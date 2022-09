Unterallgäu: Zehn Gärtner mit Naturgartenplakette „Bayern blüht – Naturgarten“ ausgezeichnet

Von: Melanie Springer-Restle

Tiefenried/Unterallgäu – Zum zweiten Mal hat der Landkreis nun die Auszeichnung „Bayern blüht – Naturgarten“ an Gartenbesitzer vergeben, die ihren Garten konsequent naturnah gestaltet haben. Zehn Parteien wurden am vergangenen Donnerstag geehrt. Die Gastgeber der Auszeichnungsübergabe waren selbst unter den Zertifizierten.

Nach und nach trudelten sieben der zehn zertifizierten Parteien auf dem Anwesen von Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen und Neo-Popart-Künstler Mauro Bergonzoli ein, die dem Landkreis ihren Naturgarten für die Auszeichnungsveranstaltung zur Verfügung gestellt hatten.

Bevor Landrat Alex Eder zur offiziellen Auszeichungsübergabe kam, gab es Gelegenheit für einen Austausch unter den – zumindest in Gartendingen – Gleichgesinnten. Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, stellte die Gärtner einander vor. Die Verleihung der Naturgarten-Plakette fand dann im Country-Atelier des Künstlers Mauro Bergonzoli statt. Dort richtete Eder seinen Dank an die ausgezeichneten Naturgarten-Besitzer.

Statt des Einsatzes eines Mähroboters und dem Schaffen einer Steinwüste haben die anwesenden Gärtner, so Eder, einen Raum geschaffen, der Mensch und Natur gleichermaßen guttue. Mit dieser Veranstaltung wolle der Landkreis ein kleines Symbol der Wertschätzung an die Garten-Botschafter zurückgeben.



Markus Orf verwies in seiner Ansprache auf unser Nachbarland Österreich, wo es die Auszeichnung schon lang gebe. Der Kreisfachberater ist froh, dass die Idee nun auch nach Bayern transferiert wurde. Im Landkreis Unterallgäu findet die Verleihung der Auszeichnung nun zum zweiten Mal statt. Insgesamt, so Orf, habe es fünf Zertifizierer gegeben, die die Gärten inspiziert haben und sich ergänzend durch Gespräche mit den Besitzern ein fundiertes Gesamtbild machen konnten. Die Besuche fanden bereits am 15. Juni statt. „Das war eine tolle Runde und wir kamen in die verschiedensten Ecken des Unterallgäus“, so Orf.

Auch die Gartenbesitzer genossen den Besuch durch die Zertifizierer. Darunter auch Laura-Maria Kastello, die im Gespräch mit unserer Redaktion sagte: „Wir haben wirklich auch tolle Anregungen bekommen“, so die Kammlacherin.

Orf wiederholte kurz die vier Kriterien, die alle Zertifizierten mit ihren Gärten erfüllten.

Vier relevante Kriterien



• Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel



• Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger



• Verzicht auf den Einsatz von Torf



• Gesamteindruck des Gartens: hohe ökologische Vielfalt



Für eine besondere Überraschung sorgte das Ehepaar Fäßler, das für alle Anwesenden einen großen Korb mit hauseigenen Brezen mitgebracht hatte. Familie Fäßler aus Mindelheim sei es gelungen, einen Naturgarten mitten in der Stadt zu schaffen. „Ihr seid Botschafter“, so Markus Orf bei der Verleihung der Auszeichnung. Folgende Unterallgäuer erhielten die Naturgarten-Plakette 2022:



• Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen und Mauro Bergonzoli, Tiefenried



• Familie Behr, Bad Wörishofen

• Familie Fäßler, Mindelheim



• Familie Feil, Mindelheim



• Familie Hold-Pargmann, Niederdorf,



• Laura Maria Kastello und Jochen Richter, Kammlach



• Ruth Beckmann, Albishofen



Nicht bei der Verleihung dabei, aber trotzdem zertifiziert wurden



• Flori und Ulla Vogler, Bad Grönenbach



• Kornelia Rampp, Hasberg



• Familie, Heintz, Hausen, Salgen.