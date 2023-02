Wartung, Unterstützung und Überstundenabbau

Unterallgäu: Was machen unsere Bademeister im Winter?

Von: Klaus D. Treude

Der Bademeister des städtischen Freibades der Kneippstadt, Christian Strohmenger (links) schaut im Winter im Sommerbad nach dem Rechten und ist die andere Zeit in der Eishallt tätig. © Treude

Unterallgäu – Der Sommer ist vorbei, die Freibäder sind geschlossen. Was machen eigentlich die Bademeister oder besser Schwimmmeister im Winter? Dieser Frage spürte der Wochen KURIER nach und erhielt interessante Einblicke.

Erste Station: Bad Wörishofen. Unser Redakteur Klaus D. Treude trifft Christian Strohmenger im idyllisch gelegenen städtischen Freibad, in dem an heißen Sommertagen rund zweieinhalbtausend Personen Erfrischung suchen. Zwei, dreimal in der Woche checkt er hier die technischen Anlagen, unterzieht etwa die Eisdruckpolster an den Beckenrändern, die Schäden an den Becken verhindern sollen, einer Sichtprüfung. Strohmenger ist bereits in dritter Generation Schwimmmeister. Seit 2018 arbeitet der 40-jährige Oberschwabe in Bad Wörishofen, zuerst als Betriebsleiter des Freibades und seit Anfang 2022 als Sachgebietsleiter Sport im Rathaus. In dieser Funktion untersteht ihm seither zusätzlich die Eishalle, die zu unterschiedlichen Zeiten ganzjährig geöffnet ist. Hier arbeiten zur Winterzeit im Schichtbetrieb auch die übrigen vier hauptamtlichen Fachkräfte – dann als Eismeister – und die beiden Kassiererinnen. Zuvor wird – ab Mitte September – das Freibad „eingewintert“. Ab Anfang April wird die Anlage für die Sommersaison auf Vordermann gebracht. Das nimmt etwa sieben Wochen in Anspruch.

Vom Freibad ins Hallenbad

Mindelheim: Das Bad Wörishofer Freibad kennt auch Schwimmmeisterin Denise Kretzinger (31) vom Freibad in Mindelheim sehr gut. Während und nach ihrer Ausbildung zur Fachangestellten und zum Meister für Bäderbetriebe arbeitete sie zunächst im Landsberger Inselbad, dann in der Südsee-Therme Bad Wörishofen und zuletzt im dortigen Freibad. 2021 stieß die junge Frau, die „im Wasser groß geworden“ ist, zum Mindelheimer Bäder-Team. Es sei vor allem der Umgang mit Menschen, insbesondere Kindern, der ihr Freude mache. Kretzingers Vater ist übrigens auch vom Fach. Als Fachangestellter für Bäderbetriebe gehört er mit vier weiteren Kollegen (drei Fachkräften und einem Meister), zwei Kassiererinnen und zwei Reinigungsdamen zum Team. Gemeinsam stellen sie ganzjährig die Funktion der beiden städtischen Bäder sicher. Im vergangenen Sommer wurden sie dabei von Rettungsschwimmern aus der Stadtverwaltung unterstützt. Knapp 74.000 Besucher suchten da Erfrischung in den kühlen Fluten des Freibads.



Mindelheims Bademeisterin Denise Kretzinger bietet im Winter unter anderem Schwimmkurse kann. © Treude

Im Prinzip entspricht die „Sommer“-Aufgabe des Kernteams auch der im Winter. Während Kretzingers Aufgabenschwerpunkt in der Freibad-Saison von Mitte Mai bis Mitte September bei der Badeaufsicht liegt, bietet sie im nur im Winter geöffneten Hallenbad vor allem Schwimmkurse und Aqua-Fitness an. Vormittags wird das Hallenbad von Schulen zur Schwimmausbildung genutzt. Da üben die Lehrkräfte die Aufsicht über die Kinder aus. Anders beim gut frequentierten öffentlichen Schwimmen am Abend. Dann tritt wieder die Aufsichtsaufgabe in den Vordergrund.

Wartung, Unterstützung und Überstundenabbau

Weiter nach Türkheim. An einem klirrend kalten, aber sonnigen Januarmorgen treffe ich Herbert Wexel an seiner Sommer-Arbeitsstätte. Der 61-jährige ist seit 25 Jahren Schwimmmeister im Freibad, das von seinen Dimensionen bescheidener als die Anlage in der benachbarten Kneippstadt ist, gleichwohl aber im Sommer an Spitzentagen zweitausend Besucher anzieht. Wexel genießt es, hier Chef zu sein. In der Freibad-Saison (Mitte Mai bis Mitte September) ist er frühmorgens um 6 Uhr der Erste in der Anlage und inspiziert alles, was für den Betrieb des Bades funktionieren muss. Nach zehn Arbeitsstunden wird er von einem Saisonarbeiter abgelöst, bisweilen helfen auch zum Rettungsschwimmer ausgebildete Bauhof-Mitarbeiter aus. Kassiererinnen und Reinigungskräfte komplettieren das Team während der Badesaison.

Den Bauhof unterstützen

Wexel ist ganzjährig beschäftigt. Während der Herbst- und Wintermonate überprüft er regelmäßig die gesamte Anlage und baut ansonsten Überstunden ab. Gelegentlich hilft er auch im Bauhof, Wasser- und Klärwerk aus. Ab Mitte März richtet er das Freibad für die neue Saison her.



Türkheims Bademeister darf im Winter etwas länger schlafen und baut Überstunden aus dem Sommer ab. Ferner unterstützt er den Bauhof sowie das Wasser- und Klärwerk. © Treude

Bedernau: Auch der Schwimmmeister der Naturtherme in Bedernau macht, so Breitenbrunns Erster Bürgermeister Jürgen Tempel, „keinen Winterschlaf.“ Während der Schließzeit führt er im Bad die jährlichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch. Auch unterstützt er die Wasserversorgung und leistet dort seinen Beitrag vor allem beim Tausch der Trinkwasserzähler. „Nicht zuletzt sind dann noch der Resturlaub und die vielen Überstunden, die während der Saison anfallen, abzubauen“, so der Bürgermeister.