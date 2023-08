Unterallgäuer Kinderparlamente besuchen den Landrat

Die drei Unterallgäuer Kinderparlamente aus Buxheim, Mindelheim und Türkheim waren zu Gast im Landratsamt und erfuhren dabei viel Wissenswertes über den Landkreis und die Behörde. Am Ende gab es ein Eis aus einem mobilen Eiswagen. © Kastenmeier

Mindelheim - Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Welche Eissorte mögen Sie am liebsten? Bei einem Besuch im Landratsamt in Mindelheim stellten die Kinder der drei Unterallgäuer Kinderparlamente aus Buxheim, Mindelheim und Türkheim Landrat Alex Eder viele Fragen.

Anschließend erfuhren sie bei einer Rallye durchs Landratsamt Wissenswertes über die Behörde.



Der Landrat hatte die Kinderparlamente, ihre Leiter und die Bürgermeister der drei Gemeinden ins Landratsamt eingeladen. Organisiert wurde das Treffen von Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugend­ring. Das Ziel: Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis stärken.



Zunächst stellte Eder den Landkreis mit seinen 52 Gemeinden und dem Kreistag als politisches Gremium, die vielfältigen Aufgaben des Landratsamts und die Arbeit als Landrat kindgerecht vor. Die Kinder berichteten anschließend von zahlreichen Aktionen der Kinderparlamente - vom Müllsammeln über Blumenpflanzen bis hin zu Besuchen im Rathaus.



Der Landrat lobte ihr Engagement und betonte die Bedeutung einer frühen Beteiligung am politischen Geschehen in der Heimatgemeinde.



Außerdem dankte er den Leitern der Kinderparlamente genauso wie den Gemeinden, die diese finanzieren und unterstützen.



Auf Bitten der Kinder gaben der Landrat und die Bürgermeister am Ende Autogramme. Danach erhielten die Kinder ein Eis aus einem mobilen Eiswagen, der zum Landratsamt kam. Dort konnten sie auch das Lieblingseis des Landrats, Stracciatella, probieren. Sein Lieblingsfach in der Schule war übrigens Mathe.

wk