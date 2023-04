Machen Sie mit!

Unterallgäu: Wie schön ist Ihr Radweg zur Arbeit?

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Der Berufsschullehrer Sebastian Schunke (rechts) fährt auch bei Wind und Wetter mit dem Rad von Sontheim nach Mindelheim. © Schunke

Unterallgäu - Obwohl Fahrradfahren viele Vorteile birgt, fahren die meisten Menschen lieber mit dem Auto zur Arbeit. Manchmal, weil es nicht anders geht, aber häufig auch aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit. Der Wochen KURIER sucht nun nach Unterallgäuern, die mit dem Rad zur Arbeit pendeln und kürt die schönste Impression.

Hand aufs Herz: Wie geht es Ihnen bei dem Gedanken, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren? Vorausgesetzt, es handelt sich um eine realistisch zu bewältigende Entfernung. Denken Sie sich, dass es durchaus schön wäre, aber die Umsetzung in die Praxis scheitert trotzdem immer wieder? Ich kenne es von mir selbst: Man macht in der Früh noch dies und das und dann ist die Zeit doch zu knapp, um mit dem Rad zu fahren. Und wenn es zeitlich mal klappen würde, ist das Wetter nicht gut oder man muss nach der Arbeit noch eine Erledigung tätigen. Wir Menschen sind Meister darin, Gründe zu finden, die uns davon abhalten, alte Gewohnheiten zu durchbrechen. Irgendwann war ich es leid, auf meine eigenen Ausreden hereinzufallen. So beschloss ich letzten Sommer, es einfach zu tun: Ich fuhr mit dem Fahrrad von Kirchheim nach Mindelheim.



In diesen 45 Minuten habe ich mich erneut in unseren Landkreis verliebt, da ich Ecken sah, die mir mit dem Auto vorenthalten geblieben wären. Als morgens die Störche auf den Feldern standen, der Nebel vom Badesee im Pfaffenhauser Moos aufstieg und mich der plätschernde Bach bei Hausen ein Stück begleitete, empfand ich tiefe Glückseligkeit. Es fühlte sich fast ein bisschen wie Verliebtsein an. Auf dem Nachhauseweg dann konnte ich den Arbeitstag Revue passieren lassen und kam entspannt zu Hause an – auch weil ich wusste, dass ich mich genügend bewegt und reichlich frische Luft eingeatmet hatte, von den eingesparten Benzinkosten mal ganz zu schweigen.

Wer im Unterallgäu mit dem Rad zur Arbeit fährt, wird oft mit beeindruckenden Impressionen belohnt, wie etwa hier mit dem Anblick der Mindel (links) zwischen Pfaffenhausen und Hausen. © Springer-Restle

Im Unterallgäu gibt es einige Menschen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren. Zu ihnen gehört auch Mindelheims Fahrradbeauftragter und Lehrer an der Berufsschule Karl Geller. Er fährt bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Arbeit, genau wie dessen Kollege Sebastian Schunke. Der 39-Jährige pendelt jeden Tag von Sontheim nach Mindelheim, 16 Kilometer in circa 40 Minuten. Auch ihm hat es der morgendliche Nebel angetan. „Im Herbst ist er besonders schön. Manchmal sehe ich auch Rehe oder Greifvögel“, schwärmt Schunke, dessen Arbeitsweg nicht ganz so ebenerdig verläuft wie der meine. Insbesondere die Strecke von Stetten nach Ummenried habe es in sich. „Das ist ein Kanten, bis man da oben ist“, gesteht Schunke.



Neben all den schönen Impressionen, die die Natur morgens zu bieten hat, gibt es auch einige Stellen, denen nicht wirklich das Prädikat „fahrradfreundlich“ verliehen werden kann. Wenn Schunke zum Beispiel eine Brücke über die Günz überquert, ärgert er sich, dass die Bretter unterschiedlich hoch sind und zu allem Überfluss auch noch längs verlegt wurden, sodass man leicht mit dem Reifen zwischen zwei Bretter geraten kann.



Nach knapp 40 Minuten Fahrtzeit passiert Schunke den Kletterturm des DAV Mindelheim, fährt ein Stück am Mindelkanal entlang und ist irgendwann in der Hermelestraße. Hier muss er die Straße queren – ein nicht ungefährliches Intermezzo. „Hier könnte man über ein Tempolimit nachdenken“, so Schunke.



Bei der Frage, warum er denn sogar bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Arbeit fahre, überlegt er nicht lange. „Es ist einfach viel angenehmer als mit dem Auto“, sagt er profan. Die Bewegung und die frische Luft führen zu einer Grundzufriedenheit. Außerdem fühle er sich, so paradox das klingen möge, auf dem Rad viel sicherer. „Gerade im Winter hat man ein Problem, wenn das Auto nicht greift. Mein Fahrrad hingegen habe ich unter Kontrolle“, sagt Schunke überzeugt. Sein Radweg sei zwar „kein Knüller“, dennoch genießt der Lehrer und Familienvater die Fahrt. „Wenn es bergauf geht und sich die Landschaft plötzlich öffnet, ist das schon cool“, schwärmt er.

Machen Sie mit!

So, und jetzt sind Sie dran, liebe Leser. Schicken Sie uns gern Fotos und ein paar Zeilen zu Ihrem Arbeitsweg an redaktion-mn @kurierverlag.de. Der Teilnehmer mit der schönsten Impression bekommt einen Beitrag im Wochen KURIER und eine ADFC-Mitgliedschaft.