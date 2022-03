Baukosten machen Bauchweh

Unterallgäuer Kreishaushalt 2022: Investitions-Hoch versus Personalkosten-Tief

Insgesamt 22 Millionen Euro sind heuer für Investitionen im Landkreis eingeplant. Manchen Fraktionssprechern ist die Rücklage dafür etwas zu dünn. © wk

Unterallgäu–Der Kämmerer des Landkreises, Sebastian Seefried, erhielt bei der jüngsten Haushaltsplanung des Landkreises, ein kollektives Lob seitens aller Fraktionen, die sich erfreut über die konstruktive Zusammenarbeit mit dem jungen Finanzhüter zeigten. Auch für das Jahr 2022 konnte Seefried wieder einen Haushaltsplan vorlegen, der sich sehen lassen kann und den die Kreisräte einstimmig verabschiedeten. An einigen Punkten äußerten die Fraktionen jedoch Kritik, während Landrat Eder am Rekordhoch der anstehenden Investitionen zu knabbern hat.

Der Haushaltsplanentwurf wurde wie üblich in den Ausschüssen vorberaten und der Kreisausschuss fasste Anfang März den Empfehlungsbeschluss an den Kreistag. Dass bei der für 2022 vorgesehenen Erhöhung der Kreisumlage von 44,4 Punkte im Vorjahr auf 44,9 niemand vor Freude in die Hände klatschte, überraschte nicht. Seefried betonte jedoch, dass der Hebesatz im Unterallgäu im Vergleich zu anderen Landkreisen immer noch sehr moderat sei. Auch die Ausgaben des Landkreises für Personalkosten lägen mit 22 Prozent unter dem Landesdurchschnitt und bilden damit das Schlusslicht in Schwaben.

Steuereinnahmen gestiegen

Im Jahr 2021 sind die Steuereinnahmen der 52 Landkreise um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Summe aus Gewerbesteuereinnahmen sowie der Beteiligung an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer betrugen zum Jahresende 2021 rund 203,1 Millionen Euro und damit mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Weitere gemeindliche Steuereinnahmen wie beispielsweise aus der Grundsteuer würden, so Seefried, hierbei vernachlässigt, da diese in der Regel keiner größeren Schwankung unterworfen seien. Zugute kam dem Landkreis die pandemiebedingte Gewerbesteuerkompensation durch den Bund und den Freistaat für das Jahr 2020 in Höhe von 22,3 Millionen Euro. Diese konnten einen Rückgang der gemeindlichen Steuereinnahmen von rund 16 Millionen Euro verhindern. Auch für 2021 sei eine solche Kompensation vorgesehen, die in den Daten 2021 allerdings noch nicht berücksichtigt sei und erheblich niedriger ausfallen werde.



Baukosten machen Bauchweh

Was Seefried etwas Bauchschmerzen bereitete, sind die gestiegenen Baukosten bei sämtlichen Hochbaumaßnahmen. „Hier werden wir länger finanzieren müssen als bis 2029“, kündigte der Kämmerer an. Seefried gehe davon aus, dass sich die Immobilienentwicklung weiter so fortsetze, zumal die Bevölkerung in Bayern weiterhin wachse und Wohnraum geschaffen werden müsse.



Landrat Alex Eder schluckte, als er über den neuen Investitionsrekord von 22 Millionen Euro sprach. Dem Landrat versetzten bei den großen Ausgabeblöcken insbesondere die Schulen einen Hieb in die Magengrube. Der Landkreis habe zwar eine Bildungslandschaft, auf die man stolz sein könne, so Eder. Dennoch beklagte der Landrat, dass der Landkreis bei den Personalkosten der Schulen vom Freistaat im Stich gelassen wurde und nun acht Millionen Euro aus eigener Tasche zahlen müsse. Auch die Finanzierung der Kliniken sei teurer, da die Baukosten davon galoppierten, so der Landrat. Bei der Aufstockung des Personals im Landratsamt hat Eder eine klare Meinung: „Sparmaßnahmen sollen nicht auf dem Rücken des Personals ausgetragen werden“, sagte er und verwies auf die immer komplexer werdenden Aufgabengebiete, die langfristig nicht auf dem Rücken des festen Personals ausgetragen werden können.

Die CSU, vertreten vom Fraktionsvorsitzenden Andreas Tschugg, bedankte sich bei Seefried für einen Haushalt, der „ganz nach dem Geschmack der CSU“ sei. Dazu gehörte laut Tschugg unter anderem der Verzicht auf eine Neukreditaufnahme, die minimale Entnahme aus der Rücklage sowie die Schuldentilgung von über einer Million Euro. Die CSU stehe zu 100 Prozent hinter allen Maßnahmen, wünsche sich jedoch, sich in der kommenden Legislaturperiode mehr mit den beruflichen Schulen insbesondere mit Blick auf die Berufsschule Mindelheim auseinanderzusetzen. Was die Personalkosten für Lehrpersonal betreffe, so wünsche sich die CSU vom Landrat, dass er seinen „Parteifreund Herrn Piazolo“ ermuntert, den nächsten Schritt zu machen.

Die Freien Wähler machten zu Anfang ihrer Haushaltsrede einen Exkurs zum aktuellen Kriegsgeschehen und auch zu den gestiegenen Aufgaben, die dem Landkreis durch die Pandemie und die Flüchtlingswelle zuteil wurden. Dr. Reinhold Bäßler war es an dieser Stelle ein Anliegen, darauf zu verweisen, dass es sich beim Haushalt des Landkreises zwar um wichtige Zahlen und Geld handle, „aber eben auch nur um Zahlen und Geld“. Die Freien Wähler tragen den Haushaltsentwurf im Großen und Ganzen mit. Als Herausforderung sehen sie allerdings, dass der Ausgleich des vorgestellten Haushalts nicht ohne Rücklagenentnahme und dem Vorschlag zur Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes nicht möglich war. Auch bei den Abschlagszahlungen des Klinikbauprogramms bestehe, so Bäßler, hinsichtlich der indexierten Kostenaufstellung eine Unterdeckung. Die allgemeine Rücklage sei aufgrund der Entnahme auf einem Stand unterhalb des ehemaligen Zielstands von vier Millionen Euro. Bäßler wünschte sich bei aufmerksamer Beobachtung der Lage trotz allem auch Besonnenheit und Zuversicht.

Engagement fürs Klima enttäuschend

Nachdem sich Lisa Steber, stellvertretend für Fraktionssprecher Daniel Pflügl, im Namen der Grünen für die gute Zusammenarbeit mit dem Kämmerer bedankte, kam sie gleich zur Sache: „Für eine nachhaltige, ökologische und soziale Zukunft sehen wir jedoch vor allem in den Bereichen Klima, Umwelt, Mobilität sowie Soziales und Personal dringliche Verbesserungen.“ Der Landkreis müsse seine Klimaschutz­anstrengungen massiv verstärken. „Mit jedem Liter Benzin, jedem Kubikmeter Gas finanzieren wir anteilig Putins Krieg mit“, so Steber, deren Fraktion eine Beendigung der Abhängigkeit von Öl und Gas forderte. Deshalb sei der Ausbau von Sonnenenergie und Windkraft die dringlichste Aufgabe. Auch die Fahrzeugflotte des Landkreises müsse auf emissionsfreie Antriebe umgestellt werden. Es sei einfach zu realisieren, den Strom dafür selbst mit PV-Anlagen zu generieren. Was die Grünen maßlos enttäuschte, so Steber, war nicht nur der Ausstieg des Landkreises vom European Energy Award, sondern das nicht eingehaltene Versprechen, die eingesparten 60.000 Euro in Klimaprojekte zu stecken. Denn dafür sei laut Auskunft der Kämmerei im Haushalt 2022 nichts vorgesehen. Ferner müsse der ÖPNV attraktiver und der Radwegbau vorangetrieben werden. In puncto Personal bedauern die Grünen vor dem Hintergrund des Fachpersonalmangels in der Pflege, dass es bisher zu keinem Pflegeausbildungsverbund im Landkreis gekommen sei und Fördermittel nicht abgegriffen wurden.

Stellschraube Kreisumlage

Die SPD/FDP, vertreten durch Roland Ahne, bemängelte, dass die Hebesätze der Kreisumlage nicht gleich auf 45 Punkte gesetzt wurden. So hätte die Entnahme aus den Rücklagen vermieden werden können. Auch dass sich der Freistaat zunehmend aus der Verantwortung für die Schulen zurücknehme, könne so nicht weiter gebilligt werden. Ahne forderte den Landrat in Hinblick auf die Personalkosten am Gymnasium Ottobeuren auf, sich zum Ziel zu setzen, zumindest eine paritätische Vereinbarung mit dem Freistaat bzw. den verantwortlichen Ministern zu erzielen. „Für den Landkreis wäre das eine Entlastung von circa einer Million Euro, was 0,5 Punkte der Kreisumlage wären und damit eine Entlastung für die Kommunen“, so Ahne. In puncto Klimaschutz könne die SPD keine klare Handschrift erkennen. „Wir fordern eine klare, langfristig angelegte konkrete Planung, um dem Wort Klimaschutz gerecht zu werden“, so der SPDler.

Die JWU, präsentiert durch Christian Seeberger, der den Fraktionsvorsitzenden Jürgen Bäurle vertrat, legte ihren Fokus auf die Ausgaben in den Bereichen Kliniken sowie Jugend und Bildung. Die Investitionen in die Standorte Ottobeuren und Mindelheim zur Stärkung der Kliniklandschaft seien genau richtig. Im Bereich Jugend sei die Jugendhilfe zwar „ein großer Brocken“, so Seeberger, doch das Geld sei gut angelegt. Die JWU sprach sich auch für die Zukunftskonzeption der Berufsschule Mindelheim aus.

Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Wolfgang Reitinger, stellte erfreut fest, dass dem Investitionsrekord des Landkreises kein Schuldenrekord gegenüberstehe. „Es muss jedoch betont werden, dass unter Einbeziehung der Schulzweckverbände und der Seniorenheime die Verschuldung wesentlich höher ist“, stellte der AfDler heraus. Ferner sei seiner Fraktion die Rücklage zu niedrig. Mindestens 4,5 Millionen seien nötig, um die Risiken abzudecken. Auch der AfD sei die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen wichtig. Alle Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz müssten aber Krisen trotzen können. „Wie wenig vorausschauend bei der unter Frau Merkel eingeleiteten Energiewende gedacht wurde, erleben wir soeben“, kritisierte Reitinger. In puncto ÖPNV stieß sich die AfD am Idealismus vieler Kreistagsmitglieder, da die Finanzierung nicht geklärt sei. Das Ziel gehe an der Realität des ländlichen Raums vorbei. „Auf dem flachen Land wird der Individualverkehr nie durch den ÖPNV zu ersetzen sein. Dies anstreben zu wollen, wäre nicht finanzierbar und würde bei den Bürgern nicht die notwendige Resonanz finden“, so Reitinger.



Das Schlusslicht bei den Haushaltsreden bildete die ÖDP/Bürger für die Umwelt, vertreten durch Fraktionssprecherin Rosina Rottmann-Börner. Auch ihrer Fraktion war die niedrige Rücklage ein Dorn im Auge. Dass die Personalkosten steigen, liege auch an der zunehmenden Bevölkerungszahl, die mehr Verwaltungsaufgaben bedeuten. Die Beschäftigten des Landratsamtes und der Schulen „leisten hervorragende Arbeit, die gekennzeichnet ist von Kompetenz, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft“, so Rottmann-Börner. Der Personalmangel und Hinweise wie „neuralgische Punkte sind längst erreicht“ solle der Verwaltung zu denken geben, denn bei dauernder hoher Belastung sei die Fürsorgepflicht nicht gewährleistet. Auch die angespannte Liquidität der Kreisseniorenwohnheime sei ein Punkt, für den es eine zukunftsfähige Lösung zu finden gebe, so die ÖDP, die sich – wie alle anderen Fraktionen – trotz etwaiger Kritikpunkte für die offene Zusammenarbeit zum Wohle des Landkreises bedankte.