für die er sich die Füße wund gelaufen habe und Fördermittel mobil macht. Auch der Klinikverbund und die Sparkassen-Fusion gehören zu seinen Errungenschaften. Außerdem sei es nicht unüblich, die Partei zu wechseln. Pschierer erinnerte an den mittlerweile verstorbenen Kreisrat Meinrad Bernhard, der seinerzeit von der CSU zu den Freien Wählern wechselte und auch sein Mandat behielt. Hier platzte Osterrieder der Kragen. Erstens sei Pschierer an Bernhards Wechsel nicht unbeteiligt gewesen und zweitens habe sich der Politiker für die Freien Wähler in den Kreistag wä

Neue Partei, neues Glück

Während das Tischtuch mit der CSU zerschnitten ist, freut man bei der FDP übrigens auf die Zusammenarbeit mit Franz Pschierer – auch im Hinblick auf in den Landtags- und Bezirkstagswahlkampf im nächsten Jahr, in den sich Pschierer aktiv einbringen werde, wie Bernhard Mohr, Kreisvorsitzender der Liberalen im Unterallgäu, erklärt: „Für die FDP ist dieser Wechsel sicherlich ein Gewinn. Franz Josef Pschierer kann unsere Arbeit insbesondere im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik bereichern. Als ehemaliger Staatssekretär und Wirtschaftsminister verfügt er noch heute über ein ausgezeichnetes Netzwerk, gerade auch im Bereich der mittelständischen Wirtschaft“, so Mohr auf Nachfrage. „Franz Josef Pschierer war ja eigentlich der Wirtschaftsexperte der CSU und sein Abgang hinterlässt dort eine große Lücke. Mehr als in der Vergangenheit kann die FDP künftig Anwalt und Kümmerer für unseren heimischen Mittelstand sein.“



Unter anderem mit Mohr hat Pschierer bereits einen Jour fixe eingerichtet. Zu seiner Rolle und den bevorstehenden Aufgaben bei der FDP will sich der Mindelheimer erst in den nächsten Wochen äußern.