Unterallgäu: Wie Altpapiersammeln den Vereinen hilft

Von: Melanie Springer-Restle

Für viele Unterallgäuer Vereine gehört die Altpapiersammlung zu einer wichtigen Einnahmequelle, so auch für den Ettringer Trachtenverein. Doch immer weniger Bürger legen ihr Altpapier an Sammeltagen gebündelt vor die Tür, sondern schmeißen es lieber in die blaue Tonne. © Kohler

Unterallgäu/Ettringen - Hier im ländlichen Raum gehört es fast schon zum Ortsbild, dass am Samstagvormittag Traktoren durch den Ort fahren, von deren Anhängern Jugendliche und Erwachsene springen, um die geschnürten Altpapierpäckchen einzusammeln, die die Bewohner vor der Haustüre abgelegt haben. Altpapiersammlungen sind eine wichtige Einnahmequelle für Vereine. Doch wie lange noch? Die größte Konkurrenz: die blaue Tonne.

In Ettringen wechseln sich vier Vereine mit der Altpapiersammlung hab. Beim letzten Mal war der Trachtenverein dran. Circa 20 Personen sind an einer Altpapiersammlung beteiligt. Sie strömen mit Traktoren samt Gespann aus und sammeln an einem Samstagvormittag ungefähr zehn Tonnen Altpapier ein. Ettringens Vereine haben einen Deal mit der ortsansässigen Papierfabrik UPM, die das gesammelte Altpapier zu einem Festpreis abnimmt und damit indirekt die Vereine unterstützt.



Auch Familie Kohler, die im Trachtenverein sehr engagiert ist, sammelt regelmäßig Altpapier. Thomas Kohler ist nun seit zehn Jahren dabei. „Früher haben wir immer die ­Mickey-Mouse-Hefte aussortiert“, erinnert sich der dreifache Familienvater. „Mir haben die Kinder sogar mal Effi Briest mitgebracht“, berichtet Kohlers Frau Sonja, die einiges an aussortierter Weltliteratur im Bücherregal stehen hat.

Finanzielle Freiheiten

Für den Verein hat diese Form des Einkommens den Vorteil, dass das Geld an keinen Zweck gebunden ist. Der Trachtenverein braucht beispielsweise immer Geld für neue Trachten, die Fußballer können zwischendurch einfach mal einen Satz neuer Bälle kaufen, ohne die Sponsoren anzupumpen. „Mit dem Altpapier-Geld ist man immer ein Stück unabhängig“, fassen die Kohlers zusammen. Doch der Trend ist rückläufig. Während bei den älteren Generationen das Bündeln von Altpapier noch gängige Praxis ist, schmeißen viele junge Familien ihr Papier lieber in die blaue Tonne.



Wenn jemand nur eine kleine Wohnung und keinen Lagerplatz hat, sei das verständlich, so Thomas Kohler. Doch viele Bürger, insbesondere Nicht-Einheimische, haben offenbar nicht auf dem Schirm, wie sehr die Vereine auf die Einnahmen der Altpapiersammlungen angewiesen sind. Seit der Einführung der blauen Tonne sei das Geschäft immens eingebrochen.

Oft aus Bequemlichkeit

Dies bestätigt auch der Inhaber des Tussenhauser Wertstoffhofs Reiner. „Auf die Bequemlichkeit der Menschen ist Verlass“, sagt er sarkastisch.



Edgar Reiner kooperiert mit vielen Vereinen, indem er Papiercontainer in deren Orten abstellt, wieder abholt und das Papier zu einem Festpreis abnimmt. Früher, vor zehn Jahren waren es noch weit über 100 Vereine gewesen, für die Reiner das Altpapier abholte. „Jetzt sind es nur noch um die 30 und es werden immer weniger“, so Reiner.



Für die Tonne bekommen die Vereine zwischen 60 und 90 Euro. Manche Vereine haben früher acht Tonnen abgeliefert, heute nur noch zwei, stellt Reiner fest.



Und viel Geld gehe für die Logistik drauf. Denn egal, ob viel oder wenig Papier, die Kosten für Benzin, Lkw und für die Mitarbeiter sind gleich hoch. Am Wertstoffhof angekommen, werden zunächst sogenannte Störstoffe wie Kartons und durchgefärbte Papiere aussortiert. Diese werden zu Ballen gepresst und gehen an die Verpackungshersteller. Zeitungen und Zeitschriften hingegen werden an die Papierfabriken im Umland verkauft. Reiner stellt ferner fest, dass der Zeitungsanteil in den Haushalten immer geringer wird. Die Tageszeitung lesen viele Menschen mittlerweile digital, dafür sammelt sich mehr Verpackungsmaterial von Online-Zulieferern an. „Früher waren wir bei 80 Prozent Zeitungen und 20 Prozent Karton, mittlerweile sind es nur noch 40 Prozent Zeitungen“, so der 57-jährige Abfallspezialist, der sich auch um die Vereine sorgt.